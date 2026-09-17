Meghan Markle: 5 reglas de bienestar y rituales matutinos que nunca rompe

Mucho antes de formar parte de la familia real británica, Meghan Markle ya compartía su pasión por el estilo de vida saludable en su desaparecido portal The Tig. Años después, convertida en una de las figuras más observadas del mundo, la duquesa de Sussex continúa priorizando rituales diarios que cuidan su mente, cuerpo y piel.

Para Meghan, el bienestar no es un lujo ocasional, sino una estructura firme. Estas son las cinco reglas infalibles que sigue a diario para mantener la energía, la concentración y una tez radiante.

1. El despertar a las 4:30 am con agua tibia y limón

Fiel a la medicina holística, Meghan comienza sus mañanas antes del amanecer. Lo primero que ingiere es un vaso de agua tibia con jugo de limón recién exprimido. Este hábito ayuda a reactivar la digestión, alcalinizar el cuerpo e hidratar el organismo tras las horas de sueño, preparando el sistema digestivo para el resto del día.

2. Jugo verde en lugar de cafeína por las tardes

Aunque disfruta de un café por las mañanas, la duquesa evita recurrir a la cafeína para superar el cansancio vespertino. En su lugar, prepara un batido natural a base de manzana, col rizada (kale), espinaca, jengibre y limón. Esta bomba de nutrientes le aporta un impulso de energía constante sin provocar los picos de glucosa o la ansiedad asociados al café.

3. El secreto de viaje: Aceite de árbol de té

Entre los básicos de su botiquín de belleza, Meghan ha confesado que su aliado indiscutible para viajar es el aceite esencial de árbol de té (tea tree oil). Lo considera un remedio multitarea: desde calmar picaduras de insectos o pequeñas imperfecciones en la piel hasta desinfectar superficies en los aviones.

4. Acupuntura y tratamientos holísticos para equilibrar el estrés

Durante sus años en Londres y en su rutina actual en California, la duquesa ha recurrido de forma constante a la acupuntura y la medicina tradicional china. Estas sesiones le ayudan a liberar la tensión muscular, mejorar la circulación sanguínea y preparar su piel ante grandes eventos de alfombra roja.

5. La bitácora de gratitud (Five minute journal)

Antes de revisar el teléfono o sumergirse en la agenda laboral, Meghan dedica cinco minutos por la mañana a escribir en su diario de gratitud. Anotar pensamientos positivos, intenciones para el día y cosas por las cuales sentirse agradecida se ha convertido en su ancla para proteger su salud mental frente al escrutinio público.

¿Cuál de estos hábitos integrarías a tu rutina diaria?