Meghan Markle y su seguridad en Reino Unido: el gobierno revisará la protección de los Sussex

La seguridad de Meghan Markle y el príncipe Harry vuelve a estar bajo revisión después de que los duques de Sussex regresaran al Reino Unido con sus hijos, Archie y Lilibet. La familia, que dejó el país en 2020 tras renunciar a sus funciones como miembros activos de la familia real, recibirá una nueva evaluación oficial de riesgos por parte de las autoridades británicas.

¿Por qué revisarán la seguridad de Meghan Markle?

La revisión representa la primera evaluación de seguridad respaldada por el gobierno británico para Meghan desde que los Sussex dejaron sus funciones reales. El análisis estará a cargo del Royal and VIP Executive Committee, conocido como RAVEC, organismo encargado de determinar qué nivel de protección policial corresponde a determinadas figuras públicas y miembros de la familia real.

La decisión llega después de que Harry y Meghan establecieran nuevamente su residencia en Reino Unido tras seis años viviendo en California. La pareja regresó al país junto con sus hijos, quienes comenzaron su nuevo curso escolar allí.

Como parte de la evaluación, las autoridades solicitarán información relacionada con las rutinas de la familia, incluidos sus desplazamientos habituales y los trayectos relacionados con la escuela de Archie y Lilibet. Mientras se completa el análisis, los Sussex cuentan con medidas de seguridad provisionales.

príncipe Harry y Meghan Markle Getty Images

¿Meghan Markle recuperará la seguridad financiada por el gobierno?

La revisión de seguridad no significa que Meghan Markle y el príncipe Harry hayan recuperado automáticamente la protección policial que tenían cuando eran miembros activos de la familia real.

Los duques de Sussex perdieron su protección financiada con fondos públicos después de retirarse de sus funciones reales en 2020. Desde entonces, Harry ha mantenido una disputa legal con el gobierno británico para intentar recuperar determinadas medidas de seguridad cuando visita Reino Unido, pero sus recursos judiciales no prosperaron.

Ahora, su regreso permanente al país modifica el contexto en el que las autoridades deben evaluar sus necesidades de protección. RAVEC tendrá que analizar nuevamente los riesgos que enfrenta la familia y determinar qué medidas son necesarias.

El regreso de Meghan y Harry a Reino Unido cambia el escenario

La nueva evaluación ocurre después de que Meghan y Harry decidieran regresar a Reino Unido con sus hijos. La familia había pasado los últimos años viviendo en California y desarrollando allí sus proyectos personales y profesionales.

El regreso también ha vuelto a colocar la seguridad de los Sussex en el centro de la conversación pública. Harry ha expresado durante años su preocupación por la protección de su esposa y sus hijos cuando se encuentran en Reino Unido, una de las principales razones por las que ha insistido en contar con medidas de seguridad adecuadas durante sus visitas.

En julio de 2026, una evaluación de riesgos relacionada con Harry había señalado que el nivel de amenaza que enfrenta en Reino Unido podía ser mayor que en Estados Unidos. El documento fue presentado ante RAVEC como parte de la disputa sobre su protección.

¿Qué dijo el rey Carlos III sobre Meghan y Harry?

La revisión de seguridad también ocurre en un momento especialmente relevante para la relación entre los Sussex y la familia real.

Poco antes de que se conociera la nueva evaluación, el Palacio de Buckingham difundió una carta enviada en nombre del rey Carlos III en la que se reiteró que Harry y Meghan continúan siendo miembros no activos de la familia real, incluso después de su regreso a Reino Unido.

El documento establece que sus actividades benéficas son privadas y que no existe un cambio en el acuerdo establecido cuando abandonaron sus funciones reales. También deja claro que las decisiones relacionadas con la seguridad corresponden a las autoridades competentes y no al monarca.

Aunque la carta de Carlos III y la revisión de seguridad ocurrieron prácticamente al mismo tiempo, la decisión sobre la protección de los Sussex corresponde a RAVEC y a las autoridades de seguridad británicas, no al rey.

Rey Carlos III Getty Images

Meghan Markle y el príncipe Harry tendrán seguridad provisional

Mientras las autoridades completan la evaluación, Meghan Markle, el príncipe Harry y sus hijos cuentan con medidas provisionales de protección.

El objetivo de RAVEC será establecer si las circunstancias actuales justifican algún nivel de protección financiada por el Estado y, en caso de ser así, qué alcance debería tener.

Por ahora, no existe una decisión definitiva sobre si Meghan Markle recuperará la protección policial financiada por el gobierno británico. La revisión determinará el nivel de riesgo y las medidas que las autoridades consideren necesarias para la familia.

El proceso llega en un momento de especial atención sobre los Sussex, quienes buscan establecer una nueva vida en Reino Unido mientras mantienen su condición de miembros no activos de la familia real.