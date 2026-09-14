Uñas de septiembre 2026: 6 manicuras elegantes para renovar tu look

Con la llegada de septiembre, los colores y diseños de uñas comienzan a alejarse de las propuestas más vibrantes del verano para dar paso a tonalidades más sofisticadas. La manicura se convierte así en un pequeño detalle capaz de transformar cualquier look, desde uno casual hasta un estilismo más elegante.

Estas seis propuestas combinan las tendencias de otoño 2026 con diseños fáciles de adaptar a diferentes largos y formas de uñas.

1. Uñas espresso

Los tonos café profundo regresan cada otoño y en 2026 se llevan con una apariencia brillante y pulida. El espresso es una alternativa sofisticada al negro y funciona especialmente bien en uñas cortas, almendradas o cuadradas.

Para un resultado elegante, apuesta por una capa de acabado glossy que haga que el color se vea más intenso y uniforme.

2. Uñas burgundy

El burgundy continúa como uno de los tonos favoritos para la temporada otoño-invierno. Su mezcla entre rojo y vino aporta profundidad a las manos y combina fácilmente con prendas en negro, beige, camel, gris o chocolate.

Puedes llevarlo en una manicura completamente lisa o añadir un acabado efecto gel para darle mayor dimensión.

3. Uñas verde oliva

El verde oliva es uno de los colores que mejor representa la transición entre verano y otoño. Su carácter neutro permite incorporarlo a diferentes estilos sin resultar demasiado llamativo.

Una de las formas más elegantes de llevarlo es en uñas cortas y de forma ovalada, aunque también funciona en diseños minimalistas con pequeños detalles dorados.

4. Uñas chocolate con efecto glazed

El acabado glazed continúa evolucionando y durante septiembre puede llevarse sobre tonos chocolate para conseguir una manicura luminosa y sofisticada.

La combinación funciona porque mantiene la profundidad característica de los colores otoñales, pero incorpora un brillo perlado que evita que el resultado se vea demasiado oscuro.

5. Uñas nude con detalles minimalistas

Para quienes prefieren una manicura discreta, los tonos nude siguen siendo una apuesta segura. Esta temporada puedes actualizarlos con líneas finas, pequeños puntos metálicos o detalles geométricos.

El resultado es limpio, elegante y suficientemente versátil para llevarlo tanto a la oficina como a una cena o evento especial.

6. Uñas rojo cereza

El rojo cereza es otra alternativa para quienes quieren conservar un toque de color. A diferencia de los rojos más brillantes del verano, esta versión tiene una tonalidad más profunda que funciona especialmente bien durante septiembre.

Llevarlo en acabado brillante y sobre uñas cortas crea una manicura clásica que no depende de una tendencia pasajera.

¿Qué color de uñas llevar en septiembre 2026?

Si buscas una manicura elegante para septiembre, los tonos espresso, burgundy, verde oliva y chocolate son algunas de las mejores opciones para comenzar la transición hacia el otoño. Los nude y el rojo cereza, por su parte, funcionan como alternativas más clásicas y fáciles de combinar.

La clave está en elegir el tono que mejor se adapte a tu estilo y jugar con acabados como el efecto glossy, glazed o gel para actualizar incluso los colores más clásicos.