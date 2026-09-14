Rey Carlos III interviene en la polémica de los Juegos Invictus y provoca un inesperado giro para el príncipe Harry

La relación entre el príncipe Harry y la familia real británica vuelve a estar bajo los reflectores. En medio de la polémica generada por la reciente aclaración del Palacio de Buckingham sobre el estatus de Harry y Meghan Markle, los Juegos Invictus se han convertido en el escenario de un nuevo episodio que involucra directamente al rey Carlos III.

La situación comenzó cuando Uganda anunció su decisión de retirarse de la edición 2027 de los Juegos Invictus, apenas dos meses después de incorporarse oficialmente a esta iniciativa creada por el duque de Sussex para apoyar a militares y veteranos heridos, enfermos o lesionados.

¿Por qué Uganda decidió retirarse de los Juegos Invictus?

El general Muhoozi Kainerugaba, jefe de las Fuerzas de Defensa de Uganda, anunció que su país dejaría de participar en los Juegos Invictus en una declaración que vinculó directamente la decisión con el rey Carlos III.

El militar explicó que Uganda no quería que su participación pudiera interpretarse como una postura contraria al monarca británico y aseguró que el país no participaría en actividades que no contaran con su aprobación.

La decisión llamó especialmente la atención porque se produjo pocos días después de que el Palacio de Buckingham aclarara nuevamente que Harry y Meghan ya no son miembros activos de la familia real y que sus actividades benéficas se realizan a título privado.

La carta del rey Carlos III que cambió el contexto

El anuncio de Uganda llegó después de que el Lord Chambelán, Richard Benyon, enviara una comunicación a funcionarios del Gobierno y de las Fuerzas Armadas británicas en nombre del rey Carlos III.

En ella se reiteró que el príncipe Harry y Meghan Markle no desempeñan funciones como miembros activos de la familia real y que sus proyectos filantrópicos corresponden a iniciativas privadas. La comunicación también estableció que cualquier asunto relacionado con los duques de Sussex debe gestionarse a través de su propia oficina y no como parte de las actividades oficiales del Palacio de Buckingham.

Aunque la coincidencia temporal provocó especulaciones sobre una posible relación entre ambos acontecimientos, no existe información que indique que Carlos III haya ordenado personalmente a Uganda retirarse de los Juegos Invictus.

El príncipe Harry encabezó el lanzamiento de la cuenta regresiva hacia los Invictus Games Birmingham 2027, reafirmando su compromiso con la competencia internacional para militares y veteranos heridos. Getty Images

¿Carlos III está en contra de los Juegos Invictus de Harry?

De hecho, fuentes citadas en la cobertura del caso señalan que el monarca mantiene su respaldo a las iniciativas destinadas a ayudar a militares heridos y veteranos.

El punto central de la intervención del Palacio habría sido aclarar el estatus de Harry y Meghan dentro de la estructura de la monarquía, no cuestionar el propósito de los Juegos Invictus.

La diferencia es importante: aunque el proyecto fue creado por Harry y continúa siendo una de sus principales iniciativas, su participación en él no representa actualmente una actividad oficial de la familia real británica.

El inesperado giro para el príncipe Harry

La decisión de Uganda representa un nuevo desafío para Harry justo cuando se prepara para la edición de 2027 de los Juegos Invictus, que tendrá lugar en Birmingham.

Uganda había sido anunciada en julio como el país número 26 en incorporarse a la comunidad Invictus y como la segunda nación africana en formar parte de esta iniciativa. Su participación contemplaba que militares ugandeses heridos pudieran competir en las distintas disciplinas deportivas del evento.

El retiro, por tanto, llegó apenas unas semanas después de que el país confirmara su participación y cuando ya se habían realizado preparativos para su incorporación.

¿Qué pasará con los Juegos Invictus 2027?

Por ahora, la organización de los Juegos Invictus busca aclarar la situación con las autoridades ugandesas. La fundación señaló que no había recibido formalmente información sobre el retiro cuando comenzaron a difundirse las declaraciones del jefe militar.

La edición de 2027 está prevista para celebrarse en Birmingham y será especialmente relevante para Harry, ya que se desarrollará en Reino Unido, país al que regresó recientemente junto con Meghan y sus hijos.

El príncipe Harry participó en una exhibición de pickleball durante la presentación oficial de la cuenta regresiva para los Invictus Games Birmingham 2027, conviviendo con atletas y promoviendo el deporte adaptado como símbolo de resiliencia. Getty Images

El nuevo episodio vuelve a colocar al príncipe Harry y al rey Carlos III en el centro de una misma historia, aunque desde posiciones muy diferentes. Mientras el monarca mantiene su papel institucional y ha establecido límites claros sobre las funciones de los Sussex, Harry continúa desarrollando sus proyectos filantrópicos de manera independiente.

La polémica en torno a Uganda demuestra, sin embargo, que la distinción entre las actividades privadas del príncipe y su vínculo con la familia real continúa generando consecuencias inesperadas.