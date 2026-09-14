Muerte de Hayden Panettiere: investigadores creen que una pastilla pudo estar involucrada

Hayden Panettiere fue encontrada inconsciente en una residencia de Greenville, Carolina del Sur, después de que los servicios de emergencia recibieran una llamada de auxilio. Cuando llegaron al lugar, la actriz se encontraba en paro cardíaco y los paramédicos intentaron reanimarla, pero los esfuerzos fueron infructuosos.

La oficina del forense del condado de Greenville confirmó posteriormente que la autopsia no encontró signos de traumatismo que pudieran haber contribuido a su fallecimiento. Sin embargo, la causa y la manera de muerte quedaron pendientes de estudios adicionales, incluidos los análisis toxicológicos.

Por ello, hasta el momento las autoridades no han establecido públicamente una causa definitiva de muerte.

Investigadores analizan una pastilla que pudo haber tomado antes de morir

De acuerdo con información obtenida por medios estadounidenses, una de las líneas de investigación se concentra en una pastilla que Panettiere habría tomado poco antes de su fallecimiento.

Las autoridades buscan determinar de dónde procedían los medicamentos que tenía la actriz y quién pudo habérselos proporcionado. La investigación se ha extendido entre California y Carolina del Sur, debido a que Panettiere tenía vínculos con un proveedor de medicamentos en Los Ángeles.

Según fuentes citadas por TMZ, los investigadores creen que el comprimido que tomó la actriz pudo haber sido oxicodona adulterada con fentanilo. Esta versión forma parte de las indagatorias y no debe confundirse con una causa de muerte confirmada oficialmente. Los resultados toxicológicos serán determinantes para establecer qué sustancias estaban presentes en el organismo de la actriz y si tuvieron una relación directa con su fallecimiento.

Hayden Panettiere posa durante un evento público. La actriz, conocida por sus papeles en Heroes y Nashville, falleció en agosto de 2026 a los 36 años. Getty Images

La DEA también participa en la investigación

La Administración para el Control de Drogas de Estados Unidos (DEA) se incorporó a las investigaciones mientras las autoridades intentan establecer el origen de los medicamentos y localizar a las personas que pudieron haberlos proporcionado.

La agencia ya ha entrevistado a distintas personas relacionadas con el caso. Entre ellas se encuentra Brian Hickerson, expareja de Panettiere, quien se encontraba en la residencia cuando la actriz murió y recientemente habló con agentes federales. Hickerson no ha sido señalado como sospechoso de la muerte de Panettiere ni ha sido acusado de ningún delito relacionado con su fallecimiento.

Hayden Panettiere posa durante una sesión fotográfica. La actriz estadounidense ha hablado públicamente sobre distintos momentos de su vida personal y profesional. Getty Images

¿Qué falta por determinar sobre la muerte de Hayden Panettiere?

La investigación permanece abierta y uno de los principales puntos pendientes es conocer los resultados completos de los análisis toxicológicos. Estos estudios permitirán a las autoridades determinar si algún medicamento o sustancia estuvo relacionado con el paro cardíaco que sufrió la actriz.

Por ahora, la autopsia ha descartado traumatismos como factor que pudiera haber provocado su muerte, mientras que las autoridades continúan investigando el origen de los medicamentos y las circunstancias que rodearon sus últimas horas. Hayden Panettiere, conocida internacionalmente por interpretar a Claire Bennet en Heroes y a Juliette Barnes en Nashville, tenía 36 años al momento de su muerte. La actriz había hablado públicamente en distintas ocasiones sobre etapas difíciles de su vida y sobre sus problemas de adicción, especialmente en sus memorias publicadas en 2026. La causa oficial de su muerte permanece pendiente de los estudios toxicológicos.