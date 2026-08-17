¿De qué murió Hayden Panettiere? La policía da detalles de su deceso

La muerte de Hayden Panettiere ha causado conmoción en Hollywood, la actriz, conocida por sus papeles en Heroes, Nashville y la saga Scream, murió el domingo 16 de agosto de 2026 a los 36 años, después de que los servicios de emergencia acudieran a un domicilio en Greenville, Carolina del Sur, tras recibir un reporte sobre una mujer que se encontraba inconsciente.

De acuerdo con la información proporcionada por las autoridades, la llamada al 911 fue realizada por una persona cercana a la actriz alrededor de la 1:50 de la tarde. Cuando los equipos de emergencia llegaron al lugar, encontraron a Panettiere sin respuesta e intentaron reanimarla. Sin embargo, fue declarada muerta en el sitio.

¿De qué murió Hayden Panettiere?

Hasta el momento, la causa oficial de muerte de Hayden Panettiere no ha sido confirmada.

Un audio de la llamada al 911, difundido por medios estadounidenses, incluye una referencia a una posible sobredosis. Sin embargo, esta información todavía no puede considerarse una causa médica de muerte confirmada.

La autopsia y los análisis toxicológicos serán fundamentales para determinar qué ocurrió. Por esta razón, aunque algunos reportes han utilizado el término “sobredosis aparente”, las autoridades todavía no han establecido oficialmente que esa haya sido la causa del fallecimiento.

¿Qué dijo la policía sobre la muerte de Hayden Panettiere?

La policía de Greenville informó que, hasta ahora, no existen indicios de homicidio ni de circunstancias sospechosas relacionadas con la muerte de la actriz.

La investigación continúa en coordinación con la oficina del forense del condado de Greenville, que deberá determinar la causa y la manera de su muerte.

La precisión es especialmente importante debido a que, después de conocerse la noticia, comenzaron a circular distintas versiones en redes sociales. Por ahora, ninguna especulación adicional ha sido confirmada por las autoridades.

Hayden Panettiere había hablado sobre sus problemas de adicción

La información sobre una posible sobredosis ha generado especial atención debido a que Panettiere habló públicamente durante años sobre sus problemas con el alcohol y otras sustancias.

La actriz también compartió detalles sobre su salud mental y la depresión posparto que experimentó después del nacimiento de su hija, Kaya, en 2014.

En mayo de 2026 publicó sus memorias, This Is Me: A Reckoning, donde abordó algunos de los episodios más difíciles de su vida, incluidos sus problemas de adicción y las experiencias personales que marcaron su trayectoria.

Estos antecedentes, sin embargo, no permiten determinar por sí mismos la causa de su muerte. Será la investigación forense la que establezca qué ocurrió.

Hayden Panettiere durante un evento público, acompañada por su esposo Wladimir Klitschko. La actriz, conocida por Heroes, Nashville y Scream, murió a los 36 años. Getty Images

¿Quién era Hayden Panettiere?

Hayden Panettiere comenzó su carrera como actriz desde niña y alcanzó reconocimiento internacional gracias a Heroes, la serie de NBC en la que interpretó a Claire Bennet, una joven con poderes sobrenaturales.Posteriormente protagonizó Nashville, producción en la que dio vida a la cantante de country Juliette Barnes. Este papel le valió dos nominaciones al Globo de Oro.

También formó parte de la franquicia cinematográfica Scream y participó en películas como Remember the Titans. En 2026, la actriz había vuelto a hablar públicamente sobre su vida a través de sus memorias, en las que decidió contar algunos de los momentos más complejos de su carrera y de su vida personal.

Hayden Panettiere tenía 36 años y habría cumplido 37 el próximo 21 de agosto. Le sobrevive su hija Kaya, quien vive con su padre, el exboxeador ucraniano Wladimir Klitschko.

La causa de muerte de Hayden Panettiere todavía no ha sido determinada

Aunque el audio de la llamada al 911 y los primeros reportes han generado versiones sobre una posible sobredosis, la causa oficial de muerte de Hayden Panettiere sigue pendiente de los resultados de la investigación forense.

Las autoridades no han reportado indicios de homicidio o violencia, y será la autopsia, junto con los estudios toxicológicos, la que permita esclarecer las circunstancias de su fallecimiento.