¿Tu pelo se engrasa rápido? 7 trucos para mantenerlo limpio y con volumen por más tiempo

Si sientes que tu cabello pierde frescura pocas horas después de lavarlo, no necesariamente significa que tengas que lavarlo todos los días. La producción de grasa en el cuero cabelludo puede estar relacionada con factores como la genética, las hormonas, el clima, el estrés y hasta la manera en la que utilizas tus productos capilares.

La buena noticia es que algunos cambios sencillos en tu rutina pueden ayudarte a controlar el exceso de grasa, prolongar la sensación de limpieza y conseguir que el pelo conserve más volumen. La clave está en cuidar el cuero cabelludo sin resecarlo y evitar hábitos que pueden hacer que el cabello se vea pesado.

1. Lava el cuero cabelludo, no todo el cabello

Uno de los errores más comunes al lavar el pelo es concentrar el shampoo únicamente en los largos o frotar todo el cabello con fuerza.

El shampoo debe aplicarse principalmente sobre el cuero cabelludo, donde se acumulan el sebo, el sudor y los residuos de productos. Masajea suavemente con las yemas de los dedos durante unos segundos y deja que la espuma recorra los largos al enjuagar.

Evita utilizar las uñas o tallar agresivamente, ya que esto puede irritar el cuero cabelludo.

2. Elige un shampoo adecuado para cabello graso

Si tu cuero cabelludo produce demasiado sebo, busca productos formulados específicamente para equilibrarlo y eliminar residuos sin dejar una sensación excesivamente pesada.

Ingredientes como el ácido salicílico pueden ayudar a retirar células muertas y acumulación de productos, mientras que fórmulas ligeras pueden resultar más adecuadas que shampoos muy nutritivos o aceitosos.

No necesitas utilizar una gran cantidad: una pequeña dosis bien distribuida puede ser suficiente.

Un masaje suave es suficiente para limpiar tu cabello. Frotar con fuerza puede dañar el cabello y provocar frizz. Getty Images

3. No tengas miedo de lavar tu cabello cuando lo necesita

Existe la idea de que lavar el cabello con frecuencia hace que produzca más grasa, pero no es una regla universal.

Si tu cuero cabelludo se engrasa rápidamente, puedes necesitar lavarlo con mayor frecuencia. Lo importante es utilizar un shampoo adecuado y evitar fórmulas demasiado agresivas que dejen el cuero cabelludo tirante o irritado.

La frecuencia ideal depende de cada persona, su tipo de cabello, actividad física y nivel de producción de grasa.

4. Aplica el acondicionador únicamente donde lo necesitas

El acondicionador es importante para mantener los largos suaves y evitar que se resequen, pero no necesariamente tienes que aplicarlo en las raíces.

Distribúyelo de medios a puntas y evita saturar la zona cercana al cuero cabelludo. En cabellos finos, elegir una fórmula ligera puede marcar una diferencia importante.

Este pequeño cambio puede hacer que el pelo conserve movimiento y volumen durante más tiempo.

5. Utiliza shampoo en seco estratégicamente

El shampoo en seco puede ser un gran aliado cuando necesitas prolongar la apariencia de cabello limpio, especialmente entre lavados.

La clave está en no esperar a que las raíces estén completamente saturadas de grasa. Aplicar una pequeña cantidad antes de que el pelo pierda todo su volumen puede ayudar a absorber el exceso de sebo y mantener una apariencia más fresca.

Evita abusar del producto o utilizarlo como sustituto permanente del lavado.

6. Limpia tus cepillos y accesorios para el cabello

Tu rutina puede ser impecable, pero si utilizas un cepillo lleno de residuos, grasa y productos acumulados, estos pueden volver al cabello.

Limpia regularmente tus cepillos, peines y accesorios. También es recomendable cambiar o lavar con frecuencia las fundas de almohada, especialmente si tienes el cuero cabelludo graso.

Son detalles pequeños, pero pueden contribuir a mantener una sensación de limpieza por más tiempo.

7. Evita tocarte el pelo constantemente

Pasar las manos por el cabello puede parecer un gesto insignificante, pero puede transferir grasa, sudor y residuos de las manos a las raíces.

Si tienes la costumbre de acomodarte el pelo constantemente, intenta reducirla. También evita cepillarlo de manera excesiva cuando no sea necesario, especialmente si notas que las raíces pierden volumen con facilidad.

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¿Por qué tu cabello se engrasa tan rápido?

La producción de sebo es completamente normal: ayuda a proteger el cuero cabelludo y el cabello. Sin embargo, algunas personas producen más grasa que otras.

La genética, los cambios hormonales, el estrés, el clima cálido o húmedo y determinados productos capilares pueden influir en la cantidad de grasa que se acumula en las raíces.

También puede ocurrir que el cabello parezca más graso simplemente porque es muy fino. En este tipo de pelo, pequeñas cantidades de sebo pueden hacer que las raíces se vean pegadas rápidamente.

¿Cómo conseguir más volumen si tienes el pelo graso?

Además de controlar la acumulación de grasa, hay algunos trucos de styling que pueden ayudar.

Seca las raíces levantándolas ligeramente con un cepillo o utiliza el secador con la cabeza inclinada hacia abajo durante unos segundos. Los productos de volumen deben aplicarse principalmente en raíces y elegirse de acuerdo con la textura del cabello para evitar que lo sobrecarguen.

También puedes cambiar ligeramente la línea de tu cabello. Moverla unos centímetros puede aportar volumen instantáneo cuando las raíces comienzan a verse planas.

¿Cada cuánto deberías lavar el cabello graso?

No existe una cantidad de días que funcione para todas. Si tu cuero cabelludo se engrasa rápidamente, lavarlo con frecuencia puede ser completamente adecuado siempre que utilices productos compatibles con tus necesidades.

Más importante que intentar prolongar artificialmente los días entre lavados es encontrar una rutina que mantenga el cuero cabelludo limpio, cómodo y sin irritación.

Si notas grasa excesiva acompañada de picazón intensa, descamación, inflamación, mal olor persistente o cambios repentinos en la producción de sebo, lo recomendable es consultar con un dermatólogo para determinar si existe alguna condición del cuero cabelludo.

La clave está en equilibrar, no en resecar

Tener el cabello graso no significa que debas eliminar por completo todos los productos hidratantes ni lavar el pelo de manera agresiva. Un cuero cabelludo saludable necesita equilibrio.

La mejor estrategia es mantener una limpieza adecuada, elegir productos ligeros, cuidar los largos y evitar la acumulación innecesaria de productos. Con algunos ajustes, es posible conseguir que el cabello conserve durante más tiempo esa sensación de frescura, movimiento y volumen que buscamos después de cada lavado.