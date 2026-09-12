Castaño espresso: el color de pelo que debes probar si quieres dejar atrás el rubio

Tras estaciones dominadas por mechas desgastadas, rubios manteca y aclarados continuos que comprometen la fibra capilar, la industria de la belleza abraza una melena más rica, densa y saludable. El castaño espresso se consolida como la tonalidad estrella para quienes buscan alejarse del mantenimiento exigente del rubio sin perder sofisticación ni luminosidad.

Inspirado en los granos de café tostados, este color se distingue por una base profunda de marrón oscuro enriquecida con destellos casi imperceptibles en tonos chocolate amargo. La clave de su éxito reside en su capacidad para rellenar la porosidad del cabello teñido, creando una superficie lisa que refleja la luz con un imponente efecto espejo.

Kendal Jenner representa la versión ultra pulida y de alto brillo (glass hair) en cortes rectos. Getty Images

Por qué el castaño espresso es el mejor sustituto del rubio

Efecto de volumen y grosor inmediato: Al depositar pigmentos oscuros sobre fibras capilares afinadas por la decoloración, el cabello adquiere una apariencia visual de mayor densidad y cuerpo.

Bajo mantenimiento y transición amable: A diferencia del rubio —que exige retoques de raíz constantes—, el castaño espresso permite espaciar las visitas al salón gracias a la aplicación de baños de brillo (gloss) o matizadores temporales.

Acción rejuvenecedora y contraste elegante: Al enmarcar las facciones con un tono definido, suaviza las sombras del rostro, resalta el color de los ojos y aporta una imagen pulida propia del estilo quiet luxury.

Hailey Bieber es un ejemplo ideal de una transición gradual desde el rubio ‘bronde’ hacia melenas chocolate oscuras y nutritivas. Getty Images

Cómo lograr la transición perfecta sin saturar el cabello

Si vas a pasar de un rubio medio u oscuro a este tono, los estilistas recomiendan realizar una repigmentación previa. Este proceso evita que el color final se lave hacia matices verdosos o grises opacos con las lavadas. Asimismo, priorizar tintes sin amoníaco y sellar con tratamientos de reconstrucción ácida garantizará que el pigmento quede atrapado en la cutícula, luciendo una melena de aspecto impecable.