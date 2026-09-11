¿Las rayas horizontales realmente engordan? Así puedes llevarlas para estilizar tu figura

Las rayas horizontales han cargado durante décadas con la fama de ensanchar visualmente la silueta, pero la realidad es mucho más interesante. El efecto que producen depende del grosor de las líneas, el contraste, la prenda y, sobre todo, de cómo se integran al resto del look.

La buena noticia es que no tienes que evitar las rayas horizontales si quieres estilizar tu figura. Con algunos trucos de proporción y styling, pueden convertirse en una herramienta para crear equilibrio y darle estructura a tu outfit.

¿Las rayas horizontales realmente hacen que te veas más ancha?

Aunque tradicionalmente se ha pensado que las líneas horizontales amplían visualmente el cuerpo, la percepción de una prenda depende de varios elementos que van mucho más allá de la dirección del estampado.

El ancho de las rayas, la distancia entre ellas, el contraste entre colores y el corte de la prenda pueden cambiar completamente el resultado. Por eso, una camiseta de rayas horizontales no necesariamente tendrá el mismo efecto que un vestido con líneas gruesas y muy contrastantes.

Además, las rayas pueden ayudar a dirigir la atención hacia determinadas zonas del cuerpo, algo que puede aprovecharse estratégicamente al momento de vestir.

Las rayas horizontales no están prohibidas: el secreto está en cómo llevarlas para equilibrar y estilizar la silueta. Getty Images

Elige rayas delgadas para un efecto más sutil

Si quieres incorporar este estampado sin añadir demasiado volumen visual, apuesta por líneas delgadas y relativamente cercanas entre sí.

Las rayas finas generan un patrón más delicado y funcionan especialmente bien en blusas, camisetas de punto y vestidos. En tonos neutros como negro, blanco, beige, azul marino o gris, también resulta más sencillo integrarlas en looks elegantes.

Las rayas delgadas crean un efecto más sutil y elegante, ideal para incorporar este estampado a tus looks sin perder equilibrio. Getty Images

Las rayas de bajo contraste también son una opción

Otro recurso es reducir el contraste entre las tonalidades. Una combinación de beige y blanco, azul marino y azul claro o gris y negro puede crear un efecto mucho más suave que el clásico blanco y negro.

Esto permite llevar rayas horizontales sin que el estampado se convierta en el protagonista absoluto del look.

Las rayas de bajo contraste suavizan el estampado y crean un efecto más discreto y sofisticado al vestir. Getty Images

Usa las rayas para crear equilibrio en la silueta

Las rayas horizontales pueden utilizarse para aportar volumen visual justo donde lo necesitas.

Si quieres equilibrar una silueta con hombros más estrechos, por ejemplo, una camiseta o suéter de rayas puede atraer la mirada hacia la parte superior del cuerpo.

En cambio, si prefieres destacar la cintura, puedes combinar una prenda de rayas con pantalones o faldas de tiro alto y marcarla con un cinturón.

La clave no está en eliminar las líneas horizontales, sino en decidir dónde quieres llevar la atención.

Las rayas también pueden jugar a tu favor: llévalas estratégicamente para equilibrar proporciones y dirigir la atención hacia donde quieras. Getty Images

Un vestido de rayas puede ser mucho más favorecedor de lo que imaginas

Los vestidos son una de las mejores maneras de experimentar con este estampado. Busca diseños que incorporen diferentes anchos de raya, cortes estratégicos o elementos que rompan visualmente el patrón, como cinturones, botones o drapeados.

Un vestido de rayas horizontales con cintura definida puede crear una silueta mucho más estructurada que uno completamente recto.

Un vestido de rayas puede ser tan favorecedor como elegante: el corte y la definición de la cintura hacen toda la diferencia. Getty Images

Combina rayas horizontales con prendas lisas

Si quieres estilizar el conjunto, deja que las rayas sean la única pieza estampada y acompáñalas con prendas lisas.

Un top de rayas horizontales puede funcionar con pantalones negros de tiro alto, una falda midi en un tono neutro o unos jeans de corte recto. Esta combinación permite que el estampado aporte interés sin saturar visualmente la silueta.

El tiro alto puede convertirse en tu mejor aliado

Cuando lleves un top de rayas horizontales, prueba combinarlo con pantalones o faldas de tiro alto. Al marcar la cintura y alargar visualmente las piernas, el conjunto consigue una proporción más equilibrada.

También puedes optar por llevar el top ligeramente metido dentro de la prenda inferior para definir la cintura sin perder la comodidad.

¿Qué rayas horizontales elegir según el efecto que buscas?

Rayas delgadas: crean un efecto más discreto y fácil de combinar.

Rayas gruesas: aportan mayor impacto visual y pueden enfatizar la zona donde se llevan.

Rayas de bajo contraste: consiguen un resultado más suave y sofisticado.

Rayas en blanco y negro: tienen mayor impacto visual y funcionan cuando quieres que el estampado sea protagonista.

Rayas combinadas con cintura marcada: ayudan a crear mayor definición en la silueta.

Rayas en prendas estructuradas: aportan un efecto más pulido y elegante.

¿Las rayas horizontales engordan?

La respuesta corta es no. No existe una regla universal que haga que todas las rayas horizontales ensanchen la figura. El efecto visual depende de la combinación entre estampado, tejido, corte, proporciones y styling.

En lugar de descartarlas por miedo a que “engorden”, piensa en ellas como un recurso de estilo. La clave está en elegir el grosor, contraste y ubicación de las rayas que mejor funcionen con el efecto que quieres conseguir.