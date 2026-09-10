¿Qué pantalón usar si ya te cansaste de los jeans? 7 opciones elegantes para otoño 2026

Los jeans llevan años siendo el comodín absoluto del guardarropa, pero este otoño hay una buena razón para dejarlos descansar algunos días. Las tendencias de otoño-invierno 2026 están dando mucho más protagonismo a los pantalones amplios, las siluetas sartoriales, el cuero, los cortes acampanados y las texturas que hacen que un look cotidiano se vea mucho más elaborado.

La buena noticia es que no necesitas cambiar por completo tu estilo. La clave está en encontrar pantalones que tengan la misma versatilidad que tus jeans, pero que aporten un acabado diferente y un poco más sofisticado.

Pantalones sastre: el reemplazo más elegante de los jeans

Si existe un pantalón capaz de resolver prácticamente cualquier look, es el sastre. Para otoño 2026 se lleva con una silueta más relajada, pierna amplia y cintura bien definida, una combinación que funciona tanto con una camisa blanca como con un suéter ligero o un blazer.

En colores como chocolate, gris, negro, beige, burgundy u oliva puede convertirse en una de las prendas más rentables del clóset. Además, no tienes que reservarlo para la oficina: con flats o mocasines y una camiseta sencilla puede convertirse en un look mucho más relajado.

Pantalones wide leg: cómodos y mucho más elegantes

Los pantalones de pierna ancha continúan fuertes durante el otoño 2026 y son una de las alternativas más fáciles para quienes están cansadas del denim ajustado. Su volumen permite crear una silueta fluida y, bien combinados, pueden hacer que un look sencillo se vea inmediatamente más sofisticado.

Para conseguir proporción, puedes llevarlos con blusas ligeramente ajustadas, camisas metidas dentro del pantalón o suéteres cortos. Si eres petite, una cintura alta y un zapato que deje ver el empeine pueden ayudar a alargar visualmente las piernas.

Los jeans wide leg se mantienen entre las siluetas protagonistas del denim para otoño 2026. Pueden llevarse tanto en tonos índigo y azul oscuro, para una estética más sofisticada, como en lavados claros para looks más relajados. Foto de archivo. Getty Images

Pantalones acampanados: el regreso de los años 70

El pantalón acampanado vuelve con fuerza esta temporada y no necesariamente tiene que verse retro. Las versiones de otoño 2026 aparecen en diferentes tejidos y pueden combinarse con prendas mucho más actuales para conseguir un resultado sofisticado.

Una camisa de cuello clásico, un blazer estructurado o un suéter de cuello alto pueden hacer que el pantalón se vea elegante en lugar de disfrazado de los años 70. En tonos oscuros, además, resulta mucho más fácil incorporarlo al guardarropa cotidiano.

Así puedes usar los pantalones más trendy esta temporada Getty Images

Pantalones de pana: la alternativa otoñal que se siente elegante

La pana está recuperando protagonismo como una de las texturas más interesantes para el otoño. Incluso la duquesa de Edimburgo, Sophie, llevó recientemente unos pantalones de pana verde oliva de pierna ancha como alternativa a los jeans, combinándolos con una camisa blanca y una chaqueta de tweed.

La textura hace prácticamente todo el trabajo. Un pantalón de pana en chocolate, camel, verde oliva o borgoña puede darle profundidad a un look sencillo y funciona especialmente bien con prendas de punto, camisas y botas.

El pantalón de pana en tonos tierra es perfecto para un look casual y cómodo durante los días fríos. GETTY IMAGES

Pantalones de cuero: para elevar un look básico

El cuero también tendrá un papel importante durante el otoño 2026. Las propuestas de temporada van desde pantalones rectos hasta modelos barrel y baggy, por lo que no existe una única forma de llevarlos.

Si no quieres que el resultado sea demasiado llamativo, la fórmula más fácil es combinar un pantalón de cuero negro o café con prendas sencillas: una camisa blanca, un suéter de punto fino o un blazer. El contraste entre una pieza más sofisticada y otra básica hace que el conjunto se vea moderno sin demasiado esfuerzo.

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Pantalones satinados: cuando quieres verte arreglada sin usar vestido

El satén está apareciendo como una alternativa especialmente interesante para quienes quieren comodidad sin sacrificar elegancia. Oprah Winfrey incluso ha impulsado recientemente los pantalones satinados de cintura elástica como una de las propuestas más cómodas y sofisticadas para el otoño.

Su caída fluida los convierte en una opción perfecta para una comida, una cena o incluso una ocasión especial. Con una camisa estructurada y zapatos de tacón bajo se ven elegantes; con un suéter y flats adquieren una actitud mucho más relajada.

Los pantalones de seda y satén se convierten en una alternativa elegante a los jeans este otoño 2026. Su silueta fluida permite crear looks sofisticados sin perder comodidad y funciona tanto para el día como para una ocasión especial. Getty Images

Pantalones cargo: la versión sofisticada del estilo utilitario

El cargo también continúa dentro de las tendencias de pantalones de otoño-invierno 2026, pero la clave está en elegir una versión más pulida. Los modelos con menos bolsillos voluminosos, tejidos fluidos y colores neutros resultan mucho más fáciles de combinar.

En lugar de llevarlos con un look completamente deportivo, puedes mezclarlos con una camisa blanca, un blazer o una blusa femenina. Esa combinación entre utilitario y elegante es precisamente lo que hace que el cargo se sienta actualizado.

Los pantalones cargo regresan este otoño 2026 con una versión más sofisticada: siluetas amplias, tonos neutros y tejidos más elegantes que permiten llevarlos con blazers, camisas y accesorios para elevar el look. Getty Images

¿Cuál elegir si quieres invertir en un solo pantalón?

Si estás cansada de los jeans pero quieres comprar únicamente una pieza nueva, el pantalón sastre de pierna amplia probablemente sea la opción más versátil. Puede sustituir al denim en prácticamente cualquier situación y combinarse con las mismas prendas que ya tienes en el clóset.

Para otoño 2026, además, vale la pena mirar más allá del negro. Chocolate, burgundy, gris, camel y verde oliva son colores que pueden darle mucha más personalidad a los looks sin convertirse en una compra difícil de combinar. La temporada, de hecho, está apostando por tonos terrosos y profundos, así como por siluetas amplias y una sastrería más relajada.

Porque quizá no necesitas dejar los jeans para siempre. Solo necesitas recordar que un buen pantalón puede hacer exactamente el mismo trabajo y conseguir que el look se sienta completamente diferente.