Meghan y Harry, “sorprendidos” por la contundente carta del rey Carlos III

La compleja relación entre el príncipe Harry, Meghan Markle y la Casa Real británica suma un nuevo y tenso capítulo. Fuentes cercanas a los duques de Sussex afirman que la pareja se encuentra profundamente “sorprendida y desconcertada” tras recibir una comunicación formal firmada por el rey Carlos III, en la que se establecen pautas estrictas respecto a su estatus institucional y el alcance de sus viajes al extranjero.

La misiva, enviada desde el Palacio de Buckingham, llega en un momento de alta atención mediática tras las recientes apariciones de los Sussex en eventos de perfil internacional que, según expertos en la corona, habrían generado incomodidad en los círculos oficiales de Londres por guardar similitudes con las giras reales de Estado.

Los puntos de tensión en el mensaje de Carlos III

Trascendió que el monarca británico busca marcar una frontera clara entre los compromisos oficiales de la familia real británica y las actividades privadas o filantrópicas que la pareja realiza de manera independiente desde su residencia en California.

Entre los aspectos clave que habrían tomado por sorpresa a la pareja destacan:

Delimitación de ‘giras cuasi-oficiales: La indicación de evitar coberturas o protocolos en el extranjero que puedan confundirse con la representación diplomática del Reino Unido.

Uso de títulos y marcas personales: La reafirmación de los límites acordados previamente respecto al uso comercial e institucional de sus distinciones.

Coordinación de agenda: La solicitud explícita de no solapar eventos mediáticos con fechas clave de la agenda oficial de los reyes Carlos y Camila o los príncipes de Gales.

Entre la diplomacia familiar y la distancia mediática

Para la prensa especializada en realeza, la postura del soberano refleja una firme estrategia de comunicación destinada a proteger la coherencia institucional de la monarquía reducida. Aunque Carlos III ha expresado reiteradamente su afecto paternal hacia su hijo menor, las normas de Palacio priorizan la claridad ante el público británico e internacional.

Por su parte, el entorno de los duques de Sussex analiza los siguientes pasos de su agenda, reafirmando que su prioridad seguirá siendo la labor social a través de la Fundación Archewell, aunque bajo un clima de cautela ante las nuevas directrices marcadas desde Londres.

