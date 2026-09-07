La princesa Leonor elige una blusa de Zara rebajada y un bolso de MAS1 para su primer día en la universidad

La princesa Leonor comenzó este lunes una nueva etapa. Después de tres años de formación militar en los tres ejércitos, la heredera al trono llegó al campus de Getafe de la Universidad Carlos III de Madrid para iniciar sus estudios de Ciencias Políticas y lo hizo con un look mucho más relajado que los que estamos acostumbrados a verla llevar en sus compromisos oficiales.

La intención para esta nueva etapa es que pueda desenvolverse como una estudiante más y llevar una rutina lo más normal posible. Sin embargo, su primer día estuvo lejos de pasar desapercibido, cámaras y numerosos estudiantes esperaban su llegada. Leonor, asistió sonriente y aseguró estar “con muchas ganas” de comenzar esta nueva etapa.

Y si algo llamó la atención fue precisamente su elección de vestuario. La princesa apostó por prendas cotidianas, cómodas y relativamente fáciles de encontrar, pero añadió algunos accesorios que elevaron por completo el conjunto.

La blusa de Zara que llevó rebajada

La pieza protagonista fue una blusa blanca satinada de Zara, de manga corta y con cierre de botones. El diseño incorpora una lazada que puede ajustarse en la espalda y ayuda a definir la silueta.

Lo más llamativo es su precio, originalmente costaba 25,95 euros, pero actualmente está rebajada a 12,99 euros, es decir, prácticamente a mitad de precio. La prenda está disponible además en diferentes colores.

Leonor la combinó de una manera mucho más casual de lo que solemos ver en ella, con unos jeans azul oscuro de corte barrel y una silueta amplia y relajada. El denim, además de ser mucho más apropiado para una jornada universitaria, le dio al look ese aire de estudiante que parece buscar en esta nueva etapa.

El bolso de MAS1 que se convirtió en la estrella del look

Hubo una pieza que se robó todas las miradas fue el bolso. Se trata del modelo Andy de MAS1, una firma española que la princesa eligió para llevar todo lo necesario durante su primer día de universidad.

El bolso es un shopper negro confeccionado en piel de vacuno natural y fabricado en España. Tiene un formato amplio en el que cabe desde un ordenador portátil hasta libros y otros objetos personales, por lo que no solo funciona como accesorio, sino que también responde perfectamente a las necesidades de una estudiante. Su precio es de 169 euros.

El diseño tiene además un detalle que cambia por completo su apariencia, una de sus asas está formada por grandes anillas metálicas plateadas. Leonor llevó el bolso principalmente al hombro y, según explicaron las creadoras de la firma, incluso adaptó la longitud de la cadena a su propio estilo.

MAS1 fue fundada hace seis años por Marta Durán y Prado Rodríguez, quienes se enteraron de que Leonor había elegido uno de sus diseños prácticamente al mismo tiempo que el resto del público. Las creadoras reconocieron que no tenían conocimiento previo de que la princesa llevaría su bolso y describieron la noticia como un auténtico “shock”.

La elección también representa una apuesta por la moda española que Leonor comparte con otros integrantes de la Familia Real, mezclar firmas internacionales con marcas nacionales y prendas de precios mucho más accesibles.

Jeans y zapatillas para su primer día de universidad

Para completar el conjunto, la princesa eligió unos jeans azul oscuro de corte barrel, una silueta que se caracteriza por ser más amplia y relajada que los pantalones rectos o skinny.

En los pies llevó unas Mexico 66 de Onitsuka Tiger, unas zapatillas de inspiración retro que rondan los 160 euros. El calzado mantiene la estética casual del conjunto y evita que la blusa satinada haga que el look se vea demasiado arreglado. El resultado es una combinación muy sencilla, camisa blanca, jeans, sneakers y un bolso grande. Precisamente ahí está el interés del look de Leonor. No necesitó un vestido ni un traje de chaqueta para construir un estilismo pulido para una ocasión tan observada.

Para su primer día en la universidad, Leonor apostó por un look casual y sofisticado: blusa blanca, jeans, zapatillas y el bolso Andy de MAS1, acompañado de una trenza de espiga. Getty Images

La trenza de espiga que cambió por completo su look

El otro detalle que no pasó desapercibido fue su cabello. Leonor llevó su larga melena recogida en una trenza de espiga clásica, un peinado mucho más relajado que los recogidos pulidos que suele llevar en actos institucionales.

La trenza no solo despejó su rostro, sino que también funcionó perfectamente con el contexto universitario. Es un peinado práctico para una jornada larga, mantiene el cabello controlado y aporta un aire fresco al conjunto. Además, el acabado ligeramente desenfadado hizo que la princesa se viera todavía más cercana a la imagen de una estudiante que comienza las clases.

Leonor eligió una trenza de espiga para comenzar su etapa universitaria, un peinado práctico y elegante que complementó a la perfección su look casual. Getty Images

El detalle royal estaba en su cuello

Aunque el look estaba construido prácticamente con básicos, Leonor añadió una pieza que ya forma parte de su joyero habitual, el collar Open Heart de Elsa Peretti para Tiffany & Co.

La princesa recibió esta joya en julio de 2025 durante una visita a Sant Martí Vell, en Girona, junto a la infanta Sofía. Desde entonces, el collar se ha convertido en uno de sus accesorios recurrentes y volvió a aparecer precisamente en un día importante para ella.

También llevó en la muñeca su Garmin Instinct 2 Solar, un reloj que ya había utilizado durante su formación militar y que parece haberse convertido en una de sus piezas habituales para looks más informales.

Leonor estrena una imagen mucho más universitaria

El primer look de Leonor en la Universidad Carlos III dice bastante sobre la nueva etapa que comienza. Después de años en los que su vestuario estuvo marcado por los actos oficiales, los vestidos de ceremonia y, más recientemente, los uniformes militares, ahora tiene por delante una rutina mucho más parecida a la de cualquier joven de su edad.

Una blusa de Zara rebajada, unos jeans, zapatillas deportivas, una trenza de espiga y un bolso español de 169 euros fueron suficientes para construir su primer estilismo universitario.

Y aunque conseguir pasar desapercibida será prácticamente imposible para la futura reina de España, al menos su elección de ropa parece dejar claro que, para ir a clase, Leonor quiere vestirse como una estudiante más.