Love Layers: el corte en capas que está conquistando el otoño 2026 y favorece el rostro

El otoño 2026 tiene un nuevo corte favorito y no implica renunciar a una cabellera larga. Se llama Love Layers y está conquistando las tendencias de cabello gracias a una combinación que resulta especialmente atractiva, capas largas, movimiento, volumen y un efecto de contorno que ayuda a darle mayor estructura al rostro.

La tendencia fue creada por el estilista Dimitris Giannetos, quien la bautizó como Love Layers al trabajar una nueva interpretación del clásico C-cut. Gigi Hadid fue una de las primeras en llevarla y, desde entonces, el corte en forma de corazón ha comenzado a aparecer entre las propuestas capilares más destacadas de la temporada otoño-invierno 2026/2027.

¿Qué son las Love Layers?

La clave de este corte está en la forma que crean las capas. En lugar de distribuirlas de manera uniforme por toda la cabellera, comienzan aproximadamente debajo de la barbilla y continúan hacia las puntas, creando una silueta más amplia en la parte superior y ligeramente más estrecha en la inferior.

El resultado recuerda a la forma de un corazón y consigue que el cabello tenga movimiento sin perder densidad en las puntas. A diferencia de unas capas muy marcadas, las Love Layers buscan una transición suave entre los diferentes largos para que el cabello conserve una apariencia abundante y pulida.

Gigi Hadid con un corte a capas en forma de corazón, una tendencia que aporta volumen natural, movimiento y un acabado ligero para el verano 2026. GETTY IMAGES

El secreto está en cómo enmarca el rostro

Una de las razones por las que este corte se ha vuelto tan popular es su capacidad para modificar visualmente la silueta del rostro. Las capas superiores generan volumen cerca de la parte alta de la cabeza, mientras que las capas que caen alrededor de la cara crean líneas que ayudan a definir sus contornos.

No significa que exista una única versión que favorezca a todos los rostros, pero sí es un corte que puede adaptarse jugando con el punto en el que comienzan las capas. Si se busca suavizar la zona de las mejillas, por ejemplo, las capas pueden comenzar un poco más abajo; si se quiere enfatizar los pómulos, pueden llevarse ligeramente más arriba.

La raya en medio también funciona especialmente bien con este corte porque ayuda a conservar la simetría de la forma y potencia el volumen en las raíces.

Love Layers: más volumen sin perder el largo

Para quienes llevan meses intentando dejar crecer el cabello, esta tendencia tiene otra ventaja: permite transformar una melena larga sin sacrificar centímetros importantes. Las capas eliminan parte del peso acumulado en los largos y permiten que el cabello tenga más movimiento. En melenas medias y largas, el efecto puede hacer que el cabello se vea más dinámico y ligero, pero sin llegar al aspecto excesivamente desfilado de algunos cortes en capas.

Por eso funciona especialmente bien en cabellos de densidad media o alta. En cabellos finos también puede adaptarse, aunque conviene mantener suficiente peso en las puntas para evitar que la melena pierda cuerpo.

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Así se lleva en otoño 2026

La versión más característica de las Love Layers apuesta por una melena con volumen suave y puntas ligeramente curvadas hacia dentro. El efecto recuerda a los peinados de los años 90, pero con una ejecución mucho más ligera y actual.

Para conseguirlo, el cabello puede secarse con un cepillo redondo grande, levantando las raíces y dando forma a las capas mientras se trabaja cada sección. Una vez frío, basta con abrir ligeramente el pelo con los dedos para evitar que quede demasiado estructurado.

También funciona con la textura natural del cabello. De hecho, una de las grandes ventajas de las capas de este otoño es que el movimiento se ha convertido en protagonista y ya no es necesario que cada mechón quede perfectamente colocado para que el corte funcione.

Las mechas babylights vuelven a posicionarse como la gran tendencia del verano, y Gigi Hadid lo confirma con su look. Getty Images

¿A quién favorece el corte Love Layers?

Las Love Layers son especialmente interesantes para quienes quieren darle forma a una melena larga sin recurrir a un cambio drástico. La estructura del corte permite adaptarlo a diferentes tipos de rostro modificando la altura de las primeras capas y la cantidad de volumen alrededor de la cara.

En rostros alargados, el volumen lateral puede ayudar a equilibrar visualmente las proporciones; en rostros redondos, unas capas que comiencen ligeramente por debajo de los pómulos pueden crear líneas más verticales. En rostros ovalados, prácticamente se puede jugar con diferentes alturas porque la forma admite múltiples interpretaciones.

Lo importante es que las capas no sean idénticas para todas. La gracia de este corte está precisamente en personalizar dónde comienza el movimiento para que acompañe la estructura natural del rostro.

El corte que actualiza las capas de los 90

Si las capas noventeras regresaron con fuerza, las Love Layers representan una versión más refinada de esa estética. Conservan el volumen y el movimiento que hicieron famosos aquellos cortes, pero eliminan el exceso de capas cortas y apuestan por una silueta mucho más fluida.

El resultado es una melena que se mueve, enmarca el rostro y mantiene el largo. Y quizá ahí está la razón por la que el corte se perfila como una de las grandes apuestas del otoño 2026: consigue transformar el cabello sin que parezca que acabas de hacerte un cambio radical.

Si estás buscando un corte para estrenar temporada pero no quieres despedirte de tu melena, las Love Layers podrían ser la respuesta. Solo hay una instrucción importante antes de sentarte en el salón: pedir capas en forma de corazón, con volumen en la parte superior y una transición suave hacia las puntas.