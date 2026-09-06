Cabello después del verano: 7 señales de que necesita un corte y cómo recuperar su brillo

El verano puede ser una de las temporadas más difíciles para el cabello. La exposición al sol, el agua de mar, el cloro de la alberca, el calor y el uso frecuente de herramientas térmicas pueden dejarlo más seco, áspero y sin movimiento. Y aunque una buena rutina de cuidado ayuda a mejorar su apariencia, hay daños que no desaparecen con una mascarilla: cuando las puntas están abiertas o quebradizas, un corte es la forma más efectiva de recuperar una cabellera con aspecto saludable.

Si al regresar de vacaciones notas que tu pelo ya no se siente como antes, estas son las señales que conviene revisar.

1. Las puntas están abiertas o se ven deshilachadas

Es una de las señales más evidentes de que llegó el momento de visitar la peluquería. Las puntas abiertas pueden hacer que el cabello se vea más delgado, irregular y descuidado, incluso cuando el resto de la melena conserva buen aspecto.

Una mascarilla puede aportar suavidad temporal, pero no puede volver a unir una punta abierta. Un pequeño corte puede eliminar las partes más deterioradas y evitar que el daño avance hacia arriba.

2. El cabello se enreda mucho más de lo normal

Si después del verano necesitas pasar el cepillo varias veces para desenredar el cabello o los nudos aparecen constantemente, presta atención a las puntas.

Cuando la fibra capilar pierde suavidad, la superficie del cabello puede sentirse más áspera y favorecer los enredos. Un corte, acompañado de acondicionador y un producto desenredante, puede hacer que la melena recupere movimiento y manejabilidad.

3. Las puntas se sienten ásperas aunque uses acondicionador

Tocar el cabello también puede darte pistas. Si las raíces se sienten normales, pero de medios a puntas la textura es seca, rígida o áspera, es probable que la zona más antigua de la fibra sea la que más ha sufrido durante el verano.

No necesariamente necesitas cortar varios centímetros. En muchos casos, retirar las puntas más deterioradas y mantener una rutina hidratante puede ser suficiente para mejorar notablemente el aspecto de la melena.

4. El cabello perdió su forma y movimiento

Después de varias semanas de humedad, calor, agua salada y recogidos, el corte puede perder definición. Las capas dejan de caer como antes, las puntas se ven desiguales y la melena puede parecer pesada.

Si notas que tu corte ya no tiene la misma forma, septiembre puede ser un buen momento para actualizarlo. No tiene que ser un cambio radical, un despunte o unas capas bien colocadas pueden devolver movimiento sin sacrificar demasiado largo.

5. El cabello se ve opaco incluso después de lavarlo

Una cabellera saludable suele reflejar la luz, mientras que el cabello reseco puede verse apagado y sin dimensión.

Después del verano, además de la resequedad, pueden acumularse residuos de productos, minerales del agua, cloro y otros elementos que afectan el acabado. Incorporar ocasionalmente un shampoo de limpieza profunda puede ayudar, siempre que después se utilice acondicionador o una mascarilla hidratante.

Si el cabello continúa opaco y las puntas están deterioradas, el problema puede estar precisamente en las zonas más dañadas y un corte puede hacer una diferencia visible.

6. Se rompe al cepillarlo o al peinarlo

Encontrar algunos cabellos en el cepillo es normal, pero si notas que las puntas se parten con facilidad, aparecen pequeños fragmentos de cabello o la melena perdió densidad en las zonas más dañadas, es momento de tratarla con mayor delicadeza.

Evita cepillarla de manera agresiva, especialmente cuando está mojada. Utiliza un acondicionador que facilite el desenredo, un peine de dientes anchos y reduce temporalmente el uso de herramientas de calor.

Cuando existe daño visible en las puntas, también puede ser conveniente recortarlas.

7. El color perdió intensidad y las puntas se ven más claras

El sol puede alterar la apariencia del color y hacer que algunas melenas teñidas se vean más deslavadas o con reflejos diferentes, mientras que las puntas pueden adquirir un aspecto más seco.

Antes de pensar en volver a teñir todo el cabello, conviene evaluar su estado. Si la fibra está reseca, una rutina de reparación y un buen corte pueden mejorar mucho el resultado. Después, si hace falta, el color puede refrescarse con una técnica menos agresiva, como un gloss.

Cómo recuperar el brillo del cabello después del verano

Cortar las puntas es solo una parte de la recuperación. Para devolverle a la melena una apariencia suave y luminosa, también es importante modificar algunos hábitos.

Usa una mascarilla hidratante una o dos veces por semana

Después de una temporada de sol, mar y piscina, el cabello puede beneficiarse de tratamientos acondicionadores que aporten suavidad y reduzcan la sensación de resequedad.

No necesitas aplicar una cantidad excesiva: distribuye el producto principalmente de medios a puntas y respeta el tiempo indicado por el fabricante.

No abuses de las herramientas de calor

Secadoras, planchas y rizadores pueden aumentar la resequedad cuando el cabello ya está sensibilizado. Durante las primeras semanas después del verano, intenta dejarlo secar al aire cuando sea posible y utiliza siempre protector térmico cuando recurras a herramientas de calor.

Acondiciona cada vez que lo laves

El acondicionador ayuda a mejorar la sensación de suavidad y facilita el desenredo. Aplícalo de medios a puntas, especialmente si las raíces tienden a producir más grasa.

Protege el cabello del sol

Que haya terminado el verano no significa que el cabello deje de estar expuesto a los rayos solares. Si vas a pasar mucho tiempo al aire libre, utiliza productos capilares con protección UV y accesorios como sombreros o gorras.

No intentes “reparar” una punta abierta

Este es el punto más importante. Los productos pueden mejorar temporalmente la apariencia de una punta dañada, pero cuando la fibra ya está abierta, la única forma de eliminarla es cortarla.

Por eso, un despunte después del verano puede ser justo lo que necesita tu cabello para comenzar una nueva temporada con mejor textura, movimiento y apariencia.

A veces, ir de forma gradual ayuda a asimilar mejor un gran cambio. FREEPIK

El corte correcto puede cambiar por completo el aspecto de la melena

No siempre necesitas un cambio radical. Si quieres conservar el largo, puedes pedir un despunte que elimine las zonas más deterioradas. Si tu cabello perdió forma, unas capas suaves pueden devolver movimiento; y si las puntas están especialmente dañadas, un corte más definido puede hacer que la melena se vea mucho más pulida.

Después del verano, la regla es sencilla, si las puntas están abiertas, ásperas y sin forma, no necesitas otra mascarilla milagrosa; probablemente necesitas tijeras.