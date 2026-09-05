¿Tienes cita para la manicura mañana? Estas son las uñas que vas a querer copiar

Si mañana tienes cita para la manicura y todavía estás pensando qué diseño pedir, este es tu momento para dejar de guardar capturas sin saber cuál elegir. El otoño 2026 llega con una idea bastante clara, las uñas se vuelven más sofisticadas, pero no necesariamente más complicadas. Los tonos profundos, los acabados brillantes y los pequeños detalles metálicos toman protagonismo para darle un giro más interesante a la manicura de temporada.

La buena noticia es que muchas de estas propuestas funcionan tanto en uñas cortas como largas y pueden adaptarse a tu estilo sin convertir tus manos en una producción de tres horas.

Chocolate: el nuevo favorito del otoño

El marrón chocolate es uno de los tonos que más fuerza está tomando esta temporada. Va desde el cacao profundo hasta el espresso y funciona especialmente bien con acabados glossy que hacen que el color se vea más intenso y sofisticado.

Si quieres una manicura elegante que combine prácticamente con todo tu guardarropa de otoño, esta es una apuesta segura. Además, tiene ese efecto de lujo silencioso que hace que las manos se vean arregladas sin necesidad de recurrir al clásico rojo.

Burgundy, porque todavía no pensamos abandonarlo

Si ya te habías enamorado del burgundy, no hay ninguna razón para despedirte de él. Los tonos vino, cereza oscura y granate continúan funcionando perfectamente durante el otoño y son ideales para quienes quieren una manicura más dramática.

La clave está en llevarlo con una superficie ultrabrillante para que el color tenga profundidad. En uñas almendradas se ve especialmente sofisticado, aunque también funciona perfecto en una forma corta y cuadrada.

Uñas negras, pero con un pequeño giro

El negro regresa cada otoño, pero esta temporada no tiene por qué ser completamente plano. Una base negra glossy con un pequeño detalle metálico, una línea minimalista o una punta diferente puede hacer que la manicura se sienta mucho más actual.

También puedes apostar por una manicura completamente negra y dejar que el acabado sea el protagonista. El resultado es elegante, ligeramente misterioso y perfecto para empezar a cambiar la paleta de verano por tonos más profundos.

El efecto cat-eye que convierte una manicura sencilla en algo especial

Si quieres algo más llamativo sin caer en diseños excesivamente elaborados, el efecto cat-eye es una de las mejores opciones. Su acabado magnético crea una especie de destello que cambia dependiendo de cómo recibe la luz.

En otoño funciona especialmente bien en tonos chocolate, vino, verde profundo, negro y ciruela. Es una de esas manicuras que parecen sencillas de lejos y mucho más interesantes cuando las miras de cerca.

Detalles dorados para darle lujo a cualquier color

No necesitas cubrir todas las uñas de glitter para hacer que una manicura se vea especial. Este otoño, pequeños detalles dorados pueden transformar incluso una base completamente nude.

Una línea metálica cerca de la cutícula, una pequeña media luna o algunos puntos estratégicamente colocados son suficientes para darle dimensión al diseño. El resultado es perfecto si quieres algo festivo pero todavía elegante y fácil de llevar durante varias semanas.

Uñas nude con acabado brillante

Para quienes no quieren despedirse de las manicuras discretas, los tonos nude siguen siendo una apuesta infalible. La diferencia está en elegir colores más cálidos para la temporada, como beige, caramelo, almendra o tonos rosados ligeramente apagados.

El secreto está en el acabado: una capa de brillo intenso puede hacer que incluso el diseño más sencillo se vea mucho más sofisticado. Es, además, una opción ideal si necesitas una manicura que funcione igual para la oficina, una cena o un evento.

El verde profundo que cambia por completo el look

Si quieres salir del chocolate, el burgundy y el negro, el verde profundo es una alternativa mucho más inesperada. Los tonos bosque, oliva oscuro y verde botella funcionan especialmente bien durante el otoño y aportan color sin perder sofisticación.

Puedes llevarlo completamente glossy o combinarlo con pequeños detalles dorados para conseguir una manicura más elaborada. En uñas cortas se ve especialmente moderno porque el color hace todo el trabajo.

¿Cuál elegir para tu cita de manicura?

Si buscas una manicura que dure visualmente toda la temporada, el chocolate y el burgundy son probablemente las opciones más fáciles de llevar. Si quieres algo más llamativo, el cat-eye o el verde profundo pueden ser el cambio que estabas buscando. Y si prefieres una manicura discreta pero con ese pequeño detalle que hace la diferencia, el nude con acabado glossy o los detalles dorados son apuestas seguras.

Así que antes de sentarte frente a tu manicurista mañana, guarda tu favorita. Porque llegar diciendo “hazme algo bonito” está bien, pero llegar con la captura exacta es mucho más eficiente.