El truco para vestir de otoño cuando todavía hace calor: 7 prendas que sí funcionan

Las temperaturas continúan altas y sacar del clóset abrigos, botas y suéteres gruesos puede convertirse en una mala idea. La solución está en hacer una transición inteligente: incorporar prendas, colores y texturas de otoño sin renunciar a la comodidad de los looks frescos.

La clave para vestir de otoño cuando todavía hace calor está en elegir piezas ligeras que tengan ese aire de nueva temporada y combinarlas con prendas que permitan soportar las temperaturas altas. No necesitas estrenar todo tu guardarropa ni esperar a que bajen los grados para empezar a cambiar tus looks.

Estas son las 7 prendas que sí funcionan para vestir en otoño cuando todavía hace calor y que puedes comenzar a usar desde ahora.

1. Camisa de manga larga, pero de tela ligera

Una camisa de manga larga es una de las prendas más fáciles para hacer la transición entre verano y otoño. El secreto está en elegir tejidos transpirables como algodón, lino, popelina o mezclas ligeras.

Puedes llevarla abierta sobre una camiseta de tirantes, con pantalones ligeros o incluso con shorts. Para darle un aire más otoñal al look, apuesta por tonos como chocolate, beige, borgoña, verde oliva o azul marino.

La camisa blanca jamás pasa de moda Getty Images

2. Falda midi

La falda midi funciona prácticamente todo el año y es una de las mejores prendas para comenzar a incorporar el estilo de otoño sin pasar calor.

Una falda satinada, de algodón o de tejido ligero puede combinarse con una camiseta básica durante el día. Cuando las temperaturas comiencen a bajar, solo necesitas añadir una camisa, un suéter fino o una chaqueta ligera.

Los tonos café, negro, vino y verde oscuro ayudan a que el look se sienta más otoñal sin necesidad de cubrir demasiado las piernas.

La falda midi tableada se convierte en una alternativa sofisticada para llevar botas altas durante el otoño. Combinada con prendas más relajadas, como una chamarra deportiva, logra un equilibrio entre elegancia y estilo contemporáneo. Getty Images

3. Pantalones de pierna amplia y tejidos ligeros

Los pantalones amplios son una alternativa mucho más cómoda que los jeans gruesos durante los días de calor. Busca modelos de lino, algodón, viscosa o tejidos fluidos.

Para conseguir un look de otoño cuando todavía hace calor, combínalos con una camiseta sin mangas, un top sencillo o una camisa abierta. El resultado mantiene la silueta relajada del verano, pero puede incorporar colores propios de la temporada.

En la sociedad actual, la relación con la comida puede ser complicada. Getty Images

4. Cárdigan ligero

El

es probablemente la prenda de transición por excelencia. No necesitas llevarlo puesto todo el día: puedes utilizarlo como una tercera pieza durante las horas más frescas y quitarlo cuando aumente la temperatura.

Los modelos delgados funcionan especialmente bien sobre vestidos, camisetas y tops. Para darle un giro más actual, elige colores como gris, marrón chocolate, crema, burdeos o verde oscuro.

Integra un crochet cardigan en tus mejores looks de la temporada Getty Images

5. Vestido de manga corta en colores otoñales

No tienes que guardar los vestidos de verano cuando comienza el otoño. Una de las formas más fáciles de actualizar esta prenda es cambiar la paleta de colores.

Un vestido ligero en chocolate, rojo cereza, ciruela, verde bosque, beige o azul profundo puede sentirse completamente otoñal aunque tenga tirantes o manga corta.

Además, cuando llegue el frío, podrás reutilizarlo con medias, botas y una chaqueta.

No tienes que guardar los vestidos de verano para empezar a vestir de otoño. Un diseño de manga corta en tonos como chocolate, borgoña, ciruela o verde oscuro puede hacer la transición de temporada sin hacerte pasar calor. Getty Images

6. Blazer ligero

El blazer puede transformar inmediatamente un look básico, pero durante los días calurosos conviene evitar las versiones estructuradas y pesadas.

Busca diseños sin forro o confeccionados en algodón, lino o tejidos ligeros. Puedes llevarlo con una camiseta, shorts, falda midi o pantalones fluidos.

Para conseguir un outfit de otoño elegante, los tonos neutros son una apuesta segura: beige, café, gris, negro o azul marino.

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7. Jeans ligeros y de corte relajado

Los jeans siguen siendo una de las prendas más fáciles para construir looks de transición, pero no todos funcionan igual cuando todavía hace calor.

Los modelos de pierna recta, wide leg o corte relajado permiten mayor circulación de aire que los diseños muy ajustados. Combínalos con una camiseta básica y sandalias durante el día y cambia el calzado por mocasines o botines cuando refresque.

El truco está en no combinar todavía el denim con demasiadas capas. Un solo elemento otoñal puede ser suficiente.

¿Cómo vestir de otoño sin pasar calor?

La mejor estrategia es aplicar la regla de una pieza otoñal por look. Puede ser una camisa de manga larga, un blazer ligero, un cárdigan, una falda midi en un tono oscuro o unos pantalones de tejido fluido.

También puedes empezar a cambiar los colores antes que las prendas: chocolate, borgoña, verde oliva, ciruela, camel y azul marino hacen que un conjunto se vea más otoñal incluso cuando todavía llevas prendas frescas.

Elige una tendencia que refleje tu personalidad y te haga sentir cómoda. Getty Images

¿Qué prendas evitar cuando todavía hace calor?

Aunque el otoño esté oficialmente cerca, todavía no es momento de sacar todo el armario de invierno. Los suéteres gruesos, abrigos de lana, chaquetas acolchadas y botas demasiado cerradas pueden resultar incómodos mientras las temperaturas continúen altas.

En su lugar, apuesta por capas ligeras y prendas de transición que puedas quitar fácilmente durante el día. Así consigues el efecto de un look otoñal sin sacrificar comodidad.

La idea no es vestirse como si ya fuera noviembre. Es empezar a introducir el otoño poco a poco: menos capas, tejidos más ligeros y una paleta de colores más profunda.