Pantalones anchos después de los 40: descubre cómo llevar pantalones palazzo a los 40

¿Quién dijo que los pantalones anchos eran solo para las más jóvenes y las más esbeltas? Los pantalones palazzo son una tendencia que más democrática de lo que crees y una vez que descubras sus beneficios, no dudarás en incluirlos en tus looks, aún después de los 40.

Desde los 40 años, muchas mujeres buscan cómodas opciones y que, a la vez, reflejen su estilo personal, y la tendencia de los pantalones amplios funciona a la perfección.

Amplia tus horizontes: pantalones palazzo

Antes de profundizar en cómo llevar los pantalones anchos, es momento de ponernos técnicas y explicar qué es un pantalón palazzo:



Palazzo: Generalmente, tiene un tiro alto, una cintura marcada y una caída amplia de la cadera al tobillo, lo que le da un aspecto elegante y fluido . Este estilo se popularizó en los años 30 y ha sido un símbolo de la moda femenina moderna, representando a una mujer libre y con personalidad.

Desciframos cómo usar pantalones palazzo como Katie Holmes Getty Images

Generalmente, tiene un tiro alto, una cintura marcada y una caída amplia de la cadera al tobillo, lo que le da un . Este estilo se popularizó en los años 30 y ha sido un símbolo de la moda femenina moderna, representando a una mujer libre y con personalidad. Pata de elefante : También conocido como “ pantalón de campana ”, se caracteriza por un corte que se ensancha a partir de la rodilla. Este estilo fue muy popular en las décadas de 1960 y 1970, y se asocia a menudo con la moda hippie

: También conocido como “ ”, se caracteriza por un corte que se ensancha a partir de la rodilla. Este estilo fue muy popular en las décadas de 1960 y 1970, y se asocia a menudo con la Culotte: Son pantalones de pernera amplia que suelen llegar hasta la pantorrilla. Tienen un corte más corto que los palazzo y son muy versátiles, adecuados tanto para looks casuales como para ocasiones más formales.

Por último está el término “wide leg”, el cual se refiere a cualquier pantalón que tenga una pernera amplia, sin importar su longitud. Este estilo incluye tanto los pantalones palazzo como los culottes y los jeans de pierna ancha.

Reglas básicas

Llevar pantalones anchos no se trata solo de encontrar el par perfecto; también se trata de saber combinarlos adecuadamente. Aquí hay algunas sugerencias para crear un look equilibrado:



Equilibrio : La parte superior que elijas jugará un papel crucial en tu atuendo, puede ser un top ajustado, una blusa de tiro alto o cropped.

: La parte superior que elijas jugará un papel crucial en tu atuendo, puede ser un top ajustado, una blusa de tiro alto o cropped. Balance: Si te sientes más cómoda con una prenda que cubra la parte superior del cuerpo, elige túnicas largas o chaquetas ligeras. Asegúrate de que no sean demasiado largas.

Si te sientes más cómoda con una prenda que cubra la parte superior del cuerpo, elige túnicas largas o chaquetas ligeras. Asegúrate de que no sean demasiado largas. Altura: Aprovecha el largo de los pantalones para usar calzado de tacón o plataforma, gana centímetros de altura y estiliza tu porte.

Los zapatos de tacón alto crean una línea de visión alargada. Getty Images

Looks para mujeres de más de 40 (o menos)

Dependiendo de la ocasión a la que asistas, puedes adaptar tu look con pantalones anchos. Aquí te damos algunas ideas para diferentes eventos:

Looks de Oficina: Combina pantalones palazzo de color oscuro con una blusa blanca y una chaqueta estructurada. Los zapatos de tacón negro o nude aportarán un toque profesional.

Día de Compras: Opta por una camiseta sencilla o una blusa sin mangas con pantalones anchos de mezclilla. Completa con alpargatas con plataforma.

Eventos Nocturnos: Los pantalones elefante en telas brillantes o metálicas pueden funcionar de maravilla. Combínalos con un top ajustado y tacones altos para un look glamuroso. Un enorme broche al pecho es ideal.

Fiestas Informales: Para un evento casual con amigos, elige pantalones palazzo de algodón con una blusa. Los flats o sandalias son perfectos para mantener el comfort.

Los pantalones anchos son una opción fabulosa para mujeres de todas las edades, especialmente después de los 40. Su comodidad, elegancia y versatilidad los convierte en una de las elecciones más versátiles.