Carolina de Mónaco revela el truco infalible para estilizar delicadamente un par de pantalones anchos

A pesar de ahora formar parte de las generación de royals más maduras, la princesa Carolina de Mónaco sigue manteniendo vigente su título como la mujer monegasca más elegante, dejando también en claro que su relevo, Carlota Casiraghi, no sería quien es sin la herencia de su elegante madre.

Es bajo ese planteamiento que miles de mujeres en el mundo de todas las edades siguen tomando como un referente de estilo a la también princesa consorte de Hannover, siguiendo al pie de la letra cada una de sus lecciones de moda, las cuales, a su vez, siempre se han visto influidas por la herencia que acarrea de su progenitora, la sofisticada Grace Kelly.

Y, en particular, entre todos esos dictados de estilo dados por Carolina, destaca uno muy especial, el cual aún le hace falta descubrir a muchas de las seguidoras de la Casa Grimaldi y demás representantes del street style, quienes constantemente buscan desesperadas la manera ideal de cómo estilizar delicadamente un par de pantalones anchos, una prenda que, aunque forma parte de los must actuales, sigue generando rechazo entre quienes no saben cómo combinarla.

¿Cómo utilizar pantalones anchos sin fallar en el intento, según Carolina de Mónaco?

Carolina de Mónaco nunca ha fallado al momento de combinar pantalones anchos Arnold Jerocki/Getty Images

La primogénita de Raniero III sabe que el mejor truco para elevar el estilo de cualquier prenda es el cuidado de las proporciones, por lo que siempre que opta por llevar un pantalón ancho, lo hace portando un conjunto de prendas que se adecuen a las medidas de su pieza inferior. Es decir, Carolina sabe que el equilibrio perfecto se logra portando un atuendo que no resulte ni tan holgado, ni tan ceñido en su totalidad.

Tomando en cuenta ese principio básico de la moda, la princesa siempre suele atinar en combinar a la perfección pantalones anchos de corte a la cintura con prendas superiores lisas, generalmente de un corte menos amplio para lograr el balance. De esta manera, la royal siempre logra obtener un efecto alargador en su ya esbelta silueta.

Desde antes de que fuera tendencia, Carolina de Mónaco ya utilizaba pantalones anchos Pascal Le Segretain/Getty Images

Por otro lado, Carolina de Mónaco siempre opta por llevar los cortes anchos más tendencia, los culottes y los estilos wide leg resultan sus favoritos. Además para estilizar respectivamente cada uno de ellos, la esposa de Ernesto Augusto de Hannover suele nunca omitir el uso de sofisticados lazos y cinturones, para acentuar aún más los rasgos más finos de su figura y lucir alargada en todo momento.

Por último, cabe destacar que como opción infalible para lucir delicada y elegante, la princesa Carolina siempre ha optado por combinar sus pantalones anchos con chaquetas tweed, uno de sus básicos de estilo que nunca fallan.