Esta mejor manera de combinar una camisa boho de manera elegante, según Letizia Ortiz

Nada detiene a la reina Letizia Ortiz, ni siquiera el escándalo en su nombre o una seria fractura en su pie; toda adversidad parece ser poca cosa para la aguerrida ex periodista y para su singular sentido del estilo, es por ello que en la actualidad no existe un mayor referente de moda cuando se trata de buscar inspiración en un ícono de la realeza.

Dicha esta introducción, vale la pena adentrarnos en una oda dedicada a una de las últimas apuestas de estilo de la esposa de Felipe de Borbón, la cual estuvo protagonizada por uno de los must de la temporada: una camisa estilo boho.

Letizia Ortiz ha sacado de su armario un bellísimo diseño boho que promete convertirse en el deseo de todas sus seguidoras Casa Real

Fue durante la jornada del 13 de junio, durante la última reunión de los reyes de España con los miembros de los Patronatos de la Fundación Princesa de Asturias, cuando la soberana sorprendió a todas sus seguidoras por medio de la inclusiòn de la glamurosa prenda mencionada en un atuendo 100% monocromático, cuyo único toque de color se incluyó por medio de un sútil toque en el calzado.

La combinación monocromática estilo boho con la que Letizia Ortiz dicta tendencia

Viéndose fresca y estilizada, la madre de la princesa Leonor encaminó su estrategia monocromática hacia las intenciones de lucir formal, pero sin la necesidad de mostrarse muy preocupada por ello. Por esa razón y por prescripción médica, la soberana optó por llevar un par de sneakers blancos con ADN 100% español, los cuales estuvieron firmados por la marca Ohne Project.

Onhe Project es la firma encargada del nuevo y novedoso diseño de tenis de Letizia Ortiz Onhe Project

Tales deportivas, bautizadas por sus creadores como “Royal Green Project 080” parecieran haber sido fabricadas especialmente para Letizia, pues además de estar elaboradas con materiales 100% veganos, poseen en su diseño un guiño a la monarquía española, expresado por medio de una franja verde en la parte del talón, lo cual resulta un acrónimo del grito ”Viva el Rey de España”, según menciona la misma firma en su web.

Además de este novedoso par, Letizia ha seleccionado un pantalón blanco de corte recto como complemento ideal para elevar el estilo de su bella blusa boho de Uterqüe, la cual ya había estrenado en 2021 durante la apertura del curso de Formación Profesional 2021/2022 en Haro.

Tras la reunión del Patronato de la Residencia de Estudiantes, la Reina ha saludado a los becarios del Ayuntamiento de Madrid y del Ministerio de Ciencia e Innovación del curso 2023-2024.



➡️https://t.co/EjAt2iwrWT pic.twitter.com/92sqqTkmRY — Casa de S.M. el Rey (@CasaReal) June 12, 2024

En esta nueva oportunidad que la reina le brindó a la prenda, también optó por combinarla con un par de pendientes modelo ‘Rayo Icónico’ elaborados con oro rosa y diamantes negros diseñados por Barbara Goena, una de sus joyeras fetiche de los últimos meses.

Así que si tu no sabes cómo combinar las camisa boho que tienes guardadas en tu armario, no dudes en voltear a ver los looks de Letizia y tomarlos como ejemplo para seguir al pie de la letra sus pautas y convertirte en la mujer más elegante de tu entorno.