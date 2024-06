Katie Holmes nos muestra cómo usar pantalones extraanchos a los 40, con un extra estilo

Descubrimos cómo Katie Holmes está llevando la tendencia de los pantalones extraanchos con estilo. La actriz se sumó a la moda de los palazzo y, analizando su look, descubrimos las claves para poder conseguir un outfit que estiliza y se ve elegante, ya sea que tengas 30, 40, 50 o más.

La edad no es límite, pero la falta de creatividad su puede reducir tu guardarropa a prendas básicos y combinaciones aburridas. Por suerte, algunas celebridades nos iluminan el guardarropa, compartiendo looks que inspiran y nos motivan a probar nuevas prendas.

A diferencia del año pasado, donde los maxivestidos dominaban la escena de moda, este verano vemos cómo los pantalones protagonizan looks frescos, modernos y favorecedores. Desde los pantalones cortos para la oficina, hasta los widelegs para una salida casual, como la de Holmes.

El viernes pasado. Katie asistió al almuerzo por el décimo aniversario de Through Her Lens: The Tribeca Chanel Women’s Filmmaker Program. La iniciativa brinda tutoría y recursos artísticos para que las mujeres tengan mayor peso dentro de la industria cinematográfica.

En el evento anual, la actriz convivió con Kerry Washington, Rachel Weisz y Selma Blair. Y aunque su look es de la casa francesa patrocinadora, la actriz logró darle un twist muy personal.

Desciframos cómo usar pantalones palazzo como Katie Holmes Getty Images

Cómo usar pantalones anchos

Widelegs o palazzos, estos amplios pantalones pueden ser complicados de usar. Si quieres llevarlos con estilo, checa estos puntos:



Busca el equilibrio: Combina pantalones anchos ligeros con una blusa más ajustada, así lograrás un balance visual.

Combina pantalones anchos ligeros con una blusa más ajustada, así lograrás un balance visual. Define tu cintura: Crea una cintura definida y estilizada usando la camisa o playera por dentro.

Crea una cintura definida y estilizada usando la camisa o playera por dentro. Hazlo confortable: Prioriza la comodidad al elegir pantalones anchos. Enfócate en el ajuste, la tela y un estilo que te haga sentir segura.

Prioriza la comodidad al elegir pantalones anchos. Enfócate en el ajuste, la tela y un estilo que te haga sentir segura. Amplía tus opciones: No te limites, la silueta de pierna ancha puede resultar favorecedora para muchos tipos de cuerpo, al “visualmente” alargar las piernas y estilizar la silueta.

No te limites, la silueta de pierna ancha puede resultar favorecedora para muchos tipos de cuerpo, al “visualmente” alargar las piernas y estilizar la silueta. No completamente anchos: Para conseguir la silueta “reloj de aerena”, busca un corte entallado alrededor de la cintura y la parte trasera.

Para conseguir la silueta “reloj de aerena”, busca un corte entallado alrededor de la cintura y la parte trasera. El truco que estiliza: Si eres pequeña y sientes que los pantalones anchos te hacen ver de menor estatura, prueba con zapatos de tacón o botas con punta puntiaguda.

¿Palazzo o acampanado? El palazzo o wide leg es amplio en toda la pierna (pernera), mientras que el corte campana es ajustado al muslo y se vuelve amplio a partir de la rodilla hacia el suelo.

En cada una de sus apariciones, Katie Holmes nos ha mostrado que es todo un ícono de la moda, demostrando que la edad no es un impedimento para lucir estilos vanguardistas y llenos de personalidad. Ahora, con su look con pantalones extraanchos comprueba que comodidad y elegancia combinan perfecto.