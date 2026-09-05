El inolvidable look brillante de Pippa Middleton en el US Open que sigue siendo tendencia

Hay estilismos que superan la prueba del tiempo y se convierten en referentes instantáneos de la moda. Cuando se habla del Abierto de Estados Unidos (US Open) y de cómo vestir en las gradas con sofisticación, es imposible no recordar el momento en que Pippa Middleton paralizó el Billie Jean King National Tennis Center en Nueva York lucilendo el que, hasta la fecha, se recuerda como su look más brillante y texturizado.

En un contexto donde la comodidad suele reinar, la hermana menor de la princesa Kate dio una verdadera lección de elegancia al apostar por un vestido de encaje floral en un vibrante tono amarillo, firmado por Phase Eight. Esta prenda, de manga tres cuartos y cuello redondo, destacó por su exquisita textura y un tono audaz que rompió la sobriedad habitual del tenis.

Pippa Middleton brilló en 2012 con este vestido amarillo vibrante, de Phase Eight. Getty Images

Encaje floral: el detalle clave de un atuendo icónico

El éxito de aquella propuesta radicó en la capacidad de Pippa de llevar una prenda tradicionalmente más formal —como un vestido de encaje floral— a un entorno deportivo de alto perfil. La textura rica del vestido no solo le dio un aire de lujo y distinción, sino que el color amarillo sol la posicionó como el centro de todas las miradas.

Acompañada de un maquillaje sobrio y su melena suelta con ondas naturales, Pippa logró un equilibrio perfecto entre la elegancia y la frescura, demostrando por qué es considerada una figura influyente en el mundo de la moda.

Una lección de estilo atemporal

Al igual que ocurre con los atuendos más comentados de la familia real británica, la aparición de Pippa en Nueva York en 2012 sigue siendo analizada por los expertos en tendencias.

Años después, cuando cada edición del torneo vuelve a convocar a celebridades en sus gradas, la lección de moda que dejó Pippa Middleton sigue vigente: el encaje floral y los colores atrevidos son la clave para un look de invitada perfecto que nunca pasa de moda.