Suscríbete
Síguenos en:
Realeza

El inolvidable look brillante de Pippa Middleton en el US Open que sigue siendo tendencia

Años después de su icónica aparición en las gradas de Nueva York, el vibrante look de la hermana de la princesa de Gales se consolida como una de las mejores lecciones de moda estival de la última década.

Septiembre 04, 2026 • 
Marjorie Daphnis
Pippa Middleton

Pippa Middleton se ha colocado como un referente de moda en Reino Unido.

Getty Images

Hay estilismos que superan la prueba del tiempo y se convierten en referentes instantáneos de la moda. Cuando se habla del Abierto de Estados Unidos (US Open) y de cómo vestir en las gradas con sofisticación, es imposible no recordar el momento en que Pippa Middleton paralizó el Billie Jean King National Tennis Center en Nueva York lucilendo el que, hasta la fecha, se recuerda como su look más brillante y texturizado.

En un contexto donde la comodidad suele reinar, la hermana menor de la princesa Kate dio una verdadera lección de elegancia al apostar por un vestido de encaje floral en un vibrante tono amarillo, firmado por Phase Eight. Esta prenda, de manga tres cuartos y cuello redondo, destacó por su exquisita textura y un tono audaz que rompió la sobriedad habitual del tenis.

Pippa Middleton con vestido amarillo de Phase Eight

Pippa Middleton brilló en 2012 con este vestido amarillo vibrante, de Phase Eight.

Getty Images

Encaje floral: el detalle clave de un atuendo icónico

El éxito de aquella propuesta radicó en la capacidad de Pippa de llevar una prenda tradicionalmente más formal —como un vestido de encaje floral— a un entorno deportivo de alto perfil. La textura rica del vestido no solo le dio un aire de lujo y distinción, sino que el color amarillo sol la posicionó como el centro de todas las miradas.

Acompañada de un maquillaje sobrio y su melena suelta con ondas naturales, Pippa logró un equilibrio perfecto entre la elegancia y la frescura, demostrando por qué es considerada una figura influyente en el mundo de la moda.

Una lección de estilo atemporal

Al igual que ocurre con los atuendos más comentados de la familia real británica, la aparición de Pippa en Nueva York en 2012 sigue siendo analizada por los expertos en tendencias.

Años después, cuando cada edición del torneo vuelve a convocar a celebridades en sus gradas, la lección de moda que dejó Pippa Middleton sigue vigente: el encaje floral y los colores atrevidos son la clave para un look de invitada perfecto que nunca pasa de moda.

Pippa Middleton
Marjorie Daphnis
Relacionado
Pamela Anderson
Belleza
Pamela Anderson lleva su filosofía de belleza natural a Venecia con un look inesperado
Septiembre 04, 2026
 · 
Marjorie Daphnis
Vestido negro: la pieza clave del otoño 2026
Moda
¿Qué me pongo para la cena de hoy? 7 looks elegantes que puedes copiar
Septiembre 04, 2026
 · 
Isamar Escobar
Meghan, duquesa de Sussex, participa en una actividad de Smart Works en Londres, organización dedicada a apoyar a mujeres en la búsqueda de empleo. La institución fue una de las causas que la duquesa asumió como patrona real durante su etapa en la Familia Real británica.
Realeza
Meghan Markle está “muy emocionada” por este regreso a Reino Unido: ¿quién vuelve a su vida?
Septiembre 04, 2026
 · 
Isamar Escobar
Manos con diferentes diseños de uñas mismatched que combinan colores, acabados, estampados y detalles decorativos. La selección incluye manicuras francesas de colores, tonos nude, efecto carey, diseños abstractos, colores joya, lunares y aplicaciones.
Belleza
Uñas mismatched: 8 diseños para las que ya se aburrieron de la manicura minimalista
Septiembre 04, 2026
 · 
Isamar Escobar