Rompiendo el mito: 3 cortes que sí quedan bien para caras redondas

El año se encuentra en su recta final y ¿aún no has tenido el cambio de look que tanto anhelas? Probablemente esto pueda ser porque los prejuicios impuestos por los estereotipos han puesto limitantes sobre tu mentalidad y ha mermado tu ánimo respecto a realizarte ese corte que tanto deseas, pero al que tanto temes, basándote en que no se te vera bien por los argumentos que has visto en internet, que señalan la incompatibilidad de tus facciones con el estilo que deseas imitar.

Es bien sabido que todos estos tipos de estereotipos suelen recaer sobre las mujeres de “cara redonda”, es decir, aquellas que poseen un rostro sin los bordes de los pómulos y las mandíbulas marcadas. Sin embargo, aquí en VANIDADES, preocupadas por que no te quedes con las ganas de experimentar ningún tipo de estilo, te presentamos 3 cortes que se creía que no eran amigables con facciones redondeadas, pero en realidad, sí lo son.

Cabello corto, estilo bob

El corte bob es el mejor aliado de todas las mujeres, sin importar tu tipo de rostro Pinterest

La creencia popular ha intentado hacer creer a las mujeres con rostro redondo que su mejor aliado es el cabello largo y parejo. Sin embargo, esto no necesariamente es así, ya que una melena por debajo de la barbilla también puede ser de gran ayuda para perfilar el rostro.

Ejemplo de ello han sido celebs como Selena Gómez, el rostro de “luna llena” por excelencia y la bella Emma Stone.

Flecos de cortina

Los flecos de cortina pueden ser una gran opción para dar un giro a tu típico look recto Pinterest

Igualmente, los flecos han sido un estilo capilar completamente vetado de la lista de cortes que favorecen a las mujeres con rostro redondeado. Pero, esta es una idea errónea, ya que existen variedades de bangs que si logran encajar con la estética de un rostro sin bordes.

Tal es el caso de los curtain bangs o flecos de cortina, los cuales dotan de simetría al rostro y permiten a quien los porta verse con un par de pómulos más pronunciados.

Rapado

Floren Pugh comprueba lo elegante que puede resultar un look a rape @florencepugh

Si bien, este estilo aplica para mujeres más atrevidas, no deberías dejar de tomarlo en cuenta, considerando que famosas con cara redonda, como Florence Pugh, lo han intentado, mostrándose completamente espléndidas y seguras de sí mismas.

Jennifer Hudson, Kate Hudson y Miley Cyrus son otros de los ejemplos que podrías tomar como referencia para animarte a dar ese gran salto que no has dado por los prejuicios sobre tu cara redonda.

De todo esto, recuerda que “de la moda lo que te acomoda” y que no es necesario que sigas al pie de la letra cada una de las inscripciones presentes en internet, respecto a los “sí” y los “no” de los estilismos para rostros redondos.