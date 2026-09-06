Domingo sin ansiedad: la meditación de 5 minutos para dejar de pensar en el trabajo antes del lunes

El domingo por la noche tiene una mala costumbre, convertir el lunes en un problema antes de que siquiera llegue. Un correo que todavía no contestas, una junta que te preocupa, pendientes que quedaron abiertos o simplemente la sensación de que el fin de semana se terminó pueden hacer que la mente empiece a trabajar cuando tú todavía deberías estar descansando.

La ansiedad relacionada con el trabajo puede aparecer precisamente en esos momentos de anticipación, cuando la mente empieza a repasar todo lo que tendrá que resolver durante la semana. El estrés laboral constante puede afectar el bienestar físico y emocional, por lo que crear pequeños espacios de desconexión también puede ser una herramienta para cuidar la salud mental.

Una de las opciones más sencillas es la meditación de atención plena. No necesitas una aplicación, música especial ni sentarte durante media hora, unos minutos de respiración consciente pueden ayudarte a regresar la atención al presente y dejar de alimentar el ciclo de pensamientos sobre lo que podría pasar mañana.

La meditación de cinco minutos para cerrar la semana

Busca un lugar tranquilo y siéntate de manera cómoda, con los pies apoyados en el suelo y las manos descansando sobre las piernas. Puedes cerrar los ojos o mantenerlos ligeramente abiertos. Pon un temporizador de cinco minutos para no estar pendiente del reloj.

Durante el primer minuto, simplemente observa tu respiración. No intentes modificarla ni hacerla perfecta. Presta atención al aire entrando y saliendo de tu cuerpo. Si aparece un pensamiento sobre el trabajo, no intentes expulsarlo. Reconócelo y vuelve lentamente a tu respiración.

Durante el segundo minuto, lleva tu atención al cuerpo. Observa si tienes los hombros tensos, la mandíbula apretada o el abdomen contraído. No necesitas cambiar nada inmediatamente. Solo identifica dónde estás acumulando tensión y permite que esas zonas se relajen poco a poco.

En el tercer minuto, piensa en todo aquello relacionado con el trabajo que esté dando vueltas en tu cabeza. En lugar de resolverlo mentalmente, repite una frase sencilla: “Esto puede esperar hasta mañana”. La intención no es negar tus responsabilidades, sino recordarle a tu cerebro que no todos los problemas necesitan una solución el domingo por la noche.

Durante el cuarto minuto, vuelve a concentrarte en lo que está ocurriendo ahora mismo. Escucha los sonidos a tu alrededor, siente el peso de tu cuerpo sobre la silla y nota la temperatura del espacio. Cuando la mente vuelva al trabajo, regresa nuevamente a alguno de esos estímulos.

Para el último minuto, respira lentamente y piensa en una sola intención para el lunes. No tiene que ser “ser más productiva” ni “hacer todo perfecto”. Puede ser algo tan sencillo como “voy a ir un pendiente a la vez”. Después, deja que la respiración vuelva a su ritmo natural y abre los ojos.

Meditación y respiración: el dúo perfecto para tu bienestar. Pexels

No necesitas dejar la mente en blanco

Uno de los errores más comunes al comenzar a meditar es pensar que tienes que conseguir cinco minutos sin un solo pensamiento. No funciona así. La mente probablemente se va a ir al correo que no contestaste, a la junta del martes o a ese pendiente que juraste terminar el viernes.

La práctica consiste precisamente en darte cuenta de que te fuiste y regresar. Cada vez que vuelves a la respiración estás entrenando tu atención para no quedarse atrapada en el mismo pensamiento.

El objetivo no es llegar al lunes sin problemas

La meditación no va a hacer desaparecer tu carga de trabajo ni solucionar mágicamente aquello que te preocupa. Su función es mucho más sencilla: ayudarte a separar el momento de descanso del momento de trabajo.

La atención plena puede ser una herramienta útil para manejar el estrés y favorecer una mayor conciencia del momento presente. Incluso pequeñas pausas pueden incorporarse a la rutina diaria sin necesidad de convertirlas en una actividad complicada.

Por eso, si el domingo empieza a sentirse como la antesala del lunes, prueba esta pausa antes de abrir nuevamente el correo, revisar el calendario o hacer mentalmente la lista de pendientes. Cinco minutos sin trabajar también cuentan cuando lo que necesitas es recuperar la capacidad de descansar.

Si la ansiedad laboral es intensa, persistente o interfiere con tu sueño y tu vida cotidiana, la meditación puede ser un complemento, pero no sustituye la atención de un profesional de salud mental.