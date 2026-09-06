¿Quién es Kimon, el nuevo bebé de la realeza europea que nació mediante gestación subrogada?

La realeza europea acaba de sumar un nuevo integrante y, aunque su nacimiento ocurrió hace más de un mes, la noticia apenas se hizo pública. Se trata de Kimon Thomas Konstantinos, el primer hijo del príncipe Philippos de Grecia y su esposa, Nina Flohr, quien nació el pasado 27 de julio en Estados Unidos mediante gestación subrogada.

La llegada del bebé fue anunciada el 1 de septiembre por la oficina de la antigua familia real griega, que confirmó que Kimon nació con la ayuda de una gestante. Philippos y Nina también expresaron públicamente su agradecimiento tanto a ella como a su familia y al equipo médico que los acompañó durante el proceso.

Aunque la monarquía griega dejó de existir oficialmente en 1973, sus integrantes mantienen vínculos familiares muy estrechos con otras casas reales europeas. Y ahí es donde el nacimiento de Kimon adquiere especial interés para la realeza española: el bebé es sobrino nieto de la reina Sofía y pertenece a la misma familia de la que ella forma parte por nacimiento.

¿Quién es Kimon, el bebé de Philippos de Grecia?

Kimon nació el 27 de julio de 2026 en Estados Unidos y es el primer hijo de Philippos de Grecia y Nina Flohr, quienes se casaron en plena pandemia. La pareja celebró una ceremonia civil íntima en 2020 y, un año después, tuvo una boda religiosa en Atenas rodeada de familiares y miembros de distintas casas reales europeas. Entre los invitados estuvo precisamente la reina Sofía.

Philippos es el hijo menor del rey Constantino II de Grecia y la reina Ana María, además de hermano de Pablo, Nicolás, Teodora y Alexia de Grecia. También es sobrino de la reina Sofía, hermana de Constantino II, por lo que Kimon ocupa un lugar especial dentro de esta extensa red familiar de la realeza europea.

Para la reina Sofía, el nacimiento representa además la llegada de otro miembro a su familia de origen. Kimon es nieto póstumo del rey Constantino II, quien murió en enero de 2023, y se convierte en uno de sus diez nietos.

¿Por qué Kimon nació mediante gestación subrogada?

Uno de los aspectos que más llamó la atención del anuncio fue que Philippos y Nina recurrieron a una gestante para convertirse en padres. La pareja había mantenido su camino hacia la maternidad y paternidad lejos de los reflectores y no había anunciado públicamente que esperaban un bebé.

La propia familia confirmó que Kimon nació con la ayuda de una gestante en Estados Unidos y agradeció expresamente a la mujer y a su familia por acompañarlos durante el proceso. También reconoció el trabajo del personal médico y de los especialistas que participaron en el nacimiento.

El nacimiento de Kimon se suma así a los casos conocidos de integrantes de familias reales europeas que han recurrido a la gestación subrogada. Su primo Gustav zu Sayn-Wittgenstein-Berleburg y su esposa, Carina, también tuvieron a sus dos hijos mediante este método.

Foto de Archivo. El príncipe Philippos de Grecia y Nina Flohr asistieron a la gala McKim Medal 2024 en Roma. La imagen corresponde a junio de 2024, dos años antes del nacimiento de su primer hijo, Kimon Thomas Konstantinos. Getty Images

El significado detrás del nombre Kimon Thomas Konstantinos

El nombre del bebé también tiene una fuerte carga familiar. Thomas es un homenaje a su abuelo materno, Thomas Flohr, empresario suizo y fundador de VistaJet, mientras que Konstantinos hace referencia al padre de Philippos, el fallecido rey Constantino II.

Kimon, por su parte, conecta al bebé con sus raíces griegas y no es un nombre completamente nuevo dentro de la familia. Uno de sus primos, el príncipe Odysseas Kimon, hijo de Pablo y Marie-Chantal de Grecia, también lleva Kimon como segundo nombre.

La elección convierte el nombre completo del pequeño en una especie de homenaje a las dos ramas familiares que ahora forman parte de su historia.

¿Qué relación tiene Kimon con la reina Sofía?

La conexión con la reina Sofía es directa. Philippos es hijo del rey Constantino II, hermano de Sofía, por lo que el príncipe es sobrino de la reina emérita española. Kimon, en consecuencia, es sobrino nieto de Sofía.

La relación familiar también alcanza a la actual familia real española. Felipe VI y Philippos son primos hermanos, ya que sus madres, Sofía y Ana María, eran hermanas. Esto convierte a Kimon en una nueva generación dentro de una familia que conecta a las antiguas casas reales de Grecia y España. La cercanía entre ambas familias quedó especialmente visible en la boda religiosa de Philippos y Nina en Atenas en 2021, cuando la reina Sofía asistió a la celebración junto a otros miembros de la realeza europea.

Una nueva generación de la familia real griega

Kimon llega a una familia que, aunque ya no reina en Grecia, continúa teniendo una presencia importante dentro de la aristocracia y los círculos reales europeos. Su abuela, Ana María, celebró recientemente su cumpleaños número 80, apenas dos días antes de que se hiciera público el nacimiento de su nieto.

Philippos y Nina, mientras tanto, viven en Nueva York. Él trabaja en el sector financiero y también participa en la Anne-Marie Foundation, la organización benéfica de su madre. Nina, por su parte, pertenece a una familia empresarial de gran relevancia internacional y es hija de Thomas Flohr. La pareja ha decidido mantener esta nueva etapa familiar en privado. No se han dado a conocer fotografías oficiales del bebé ni detalles adicionales sobre su vida cotidiana, pero su llegada ya lo coloca dentro de una de las familias con conexiones reales más interesantes de Europa.