¿Quieres un bob pero no quieres cortarlo demasiado? El Off-Duty Bob es el corte perfecto para otoño 2026

Si quieres cambiar de look este otoño pero la idea de cortar varios centímetros de cabello todavía te da miedo, hay un punto medio que está ganando fuerza, el Off-Duty Bob. La tendencia propone llevar el pelo entre la mandíbula y la clavícula, con suficiente longitud para seguir sintiendo que tienes una cabellera, pero con una silueta más definida y ligera que un corte largo tradicional.

Su gran atractivo está precisamente en que no busca verse perfectamente peinado. El Off-Duty Bob tiene una forma clara y ligeramente recta, pero se acompaña de movimiento, textura natural y ese acabado un poco despeinado que hace que parezca que no pasaste horas frente al espejo.

Suki Waterhouse lleva el Off-Duty Bob con ese acabado ligeramente despeinado que hace que el corte se vea moderno, natural y fácil de llevar este otoño 2026. Getty Images

Taylor Swift confirma que el bob no tiene que ser tan corto

Taylor Swift acaba de darle un giro a su característica melena larga con un corte que llega prácticamente a los hombros. Su nueva longitud mantiene la esencia del bob, pero evita el cambio drástico de un corte a la mandíbula o al mentón.

La cantante además conserva su característica flequillo, que suaviza el contorno alrededor del rostro y hace que la transición hacia una melena más corta se vea menos rígida. El resultado es un corte que se siente fresco, pero no excesivamente producido.

Y Taylor no es la única. Suki Waterhouse también ha llevado una versión relajada y ligeramente despeinada durante el Festival de Cine de Venecia, mientras que Pamela Anderson apostó por una interpretación con más textura. Las tres demuestran que el corte puede adaptarse a diferentes tipos de cabello y estilos personales.

Taylor Swift demuestra por qué el Off-Duty Bob será uno de los cortes estrella del otoño 2026: un bob a la altura de los hombros, con movimiento natural y el equilibrio perfecto entre sofisticación y desenfado. Getty Images

¿Qué es exactamente el Off-Duty Bob?

A diferencia de un bob clásico, que suele tener una longitud y una forma mucho más precisas, el Off-Duty Bob busca que el cabello tenga cierta libertad.

Puede llegar hasta la mandíbula, pero actualmente destaca especialmente cuando roza los hombros o la clavícula. La línea inferior mantiene suficiente peso para que el cabello se vea abundante, mientras que la textura y el movimiento evitan que el resultado sea demasiado geométrico.

Por eso también se considera una especie de versión relajada del bob tradicional: tiene estructura, pero no parece recién salido de una sesión de estilismo.

El corte que hace que el cabello se vea más abundante

Una de las ventajas más interesantes del Off-Duty Bob es que puede crear la ilusión de una melena más densa.

Cuando el cabello crece demasiado, las puntas pueden volverse más finas debido al uso de herramientas de calor, coloraciones, fricción y desgaste cotidiano. Al retirar esas puntas debilitadas y establecer una línea más definida, el cabello puede verse visualmente más grueso y saludable.

Esto resulta especialmente interesante después del verano, cuando el sol, el cloro, el agua salada y las altas temperaturas pueden dejar las puntas más secas y quebradizas.

El look lila de Pamela Anderson en Venecia demuestra cómo llevar los tonos pastel al otoño con una propuesta elegante, fluida y sofisticada. Getty Images

¿Por qué es perfecto para otoño?

El Off-Duty Bob llega justo cuando muchas personas buscan renovar su cabello después del verano, pero sin comprometerse con un cambio extremo.

Además, funciona particularmente bien con la ropa de otoño. Los abrigos, suéteres de cuello alto, blazers y prendas estructuradas hacen que una longitud alrededor de los hombros y el rostro destaque mucho más. El resultado puede cambiar completamente la apariencia de un look sin necesidad de modificar el guardarropa.

Y hay otra ventaja, no necesita un acabado perfecto. Puedes secarlo al aire, dejar que aparezca tu textura natural o crear una ligera onda con una herramienta de calor. Una raya ligeramente imperfecta o incluso colocar un mechón detrás de la oreja forma parte de la estética.

¿A quién favorece el Off-Duty Bob?

Una de las razones por las que esta tendencia puede funcionar para tantas personas es que no depende de una longitud exacta. Puede adaptarse según la textura del cabello, la forma del rostro y el efecto que quieras conseguir.

En cabello fino, una línea más definida puede ayudar a crear visualmente mayor densidad. En melenas gruesas, el estilista puede trabajar el peso para evitar que el corte se vea demasiado pesado. Y en cabello ligeramente ondulado, la textura natural puede convertirse en una de las mejores características del corte.

Si tienes el cabello largo y quieres probarlo, también puedes pedir que la longitud quede entre la clavícula y los hombros. Así conseguirás el cambio visual de un bob sin sentir que has renunciado por completo a tu melena.

Cómo pedir el Off-Duty Bob en el salón

Si quieres probar esta tendencia, no basta con decir simplemente “quiero un bob”. La clave está en explicar que buscas una longitud a la altura de los hombros o la clavícula, una línea definida pero no excesivamente rígida y movimiento natural.

También puedes llevar fotografías de Taylor Swift, Suki Waterhouse o Pamela Anderson para que el estilista entienda exactamente el tipo de acabado que buscas. La idea es evitar un corte demasiado geométrico y conseguir una forma que pueda verse bien incluso cuando el cabello no está perfectamente peinado.

Porque ese es precisamente el encanto del Off-Duty Bob: parece que no te esforzaste demasiado, aunque el corte esté perfectamente pensado.