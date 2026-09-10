El ‘vestido de la venganza’ de la princesa Diana sale a subasta por una cifra millonaria en Nueva York

La historia de la moda y el legado de la princesa Diana están a punto de marcar un nuevo hito en el mercado de las subastas internacionales. El inolvidable “vestido de la venganza” (revenge dress), el diseño en seda negra con escote barco y falda asimétrica firmado por la diseñadora griega Christina Stambolian, saldrá a subasta el próximo 9 de diciembre de 2026 en la sede de Sotheby’s en Nueva York, como la pieza estrella de su Luxury Week.

Aunque la estimación inicial de la casa de subastas se ubica entre los 150,000 y 300,000 dólares, los expertos en el mercado de coleccionismo calculan que las pujas internacionales podrían disparar su precio final hasta superar el millón de dólares.

El vestido se convirtió en un ícono de la cultura pop y la moda real en junio de 1994, cuando Lady Di asistió a la gala benéfica de la Serpentine Gallery en los jardines de Kensington luciendo esta pieza audaz, la misma noche en que el entonces príncipe Carlos confesaba en televisión nacional su relación amorosa con Camilla Parker-Bowles.

El origen de un diseño legendario

Aunque el vestido había sido comprado por la princesa años atrás, permaneció guardado en su armario por considerarlo “demasiado atrevido” para los parámetros del protocolo de la Casa Real británica. La decisión de llevarlo aquella noche no solo desafió las etiquetas de vestuario de la realeza, sino que inauguró el concepto moderno de la “diplomacia de vestuario": utilizar la moda como un mensaje visual de independencia, fortaleza y reinvención.

Acompañado por la célebre gargantilla de siete hileras de perlas con un gran zafiro al centro (originalmente un broche regalo de la Reina Madre), el look de Diana acaparó las portadas de los periódicos de todo el mundo al día siguiente, eclipsando por completo la transmisión televisiva de su exesposo.

El icónico vestido de la princesa Diana podría venderse en más de un millón de dólares. Getty Images

Una pieza de museo con valor astronómico

No es la primera vez que la prenda cambia de manos. En 1997, apenas unos meses antes de su trágico fallecimiento, Diana de Gales incluyó este diseño en una famosa subasta benéfica en Christie’s Nueva York a favor de la lucha contra el cáncer y el VIH, donde fue adquirido por una importante suma.

Ahora, décadas después y convertido en una pieza fundamental de la historia contemporánea, la casa de subastas neoyorquina prevé que la puja atraiga a coleccionistas privados y museos de moda de todo el mundo:

Valor estimado: Superará con facilidad el millón de dólares debido a su estado de conservación e impacto cultural.

Simbolismo atemporal: Es considerada la pieza de vestuario más influyente de la década de los 90.

Interés renovado: El interés por las piezas personales de Lady Di ha alcanzado picos históricos en el mercado internacional, consolidando su estatus como un ícono de estilo inmortal.

Un recorrido mundial antes del martillazo final

Antes de la histórica venta del 9 de diciembre en el Breuer Building de Sotheby’s en Manhattan, la casa de subastas ha organizado una gira internacional de exhibición para que el público y potenciales compradores puedan admirar la prenda en vivo:



Londres: Primera parada de la exhibición en la sede británica de Sotheby’s.

Primera parada de la exhibición en la sede británica de Sotheby’s. Hong Kong y Ginebra: Próximas fechas de la gira durante el otoño.

Próximas fechas de la gira durante el otoño. Nueva York: Exhibición final en Manhattan durante los primeros días de diciembre, previa a la subasta en vivo.

La venta de esta pieza no solo representa una transacción millonaria, sino la reafirmación del poder transformador que una sola prenda puede tener en la narrativa pública de una mujer que reescribió las reglas de la monarquía.

