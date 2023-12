Cuál es el vestido de la princesa Diana que ha alcanzado la mayor cifra récord en subasta

El fenómeno Lady Di continúa con fuerza y para muestra, el exorbitante precio que alcanzó un vestido de noche que perteneció a la princesa Diana de Gales y que formó parte de “Leyendas de Hollywood”, evento de cuatro días en el cual Julien’s Auction, junto con Turner Classic Movies, pondrá a la venta más de mil piezas del cine y la televisión.

“Estos son los objetos (...) que le dan vida a la historia”, había comentado Martin Nolan, director ejecutivo de la casa de subastas Julien’s Auction, en entrevista para AFP.

La subasta “Hollywood Leyends” comenzó el viernes 15 y termina hoy, lunes 18, realizándose simultáneamente en su sucursal en Beverly Hills y en línea, a través de su portal. Ahí, además de algunas prendas que pertenecieron a la princesa Diana de Gales, también estuvieron a la venta más de mil piezas del cine y la televisión.

Entre los objetos más caros del catálogo, destacaba el modelo mecánico animatrónico de la cabeza de “E.T. El extraterrestre”, cuyo precio se considera alcanzaría el millón de dólares. La gran sorpresa fue el vestido de Lady Di que se vendió en un precio once veces superior a lo que los expertos habían considerado.

La subasta"Leyendas de Hollywood” puso a la venta más de mil piezas del cine y la televisión. AFP

La princesa de las subastas: los récords de Lady Di

El precio en el que se vendió el vestido usado por la princesa Diana alcanzó la sorprendente cifra de 1,148,080 dólares (algo más de un millón de euros), esto significa que se compró por una cantidad once veces superior a la que la casa californiana de subastas había previsto.

El vestido de Diana fue usado durante una visita oficial a Florencia, Italia, en 1985, en la que la princesa estuvo acompañada de su esposo, el ahora rey Carlos III de Inglaterra. Posteriormente, Lady Di lo volvió a usar en un acto de la Orquesta Sinfónica de Vancouver, en 1986.

Creado por el modisto marroquí Jacques Azagury, el vestido de noche responde a los cánones de moda de la década de los 80: las prominentes hombreras, el cuerpo de terciopelo bordado, la cintura baja y la falda de organza azul son características de las tendencias de vestir de la época.

En palaras del diseñador “cada vestido que hice para Diana fue especial para mí y me lo he pasado genial”, expresó Azagury a The Times.

Anteriormente, el récord del vestido de Diana más caro subastado lo tenía un vestido de fiesta de terciopelo del diseñador Victor Edelstein, creado en 1991, el cual se había vendido en 604, 800 dólares (476,437 libras esterlinas), una cifra cinco veces superior a la estimada. Esto, durante una subasta organizada por Sotheby’s en enero de 2023.

Sin embargo, hasta ahora, el precio récord pagado por una prenda de la princesa Diana lo tenía el famoso jersey de ovejas, vendido en septiembre por 1,143,000 dólares. Actualmente, el récord en general lo sigue ostentando el vestido con el que Marilyn Monroe le cantó el cumpleaños feliz a Kennedy, que se subastó por 4,8 millones de dólares.

¿Qué otras prendas fueron subastadas?

Como parte de la subasta “Hollywood Leyends” también se subastó la blusa que Diana usó en el retrato de su compromiso en 1981, donde anunció su boda con el príncipe Carlos. La blusa alcanzó un precio de 381,000 dólares, aunque, originalmente, estaba valorada entre 80,000 y 100,000 dólares.

Diseñada por Elizabeth Emanuel y David Emanuel, quienes realizaron el vestido de bodas de Lady Di, la blusa de chifón se destaca por su lazo en el cuello. La pieza tiene una historia especial, según Nolan: “Inicialmente se hizo como una falda, (pero) había algunas manchas en la falda por lo que Emanuel y Emanuel decidieron convertirla en una blusa. Y es lo que Diana eligió para su retrato de compromiso”.

Quizá sea parte del fenómeno The Crown, lo cierto es que la princesa de Gales se mantiene viva en la memoria popular. De ahí que no nos soprenda que tarde que temprano, algún otro vestido de vuelva a batir todos los récords.