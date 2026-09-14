¿De qué murió Bob Mackie? Muere a los 87 años el legendario diseñador de Cher

Bob Mackie, uno de los diseñadores de vestuario más influyentes de Hollywood, murió a los 87 años. La noticia fue confirmada a través de un comunicado publicado en sus redes sociales, donde se destacó la vida dedicada a la moda y al diseño que marcó su trayectoria. Hasta ahora, no se ha dado a conocer públicamente la causa de su muerte.

Tras confirmarse la muerte de Bob Mackie, la cuenta oficial del diseñador compartió un mensaje en Instagram para despedirlo y recordar una vida dedicada por completo a la moda y al diseño de vestuario. En la publicación se destacó que Mackie vivió 87 años “cumpliendo su sueño” de convertirse en diseñador y que sus creaciones extraordinarias permanecerán para siempre como parte de su legado.

La publicación también recibió mensajes de despedida de figuras de la moda, entre ellas la modelo Coco Rocha, quien recordó el privilegio de haber usado sus diseños y, sobre todo, de haber conocido al hombre detrás de aquel glamour. Rocha destacó que la imaginación de Mackie ayudó a definir generaciones y lamentó que la moda pierda a un creador cuya obra estuvo marcada por el drama, la fantasía y la alegría.

La cuenta oficial de Bob Mackie compartió un mensaje para anunciar la muerte del diseñador y recordar su legado en la moda y el diseño de vestuario. Instagram @bobmackie

El creador detrás de algunos de los looks más memorables de Cher, Carol Burnett, Diana Ross y otras grandes estrellas dejó una trayectoria de más de seis décadas marcada por el glamour, las lentejuelas y una particular forma de entender el espectáculo. Hasta el momento, no se ha informado públicamente la causa de su muerte.

Cher y Bob Mackie durante la gala inaugural del Academy Museum of Motion Pictures, celebrada el 25 de septiembre de 2021 en Los Ángeles, California. Getty Images

¿De qué murió Bob Mackie?

La muerte de Bob Mackie fue confirmada el 14 de septiembre de 2026 a través de un comunicado publicado en sus redes sociales. El mensaje destacó que el diseñador dedicó sus 87 años a cumplir su sueño de trabajar en la moda y el diseño de vestuario.

Por ahora, la causa de muerte de Bob Mackie no ha sido revelada. La información sobre su fallecimiento continúa actualizándose, por lo que cualquier versión sobre las circunstancias de su muerte debe tomarse con cautela.

¿Quién fue Bob Mackie?

Bob Mackie fue un diseñador de moda y vestuario estadounidense reconocido por transformar la ropa para el escenario y la televisión en una parte esencial del espectáculo. A lo largo de su carrera vistió a algunas de las figuras más importantes de la cultura popular y desarrolló un lenguaje visual basado en el brillo, las plumas, las transparencias, los cristales, las siluetas dramáticas y un sentido del humor muy particular.

Su trabajo trascendió la moda tradicional porque Mackie no diseñaba únicamente prendas: creaba personajes. Sus vestidos ayudaban a construir la identidad de las artistas que los llevaban y, en muchos casos, terminaron convirtiéndose en parte de la historia de la cultura pop.

La Television Academy lo describió como uno de los grandes nombres asociados al glamour de Hollywood. Entre las celebridades que vistió se encuentran Cher, Carol Burnett, Diana Ross, Judy Garland, Tina Turner, Liza Minnelli, Bette Midler, Joan Rivers, RuPaul y Mitzi Gaynor.

Liza Minnelli y Bob Mackie durante la retrospectiva dedicada al diseñador en el Fashion Institute of Technology de Nueva York, alrededor de 1999. Getty Images

Bob Mackie y Cher: la colaboración que hizo historia

Su relación profesional comenzó en televisión y se convirtió en una de las colaboraciones más reconocibles entre una estrella y un diseñador. Mackie creó durante décadas los vestuarios de Cher para programas de televisión, presentaciones, giras y apariciones públicas.

El diseñador entendió rápidamente que Cher estaba dispuesta a experimentar con su imagen y convirtió esa libertad en una de sus principales fuentes creativas. Juntos construyeron una estética que desafió las convenciones de belleza de Hollywood y convirtió la piel, las transparencias, las plumas y las lentejuelas en elementos fundamentales de su identidad visual.

Uno de los diseños más recordados llegó en los Premios Oscar de 1986, cuando Cher apareció con un espectacular conjunto negro adornado con transparencias, detalles brillantes y un enorme tocado de plumas.

Mackie inicialmente había dudado sobre aquel look porque consideraba que podía llamar demasiado la atención durante la ceremonia. Cher decidió llevarlo de todos modos y el resultado terminó convirtiéndose en uno de los momentos de moda más recordados de los Oscar.

El vestido de Cher que desafió las reglas de la moda

Entre las creaciones más importantes de Bob Mackie también se encuentra el famoso vestido transparente que Cher llevó en la Met Gala de 1974.

La pieza, conocida como un “nude illusion gown”, estaba confeccionada con transparencias y detalles de plumas, y se convirtió en una referencia de la estética provocadora que posteriormente dominaría las alfombras rojas. El vestido forma parte actualmente de la colección del Smithsonian.

Décadas después, la influencia de aquellos diseños continúa apareciendo en la moda contemporánea y en los looks de celebridades que recuperan elementos característicos de su trabajo.

Bob Mackie, legendario diseñador de vestuario y moda estadounidense, reconocido por crear algunos de los looks más icónicos de Cher y por su extensa trayectoria en Hollywood y la cultura pop. Getty Images

Bob Mackie y Carol Burnett: el diseñador detrás de una era de la televisión

Antes de convertirse en el diseñador inseparable de Cher, Bob Mackie construyó una relación profesional fundamental con Carol Burnett.

Mackie diseñó el vestuario completo de The Carol Burnett Show durante sus 11 años al aire. Para el programa llegó a crear decenas de looks cada semana para Burnett, el elenco y los invitados.

Uno de sus diseños más famosos para el programa fue el vestido utilizado por Burnett en el sketch “Went with the Wind!”, una parodia de Lo que el viento se llevó. El vestido estaba inspirado en las cortinas de la mansión de Scarlett O’Hara e incluso llevaba la barra de cortina incorporada.

La pieza se convirtió en uno de los diseños más reconocibles de Mackie y actualmente forma parte de la colección permanente del Smithsonian.

El diseñador de vestuario Bob Mackie junto a una de las grandes figuras de la televisión estadounidense durante un evento relacionado con The Carol Burnett Show. La imagen forma parte del archivo fotográfico de la producción. Getty Images

Bob Mackie también vistió a Diana Ross, Tina Turner y otras estrellas

La lista de celebridades que trabajaron con Bob Mackie es extensa. El diseñador creó vestuarios para Diana Ross, Tina Turner, Barbra Streisand, Bette Midler, Liza Minnelli, Madonna, Elton John, RuPaul y Ann-Margret, entre muchas otras figuras.

En 1972 recibió su primera nominación al Oscar por el vestuario de Lady Sings the Blues, protagonizada por Diana Ross. Posteriormente obtuvo otras dos nominaciones por su trabajo cinematográfico.

Su trabajo también llegó a grandes producciones teatrales y musicales. En 2019 recibió un premio Tony por su trabajo en The Cher Show, el musical de Broadway inspirado en la vida de Cher.

Bob Mackie y Marilyn Monroe: el vestido de “Happy Birthday, Mr. President”

Uno de los capítulos más importantes de la trayectoria de Bob Mackie ocurrió incluso antes de que se convirtiera en una figura reconocida por derecho propio.

Durante sus primeros años en Hollywood trabajó como dibujante para diseñadores como Jean Louis y Edith Head. En 1962, mientras trabajaba con Jean Louis, realizó el boceto del vestido que Marilyn Monroe utilizó para cantar “Happy Birthday, Mr. President” a John F. Kennedy.

La pieza, cubierta de cristales y diseñada para crear un efecto prácticamente desnudo sobre el cuerpo de Monroe, se convirtió en uno de los vestidos más famosos de la historia de Hollywood.

Marilyn Monroe luce el icónico vestido creado por Jean Louis a partir de un boceto de Bob Mackie para su histórica interpretación de “Happy Birthday, Mr. President” dedicada a John F. Kennedy el 19 de mayo de 1962. Getty Images

¿Cuándo comenzó la carrera de Bob Mackie?

Bob Mackie comenzó profesionalmente en Hollywood a principios de los años 60, después de formarse en arte y diseño. En 1961 empezó a trabajar como dibujante para diseñadores de vestuario de la industria cinematográfica.

Su experiencia junto a figuras como Edith Head y Jean Louis le permitió conocer desde dentro el funcionamiento de Hollywood y desarrollar una especialidad que terminaría definiendo toda su carrera: diseñar ropa que funcionara frente a las cámaras y sobre un escenario.

En 1966, Mitzi Gaynor lo contrató para crear el vestuario de sus espectáculos en Las Vegas y especiales de televisión. Poco después llegó su trabajo con Carol Burnett, una colaboración que lo convirtió en uno de los nombres más importantes del diseño televisivo.

¿Cuántos premios ganó Bob Mackie?

Bob Mackie fue reconocido con algunos de los premios más importantes de la industria del entretenimiento. A lo largo de su carrera recibió nueve premios Emmy y alrededor de 30 nominaciones. También obtuvo tres nominaciones al Oscar y ganó un premio Tony por The Cher Show en 2019.

En 2002 fue incluido en el Television Academy Hall of Fame como reconocimiento a su enorme contribución a la televisión estadounidense.

Bob Mackie también diseñó para Barbie

El universo creativo de Bob Mackie no se limitó a Hollywood.

En 1982 presentó su colección de ready-to-wear y ese mismo año comenzó una colaboración con Barbie que posteriormente se convirtió en una de las líneas de muñecas de colección más reconocidas.

Sus diseños para Barbie llevaron a una nueva escala la estética que había desarrollado para las grandes estrellas: vestidos llenos de brillo, siluetas teatrales, plumas, pedrería y referencias al espectáculo. Las piezas continúan siendo buscadas por coleccionistas.

Barbie luce diseños de reconocidos creadores, entre ellos Bob Mackie, durante una presentación de Mattel por los 45 años de la muñeca en la Toy Fair de Nueva York, el 15 de febrero de 2004. La exhibición mostró la evolución de Barbie a través de colaboraciones con grandes nombres de la moda. Getty Images

El legado de Bob Mackie en la moda y la cultura pop

Aunque Bob Mackie fue considerado un diseñador de moda, su mayor influencia estuvo en el vestuario para el entretenimiento. Su trabajo demostró que un vestido podía convertirse en una parte fundamental de la narrativa de una artista.

Mackie entendió antes que muchos otros que una estrella no solamente necesitaba verse elegante: necesitaba ser reconocible.

Por eso sus diseños para Cher, Carol Burnett, Diana Ross y otras figuras continúan siendo referencias visuales décadas después de haber sido creados. Incluso nuevas generaciones de celebridades han recurrido a sus archivos para alfombras rojas, presentaciones y sesiones fotográficas.

Bob Mackie murió a los 87 años dejando una trayectoria que conecta el Hollywood clásico con la cultura pop contemporánea. Sus vestidos para Cher, sus personajes para la televisión y su particular interpretación del glamour hicieron de él mucho más que un diseñador de vestuario, lo convirtieron en uno de los grandes creadores de imagen de la historia del entretenimiento.