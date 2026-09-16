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Belleza

¿Tus uñas sobrevivieron la fiesta? 7 diseños para renovar tu manicura este 16 de septiembre

7 diseños de uñas para renovar tu manicura el 16 de septiembre con colores elegantes y tendencias de otoño 2026.

Septiembre 16, 2026 • 
Isamar Escobar
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7 diseños de uñas para renovar la manicura después de las fiestas patrias, con tonos como azul petróleo, ciruela, terracota, amarillo mantequilla y café caramelo, perfectos para comenzar la transición hacia el otoño 2026.

Instagram @bubustudionails

Después de una noche mexicana, también llega el momento de renovar la manicura. Si tus uñas necesitan un cambio después de las celebraciones del 15 de septiembre, estos siete diseños apuestan por colores diferentes, acabados sofisticados y tendencias que puedes llevar durante el resto de septiembre.

1. Uñas azul petróleo

El azul petróleo es una alternativa sofisticada para quienes quieren alejarse de los tonos tradicionales. Su mezcla de azul y verde crea un color profundo que luce especialmente elegante con acabado brillante.

Puedes llevarlo en todas las uñas o combinarlo con una base transparente y pequeños detalles geométricos.

2. Uñas ciruela

El ciruela aporta intensidad sin llegar a los tonos rojizos que suelen dominar las manicuras de otoño. Es perfecto para uñas cortas y largas y puede llevarse tanto en acabado glossy como mate.

Para darle un toque más moderno, prueba una manicura francesa con las puntas en este tono.

3. Uñas gris topo

El gris topo es uno de esos colores neutros que funcionan prácticamente con todo. Su mezcla de gris y beige crea una manicura discreta, elegante y fácil de combinar con los looks de septiembre.

Puedes añadir una línea cromada o pequeños detalles metálicos para darle dimensión.

4. Uñas terracota

El terracota es perfecto para comenzar la transición hacia el otoño. Su mezcla de naranja, rojo y café aporta calidez a las manos y funciona especialmente bien con prendas en beige, blanco, denim y tonos tierra.

Una opción diferente es utilizarlo en un diseño de uñas efecto mármol.

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5. Uñas amarillo mantequilla

El amarillo mantequilla aporta luminosidad sin tener la intensidad de los amarillos tradicionales. Es una opción ideal si quieres conservar un toque de color después del verano, pero con una estética más sofisticada.

Llévalo con una base semitransparente o combínalo con pequeños detalles blancos para conseguir una manicura delicada.

6. Uñas azul acero

El azul acero es frío, elegante y contemporáneo. Su tonalidad ligeramente grisácea lo convierte en una alternativa fácil de llevar para quienes normalmente prefieren colores neutros.

Con un acabado metálico sutil puede convertirse en una manicura especialmente sofisticada para una cena o evento.

7. Uñas café caramelo

El café caramelo es más suave que los marrones profundos y aporta calidez sin hacer que las manos se vean demasiado oscuras. Es una excelente opción para quienes buscan una manicura discreta pero diferente.

Puedes llevarlo completamente liso o combinarlo con una base nude y detalles en tono caramelo.

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¿Qué uñas llevar el 16 de septiembre?

El 16 de septiembre es el momento perfecto para dejar atrás los diseños inspirados directamente en las fiestas patrias y apostar por colores que anticipan las tendencias de otoño. Azul petróleo, ciruela, gris topo, terracota, amarillo mantequilla, azul acero y café caramelo ofrecen alternativas elegantes para renovar la manicura.

Además del color, puedes actualizar cualquiera de estas propuestas con acabados como chrome, cat eye, mármol o una French manicure para conseguir un diseño más actual.

¿Qué diseño de uñas elegir después de una noche mexicana?

Si buscas una manicura discreta, el gris topo y el café caramelo son opciones fáciles de combinar. Para quienes prefieren colores más intensos, el azul petróleo y el ciruela aportan profundidad, mientras que el amarillo mantequilla y el terracota funcionan para quienes quieren conservar un toque de color.

La idea es que la nueva manicura no solo sustituya el diseño de la noche mexicana, sino que también funcione como una transición hacia los colores y tendencias de la nueva temporada.

Después de una noche mexicana, también llega el momento de renovar la manicura. Si tus uñas necesitan un cambio después de las celebraciones del 15 de septiembre, estos siete diseños apuestan por colores diferentes, acabados sofisticados y tendencias que puedes llevar durante el resto de septiembre.

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Isamar Escobar
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