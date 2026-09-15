Pelo después de una noche de fiesta: 7 trucos para devolverle brillo y movimiento sin lavarlo

Después de una noche de fiesta, el cabello puede amanecer opaco, pesado y sin forma. Antes de volver a lavarlo, existen algunos trucos sencillos para refrescarlo, recuperar su brillo y devolverle movimiento sin necesidad de empezar de cero.

1. Cepilla el cabello suavemente

Comienza desenredando el cabello con un cepillo suave, especialmente si dormiste con el pelo recogido. Hazlo de medios a puntas y después trabaja con cuidado la zona de la raíz para eliminar residuos de productos de peinado.

Si utilizaste fijador, spray o algún producto de styling durante la noche, evita cepillar con demasiada fuerza para no romper la fibra capilar.

2. Usa shampoo en seco en la raíz

El shampoo en seco es uno de los mejores aliados para recuperar el cabello después de una noche de fiesta. Aplícalo únicamente en las zonas donde notes grasa o falta de volumen y espera unos minutos antes de masajear.

Después, cepilla suavemente para distribuir el producto y eliminar cualquier residuo visible.

Aplica el shampoo en seco en secciones, masajea y cepilla para distribuir el producto uniformemente y mantener tu cabello limpio y voluminoso. FREEPIK

3. Recupera el brillo con unas gotas de aceite

Si las puntas lucen secas u opacas, coloca una o dos gotas de aceite capilar en las manos, frótalas y distribuye el producto únicamente de medios a puntas.

La cantidad es importante: demasiado aceite puede hacer que el cabello se vea pesado. El objetivo es aportar brillo y suavidad sin perder movimiento.

Masaje capilar con aceites esenciales Getty Images

4. Reactiva las ondas con agua y crema ligera

Si llevabas el cabello ondulado, puedes recuperar su forma sin lavarlo. Humedece ligeramente las manos con agua y aplícalas sobre el cabello para reactivar las ondas.

Después utiliza una pequeña cantidad de crema para peinar o producto específico para rizos y aprieta suavemente las puntas hacia arriba. De esta manera recuperarás definición sin necesidad de utilizar nuevamente herramientas de calor.

5. Cambia la raya para conseguir volumen

Un truco rápido para transformar el cabello del día anterior es cambiar ligeramente la posición de la raya.

Si normalmente la llevas en medio, muévela unos centímetros hacia un lado. Este pequeño cambio puede ayudar a levantar la raíz y crear una apariencia de mayor volumen sin utilizar demasiado producto.

6. Utiliza aire frío para devolver movimiento

Si tienes secadora, utiliza el aire frío para trabajar la raíz y darle movimiento al cabello. Puedes inclinar ligeramente la cabeza hacia abajo mientras diriges el aire desde la raíz.

Evita utilizar temperaturas demasiado altas, especialmente si el cabello ya estuvo expuesto a calor durante la noche anterior.

Los mejores tintes para verte más joven Getty Images

7. Recógelo con un peinado elegante

Cuando el cabello ya no tiene la misma frescura del primer día, no siempre es necesario esconderlo: puedes aprovechar su textura para crear un nuevo peinado.

Un chongo bajo, una coleta pulida, una trenza relajada o un semirrecogido pueden aprovechar el movimiento natural del cabello y convertirlo en parte del look.

¿Cómo devolverle brillo al cabello sin lavarlo?

La clave está en utilizar pocos productos y aplicarlos únicamente donde sean necesarios. Shampoo en seco para controlar la grasa, unas gotas de aceite para las puntas y aire frío para recuperar el movimiento pueden ser suficientes para refrescar el cabello después de una noche de fiesta.

También es importante recordar que estos trucos son temporales. Si el cabello acumula sudor, productos de fijación o residuos, lo ideal será lavarlo cuando sea necesario para mantener el cuero cabelludo limpio y saludable.