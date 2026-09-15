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Moda

Carolina Herrera Primavera-Verano 2027: la colección con la que celebra 45 años de historia en Nueva York

Carolina Herrera tiene una relación con Nueva York que va mucho más allá de la moda.

Septiembre 15, 2026 • 
Karen Luna
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Carolina Herrera Primavera-Verano 2027: la colección con la que celebra 45 años de historia en Nueva York.

Cortesía

Carolina Herrera volvió a Nueva York para celebrar 45 años de historia con una colección Primavera-Verano 2027 que mira al pasado de la ciudad sin perder de vista el presente. Entre tulipanes amarillos, lunares, camisas blancas y referencias a Andy Warhol, Wes Gordon convirtió el desfile en una declaración de amor a la ciudad que vio nacer la firma.

Un regreso a Nueva York que tenía que ser especial

El escenario elegido fue el David H. Koch Theater del Lincoln Center, un lugar emblemático de la vida cultural neoyorquina. Después de llevar sus presentaciones a ciudades como Madrid, Ciudad de México y Río de Janeiro, la colección Primavera-Verano 2027 regresó al lugar donde todo comenzó: Nueva York.

Carolina Herrera presentó su primera colección en la ciudad en 1981 y, 45 años después, Wes Gordon quiso recuperar parte de esa energía. No desde la nostalgia pura, sino desde una mirada contemporánea sobre los códigos que hicieron reconocible a la casa.

La puesta en escena fue parte esencial de la experiencia. En la Promenade del teatro aparecieron 28,798 tulipanes amarillos, organizados como una especie de avenida de Park Avenue, un guiño a uno de los paisajes más reconocibles de Manhattan.

La Nueva York de los años 80 inspira la colección

La colección Carolina Herrera Primavera-Verano 2027 recuperó algunos de los elementos que forman parte del ADN de la firma: la camisa blanca, los lunares en blanco y negro, los volantes, los pantalones cigarette y los vestidos de gran volumen. Gordon los llevó a una propuesta que se siente elegante, pero también divertida y mucho más cercana a la vida real.

La inspiración estuvo muy ligada a la Nueva York de los años 80, una época fundamental para la diseñadora. De ahí surgieron referencias al arte, la prensa y la vida social de la ciudad, incluyendo colaboraciones con la Andy Warhol Foundation y The New Yorker.

Uno de los momentos más llamativos fue un vestido que recuperó el célebre retrato de Carolina Herrera realizado por Andy Warhol, mientras que otro diseño tomó como referencia una portada de The New Yorker relacionada con la primera presentación de la diseñadora.

Carolina Herrera: una historia que sigue pasando de generación en generación

Hay algo especialmente interesante en este aniversario: la colección no intenta demostrar que Carolina Herrera pertenece al pasado. Al contrario, Wes Gordon continúa reinterpretando sus códigos para nuevas generaciones, manteniendo elementos tan reconocibles como la feminidad, el color, el glamour y esa particular mezcla entre sofisticación y espontaneidad.

En primera fila también estuvieron figuras vinculadas a distintas generaciones de la familia Herrera, además de nombres como Pamela Anderson, haciendo del desfile un encuentro entre la historia de la casa y su presente.

Después de 45 años, la relación entre Carolina Herrera y Nueva York sigue teniendo sentido. Esta vez, la firma no necesitó reinventar su identidad: bastó con regresar a la ciudad, mirar sus propias raíces y convertirlas nuevamente en moda.

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Karen Luna
Karen Luna
Soy una escritora apasionada experta en SEO, disfruto hacer yoga, una copa de vino con buena compañía y las películas románticas.
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