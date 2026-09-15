Peinados para una noche mexicana: 7 looks con trenzas y chongos para celebrar el 15 de septiembre

El 15 de septiembre es la ocasión perfecta para darle un giro especial a tu peinado sin necesidad de recurrir a los accesorios típicos de las fiestas patrias. Trenzas, chongos, ondas y recogidos pueden transformar un look sencillo en uno mucho más elegante y festivo.

Si estás buscando peinados para una noche mexicana, estas siete ideas funcionan tanto para una cena familiar como para una celebración más especial. La clave está en elegir un recogido que se sienta cómodo, femenino y acorde con tu estilo.

1. Trenzas de inspiración mexicana

Las trenzas son uno de los peinados más fáciles de adaptar para una noche mexicana. Puedes hacer dos trenzas laterales y llevarlas hacia atrás para formar un semirrecogido.

Para darle un toque más especial, incorpora pequeños listones en colores vivos entre las trenzas. No necesitas utilizar los tres colores de la bandera; elegir uno o dos tonos será suficiente para conseguir un resultado más sofisticado.

Este peinado funciona especialmente bien con vestidos, blusas bordadas o prendas de escote pronunciado.

Un semirrecogido con pequeñas trenzas y ondas suaves es una opción elegante y femenina para celebrar una noche mexicana. El peinado mantiene la melena suelta y con movimiento, mientras las trenzas aportan un detalle especial al look del 15 de septiembre. Getty Images

2. Chongo bajo con raya en medio

Si prefieres un look elegante y minimalista, el chongo bajo es una apuesta segura.

Haz una raya perfectamente definida en medio, peina el cabello hacia atrás y recoge la melena a la altura de la nuca. Puedes dejarlo completamente pulido o sacar algunos mechones muy finos alrededor del rostro.

Para una noche mexicana, unos aretes protagonistas o accesorios dorados pueden darle el toque festivo sin necesidad de decorar el cabello.

Un chongo bajo con raya en medio es una opción elegante y sofisticada para celebrar el 15 de septiembre. Combínalo con aretes protagonistas o accesorios dorados para darle un toque festivo sin perder el estilo. Getty Images

3. Trenza de corona

La trenza de corona es perfecta para quienes quieren llevar el cabello recogido pero con un acabado romántico.

Divide el cabello en dos secciones, realiza una trenza a cada lado y llévalas hacia la parte posterior de la cabeza para sujetarlas formando una especie de corona.

Puedes dejar algunos mechones sueltos para conseguir un resultado más relajado. Si tu cabello tiene ondas naturales, el efecto será todavía más bonito.

La trenza de corona es un peinado romántico y femenino para celebrar el 15 de septiembre. Puedes llevarla ligeramente despeinada y con algunos mechones sueltos alrededor del rostro para conseguir un acabado relajado y sofisticado. Getty Images

4. Chongos altos con trenzas

Para un look más juvenil y divertido, apuesta por dos chongos altos acompañados de pequeñas trenzas.

Divide el cabello en dos partes y realiza una trenza desde la raíz hasta antes de formar cada chongo. Después, recoge el resto del cabello y fija ambos moños. El resultado tiene mucha personalidad y puede combinarse con aretes grandes o un maquillaje de ojos más marcado.

Un chongo alto acompañado de una trenza es una opción divertida y femenina para celebrar el 15 de septiembre. El detalle trenzado aporta textura al peinado y permite llevar un look festivo sin recurrir a accesorios demasiado llamativos. Getty Images

5. Semirrecogido con trenza y ondas

Si no quieres recoger todo el cabello, esta es una de las opciones más fáciles.

Primero crea ondas suaves y después toma dos mechones de los laterales. Haz una pequeña trenza con cada uno y únelos en la parte posterior de la cabeza.

El resto de la melena queda suelta, creando movimiento y volumen. Es ideal para quienes buscan un peinado para el 15 de septiembre que se vea arreglado pero no demasiado producido.

Las ondas suaves y naturales son una opción fácil y elegante para celebrar el 15 de septiembre. Llévalas con la melena suelta y un poco de volumen para conseguir un look femenino, relajado y sofisticado. Getty Images

6. Chongo alto con mechones sueltos

Un chongo alto puede convertirse en un peinado mucho más sofisticado si lo acompañas con algunos mechones sueltos alrededor del rostro.

Recoge el cabello en la parte superior de la cabeza y forma un moño ligeramente relajado. Después, libera dos mechones finos en la parte frontal y marca ligeramente sus puntas. Puedes complementar el look con aretes dorados, rojos o verdes para hacer referencia a la celebración de manera sutil.

Un chongo alto con algunos mechones sueltos enmarcando el rostro es una opción elegante y femenina para celebrar el 15 de septiembre. Combínalo con aretes protagonistas para darle un toque festivo y sofisticado al look. Getty Images

7. Trenza larga con listón

Una trenza larga es otra alternativa para celebrar el 15 de septiembre sin caer en un look demasiado literal.

Puedes hacer una trenza tradicional de tres secciones o apostar por una trenza de espiga si quieres un acabado más elaborado. Al final, ata un pequeño listón en un color que contraste con tu cabello.

La clave está en elegir un accesorio discreto para que el peinado siga viéndose elegante.

Una trenza larga con un listón es una forma sencilla de darle un toque festivo al peinado del 15 de septiembre. Elige un listón en un color protagonista y llévalo entrelazado en la trenza para conseguir un detalle mexicano, femenino y sofisticado. Getty Images

¿Qué peinado llevar el 15 de septiembre?

La elección depende del tipo de celebración y del look que quieras conseguir. Los chongos bajos funcionan para una cena elegante, mientras que las trenzas y los recogidos altos tienen un aire más festivo.

Si llevas un vestido o una blusa con detalles importantes en el cuello, un recogido puede ayudarte a despejar el rostro. Para un look más relajado, las ondas con trenzas o los semirrecogidos son una excelente opción.

Y si quieres incorporar elementos mexicanos al peinado, no necesitas hacerlo de manera literal. Un listón, una trenza o un accesorio artesanal pueden ser suficientes para darle personalidad al look y celebrar el 15 de septiembre con estilo.