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Realeza

Reina Letizia cumple 54 años: la mujer que aprendió a llevar la corona a su manera

Este 15 de septiembre, la reina Letizia celebra sus 54 años. Nacida en Oviedo en 1972 y formada como periodista, su vida cambió por completo cuando su compromiso con el entonces príncipe Felipe la llevó de las redacciones de televisión a la Casa Real.

Septiembre 15, 2026 • 
Isamar Escobar
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La reina Letizia de España celebra su cumpleaños número 54 el 15 de septiembre de 2026. La monarca ha construido una identidad propia dentro de la Casa Real, desde su llegada como princesa de Asturias hasta su papel actual como reina de España.

Getty Images

La historia de la reina Letizia dentro de la monarquía española no se ha construido únicamente alrededor de la corona. A más de dos décadas de su compromiso con Felipe VI, Letizia ha desarrollado una identidad propia como reina, marcada por su interés en la educación, la salud, la cultura y las causas sociales, además de una evolución de estilo que la ha convertido en una de las figuras más observadas de la realeza europea.

De periodista a reina de España

Antes de formar parte de la familia real española, Letizia Ortiz construyó una carrera en el periodismo. Estudió Ciencias de la Información, con especialidad en Periodismo, en la Universidad Complutense de Madrid y posteriormente realizó un máster en Periodismo Audiovisual.

Su trayectoria comenzó en medios como La Nueva España, ABC y la Agencia EFE. Después trabajó en Bloomberg y CNN+, antes de incorporarse a Televisión Española, donde fue reportera, redactora y presentadora de distintos espacios informativos.En 2003 llegó el anuncio que cambiaría su vida: su compromiso con el entonces príncipe de Asturias, Felipe de Borbón. La pareja se casó el 22 de mayo de 2004 en la Catedral de Santa María la Real de la Almudena de Madrid.

Royal Wedding Between Prince Felipe of Spain and Letiza Ortiz

El entonces príncipe Felipe de España y Letizia Ortiz durante su boda real en la Catedral de la Almudena, en Madrid, el 22 de mayo de 2004. La ceremonia marcó el inicio de una nueva etapa para Letizia, quien pasó de ser periodista a convertirse en princesa de Asturias.

Getty Images

La transformación de Letizia dentro de la Casa Real

Convertirse en princesa de Asturias significó aprender rápidamente los códigos de una institución con siglos de historia. Con el paso de los años, Letizia fue construyendo su propio espacio dentro de la agenda institucional.

Desde que Felipe VI asumió el trono en 2014, su papel como reina consorte también adquirió mayor visibilidad. Actualmente, su agenda incluye actividades relacionadas con educación, cultura, salud, discapacidad, infancia y bienestar social.

Uno de los aspectos más particulares de su trayectoria es que su pasado profesional nunca desapareció completamente. Su interés por la comunicación, la lectura, la educación y la divulgación continúa apareciendo en algunas de sus actividades públicas.

Reina-Letizia-Cena-Gala-Palacio-Real-2025

La reina Letizia de España durante la cena de gala ofrecida en honor del presidente de Alemania, Frank-Walter Steinmeier, en el Palacio Real de Madrid, el 26 de noviembre de 2025

Getty Images

Una reina con estilo propio

Si hay un terreno en el que la evolución de Letizia resulta especialmente evidente es la moda.

Durante sus primeros años como princesa, sus looks estaban mucho más vinculados a los códigos tradicionales de la realeza. Con el tiempo, su vestuario se volvió más contemporáneo, incorporando firmas españolas, diseñadores emergentes y prendas de grandes cadenas de moda.

Vestidos midi, trajes sastre, pantalones de corte impecable, zapatos de tacón y accesorios discretos forman parte de un armario que combina piezas de lujo con propuestas más accesibles.

Su relación con la moda española también se ha convertido en parte de su identidad pública. En diferentes ocasiones ha utilizado prendas de firmas nacionales para actos oficiales, reforzando la presencia de la industria española en sus apariciones.

Maxivestido azul de Letizia

La reina Letizia de España con su maxivestido azul de verano

Carlos Alvarez/Getty Images

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El mensaje detrás de sus looks

La ropa de Letizia no funciona únicamente como una cuestión estética. En sus apariciones públicas, el color, la silueta y la elección de diseñadores pueden acompañar el significado de cada compromiso.

Uno de los ejemplos más conocidos ocurrió durante la visita del papa León XIV a España, cuando la reina recuperó el llamado “privilegio del blanco”, un protocolo no escrito que permite a determinadas reinas y consortes católicas vestir de blanco frente al pontífice. Para aquella ocasión eligió un diseño blanco de The 2nd Skin Co.

Es precisamente esa capacidad para combinar protocolo y actualidad la que ha convertido algunos de sus estilismos en referencia para otras mujeres.

La reina Letizia con el cabello suelto y lacio, maquillaje natural y pendientes de aro plateados, durante un acto oficial al aire libre.

La reina Letizia durante un compromiso oficial. La monarca volvió a captar la atención con un estilismo de inspiración sastre al recuperar un elegante traje con chaleco, una combinación atemporal que reafirma su lugar como uno de los grandes referentes de estilo de la realeza europea.

Getty Images

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Letizia y su papel como madre de Leonor y Sofía

La vida familiar también ocupa un lugar importante en la imagen pública de la reina. Letizia y Felipe VI tienen dos hijas, la princesa Leonor, nacida en 2005, y la infanta Sofía, nacida en 2007.

Este cumpleaños llega, además, en un momento particular para la familia. Leonor se encuentra en Madrid estudiando Ciencias Políticas en la Universidad Carlos III, después de completar su formación militar, mientras Sofía inició un nuevo curso universitario en París.

Este año, por ello, Letizia podrá compartir su cumpleaños con Leonor, mientras Sofía permanece en Francia por sus estudios.

La familia Real Española

La postal navideña de la Familia Real española para la Navidad 2023.

(Instagram @caraealdeespana)

54 años y una nueva etapa para la reina Letizia

La reina Letizia llega a los 54 años en una etapa distinta a aquella en la que comenzó su vida dentro de la Casa Real. Ya no es la periodista que sorprendió a España al comprometerse con el heredero ni la princesa que tuvo que aprender los códigos de una institución desconocida para ella.

Hoy es la reina de España, madre de la futura monarca y una figura con una identidad pública perfectamente reconocible.

Su historia también explica por qué su estilo genera tanta atención, Letizia no nació dentro de una familia real y tampoco llegó a la corona con un manual escrito para ella. Su recorrido profesional, su evolución personal y la manera en que ha construido su imagen forman parte de una transformación que continúa escribiéndose.

reina Letizia
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