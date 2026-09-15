Manicura ‘velvet nude': el efecto terciopelo que rejuvenece visualmente las manos este otoño

Con la llegada de la temporada de frío, las tendencias de uñas se alejan de los acabados planos para abrazar texturas que aportan calidez, riqueza y dimensión. La manicura ‘velvet nude’ se consolida como la propuesta más elegante del otoño: una técnica que fusiona la discreción del estilo quiet luxury con el fascinante acabado táctil del terciopelo.

A través de pigmentos cargados de micropartículas metálicas que se activan con un imán antes de secar, esta técnica logra un efecto óptico tridimensional. La luz se refleja de manera suave y continua en el centro de la uña, creando un acabado de textura sedosa que aporta frescura y elegancia a las manos.

Por qué la manicura ‘velvet nude’ rejuvenece las manos

Difuminado óptico de imperfecciones: A diferencia de los esmaltes neutros mates u opacos —que pueden acentuar la aridez o las pequeñas líneas del dorso de la mano—, el brillo perlado y móvil del efecto terciopelo atrae la mirada hacia el centro de la uña, suavizando la apariencia de venas o hiperpigmentaciones.

Calidez que unifica la piel: Al utilizar bases beige, rosa empolvado, arena o cashmere, la paleta nude se adapta a la temperatura de cada piel, devolviéndole una tonalidad llena de vitalidad.

Versatilidad absoluta: Es el punto medio perfecto entre una manicura pulida para el día a día en la oficina y un diseño con un toque de fiesta para eventos nocturnos.

Las 3 variaciones clave para la temporada

Rose cashmere velvet: Un rosa palo con destellos magnéticos plata. Es la opción más delicada y rejuvenecedora para pieles claras a medias.

Taupé & vainilla: Una base beige cálido con brillo dorado muy fino. Aporta una imagen atemporal y combina con cualquier guardarropa de punto o sastrería.

French velvet nude: La clásica manicura francesa, pero con la base o la punta trabajada con el efecto de polvo magnético. Un giro sutil y muy chic.

Claves de mantenimiento profesional

Para prolongar el efecto de brillo metálico, es indispensable sellar la manicura con una capa de top coat de alto brillo con filtro UV. Esto evitará que los tonos beige o rosados pierdan luminosidad o se alteren con el uso diario de cremas de manos.

