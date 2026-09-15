Ni ‘bob’ ni ‘shag': el ‘Kitty cut’ es el corte sofisticado que rejuvenece y da volumen al cabello fino

Entre el rigor geométrico del corte bob y la rebeldía desestructurada del shag, la industria de la belleza ha encontrado el punto de equilibrio perfecto para renovar la melena. El ‘Kitty cut’ se posiciona como el corte estrella de la temporada: una propuesta que fusiona la sofisticación de las capas suaves con una textura felina, fluida y llena de movimiento.

A diferencia de los cortes en capas tradicionales que pueden vaciar las puntas, esta técnica trabaja con degradados largos y sutiles que abrazan la clavícula y enmarcan el rostro. El resultado es un marco que eleva las facciones de manera inmediata, aportando una ilusión óptica de mayor densidad y volumen, ideal para cabellos finos o que han perdido cuerpo con el paso de los años.

Sydney Sweeney: Apuesta por este corte para dar movimiento y volumen a su melena. Getty Images

Por qué el ‘Kitty cut’ es el corte rejuvenecedor por excelencia

Volumen estratégico sin esfuerzo: Al concentrar el escalonado en zonas clave alrededor de los pómulos y la mandíbula, crea un efecto lifter natural que suaviza las líneas de expresión.

Versatilidad de peinado: No exige el uso diario de secadora o plancha. Su estructura está diseñada para secarse al aire, logrando esa textura desordenada pero pulida (effortless chic).

Transición amable: A diferencia del shag o del mullet, el crecimiento del ‘Kitty cut’ es simétrico y elegante, lo que permite espaciar las visitas al salón sin perder la forma.

El estilo de Rachel McAdams es ideal para mostrar cómo este corte aporta cuerpo, soltura y frescura a las melenas rubias o con destellos miel. Getty Images

Cómo pedirlo en el salón de belleza

Para lograr el acabado exacto, solicita a tu estilista una melena a la altura de las clavículas (lob) con capas largas que comiencen justo debajo de los pómulos. Pide que las puntas se desfilen de manera suave —jamás con navaja— para mantener el peso y la estructura en la base del cabello. Puedes acompañarlo con un flequillo cortina largo (curtain bangs) para potenciar el encuadre de la mirada.