¿No te dio tiempo de ir al salón? 7 diseños de uñas fáciles para hacer en casa y verte arreglada

No siempre hace falta una cita en el salón para conseguir una manicura bonita. Estos 7 diseños de uñas fáciles para hacer en casa requieren poco tiempo, algunos productos básicos y funcionan especialmente bien cuando necesitas que tus manos se vean cuidadas y arregladas en minutos.

Desde las clásicas uñas nude hasta una French sencilla y acabados brillantes, son opciones perfectas para resolver una manicura de último momento sin complicarte.

1. Uñas nude glossy: la manicura que siempre funciona

Si tienes poco tiempo, un esmalte nude es probablemente tu mejor aliado. Elige un tono beige, rosado o ligeramente durazno que complemente tu piel y aplica dos capas delgadas.

Termina con un top coat de acabado glossy para conseguir ese efecto de uñas recién hechas. La ventaja es que, al ser un color discreto, las pequeñas imperfecciones se notan mucho menos.

Tip: si tus uñas están desiguales, lima todas hasta conseguir una misma longitud antes de aplicar el esmalte.

2. French fácil con puntos

La manicura francesa puede parecer complicada, pero existe una versión mucho más sencilla para hacer en casa.

Aplica una base transparente o rosa lechosa y, cuando esté seca, coloca pequeños puntos de esmalte blanco cerca del borde de cada uña. Después, únelos suavemente con un pincel fino para formar la punta. No necesitas que todas queden idénticas. Una French ligeramente irregular puede verse moderna y relajada.

3. Uñas milky para manos elegantes

El efecto milky nails es perfecto cuando quieres una manicura limpia sin invertir demasiado tiempo.

Utiliza un esmalte blanco semitransparente y aplica una o dos capas dependiendo de la cobertura que busques. Este acabado deja ver ligeramente la uña natural y consigue una apariencia pulida.

Además, es una de las opciones más fáciles de mantener porque el crecimiento se nota menos que con colores muy oscuros.

4. Manicura monocromática en diferentes tonos

Si tienes varios esmaltes pero no quieres hacer diseños complicados, utiliza un color diferente en cada uña.

Puedes elegir cinco tonalidades de una misma familia, por ejemplo, rosas, azules, verdes o tonos tierra. El resultado tiene apariencia de manicura diseñada intencionalmente, aunque solo necesitas aplicar cada esmalte de manera uniforme.

Es una buena alternativa cuando quieres algo diferente a las uñas completamente lisas.

5. French de color para salir de lo tradicional

Otra manera sencilla de actualizar la manicura francesa es sustituir el blanco por un color protagonista.

Una base nude con puntas rojas, azules, rosas o verdes puede transformar por completo las manos. Si quieres hacerla todavía más fácil, utiliza únicamente una línea fina de color en cada punta. Este diseño funciona especialmente bien en uñas cortas.

6. Uñas perladas para conseguir brillo sin decoración

¿Tienes un esmalte con acabado perlado? Es suficiente para crear una manicura que parezca mucho más elaborada.

Aplica primero una base nude o rosa pálido y después una capa de esmalte perlado. La luz se encargará de crear diferentes reflejos sobre las uñas.

No necesitas agregar piedras, dibujos ni aplicaciones: el acabado es el protagonista.

7. Uñas rojas: el recurso de último minuto

Cuando no tienes tiempo para experimentar, el rojo siempre funciona. Una manicura roja uniforme puede hacer que las manos se vean arregladas incluso si no llevas ningún otro detalle.

Para conseguir un resultado más sofisticado, elige un rojo clásico y aplica dos capas finas en lugar de una demasiado gruesa. Termina con brillo para conseguir una superficie lisa.

Si tienes las uñas cortas, puedes llevarlas con forma cuadrada suave, ovalada o almendrada corta.

¿Cómo hacer que una manicura casera dure más?

Antes de pintar las uñas, limpia bien la superficie y asegúrate de que esté completamente seca. Lima los bordes para evitar que alguna esquina quede irregular y aplica una capa de base antes del color.

Después de pintar, utiliza top coat para proteger el esmalte y darle mayor brillo. También es importante dejar secar correctamente cada capa antes de aplicar la siguiente.

Un último paso que puede hacer una gran diferencia es hidratar las manos y las cutículas con aceite o crema.

Cuida tus manos con estos tips en casa y siéntete fabulosa FREEPIK

¿Qué manicura hacer si tienes muy poco tiempo?

Si solo cuentas con unos minutos, apuesta por uñas nude glossy, milky nails o una manicura roja. Son diseños que no requieren herramientas especiales y pueden hacer que tus manos se vean arregladas rápidamente.

Y si quieres que parezca que invertiste más tiempo del que realmente tienes, prueba una French de color o la manicura en diferentes tonalidades. El secreto está en mantener las uñas limpias, uniformes y bien hidratadas.

Una manicura casera no tiene que ser perfecta para verse elegante: con el color correcto y un buen acabado puedes conseguir unas uñas bonitas incluso cuando la cita en el salón simplemente no estaba en tus planes.