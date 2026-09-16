Uñas de octubre que no son Halloween: 7 diseños elegantes para darle la bienvenida al otoño

Octubre no tiene por qué traducirse en calabazas, fantasmas o telarañas en las uñas. La temporada también abre espacio para colores sofisticados, inesperados y fáciles de combinar que le dan un giro más contemporáneo a la manicura de otoño.

Si quieres cambiar de los clásicos tonos chocolate, borgoña y verde oscuro, esta selección reúne siete colores que aportan variedad y personalidad sin perder elegancia. Desde un azul cielo apagado hasta un naranja quemado, estas propuestas funcionan para acompañar los looks de octubre mucho más allá de Halloween.

1. Uñas azul cielo grisáceo

El azul cielo puede parecer un color exclusivamente primaveral, pero cuando se mezcla con un subtono gris adquiere una apariencia mucho más sofisticada. Es una opción delicada para quienes quieren llevar color sin recurrir a tonos demasiado intensos.

Puedes utilizarlo en una manicura completamente lisa o combinarlo con una base transparente y pequeños detalles en blanco. El acabado glossy ayuda a que el color se vea más pulido.

2. Uñas rojo ladrillo

Entre el rojo clásico y los tonos tierra aparece el rojo ladrillo, una alternativa cálida que encaja perfectamente con la llegada del otoño.

Su ventaja es que conserva la fuerza del rojo, pero tiene un matiz más apagado y sofisticado. Puedes llevarlo en uñas cortas con acabado brillante para conseguir una manicura sencilla que no necesita ningún elemento adicional.

3. Uñas rosa viejo

El rosa viejo es uno de esos colores que funcionan prácticamente durante todo el año, pero durante octubre adquiere una apariencia especialmente elegante.

A diferencia de los rosas pastel o fucsias, su tonalidad ligeramente apagada hace que se vea más sofisticado. Es perfecto para una manicura minimalista o para combinar con pequeños detalles plateados.

4. Uñas verde salvia

Si quieres incorporar verde a tus uñas pero ya estás cansada del verde oliva, el verde salvia es una alternativa mucho más suave.

Su tonalidad grisácea aporta un aspecto relajado y moderno. Puedes llevarlo en todas las uñas o combinarlo con una base lechosa para crear una manicura más ligera.

5. Uñas amarillo mantequilla

El amarillo mantequilla es una de las opciones más inesperadas para octubre. Su apariencia suave permite incorporar un tono luminoso a la manicura sin que el resultado sea demasiado llamativo.

Para hacerlo más otoñal, puedes elegir un acabado cremoso y combinarlo con prendas en tonos neutros, denim o gris. También funciona muy bien en diseños de French.

6. Uñas azul cobalto

Para quienes prefieren una manicura con mayor impacto, el azul cobalto es una apuesta segura. Su intensidad hace que las uñas se conviertan en el punto focal del look.

Puedes llevarlo completamente liso para conseguir un efecto más sofisticado o combinarlo con una base transparente y líneas geométricas para darle un aire más artístico.

7. Uñas naranja quemado

El naranja quemado es uno de los pocos colores capaces de hacer referencia al otoño sin caer en los códigos de Halloween.

Es cálido, intenso y tiene una apariencia particularmente bonita con acabados glossy. Si quieres una versión más discreta, úsalo únicamente en las puntas de una manicura francesa sobre una base transparente.

¿Qué color de uñas elegir para octubre?

La manicura de octubre no tiene que seguir necesariamente una paleta oscura. Los colores de temporada también pueden ser suaves, luminosos o intensos, dependiendo del estilo que quieras conseguir.

El azul cielo grisáceo y el rosa viejo funcionan para quienes prefieren tonos discretos; el verde salvia aporta un toque natural, mientras que el rojo ladrillo y el naranja quemado tienen una personalidad mucho más otoñal. Para una manicura protagonista, el azul cobalto es la alternativa más llamativa.

La idea es recibir el otoño con una manicura diferente, dejando atrás los diseños temáticos y apostando por colores que puedan acompañarte durante todo octubre.