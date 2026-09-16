Kate Middleton: 5 objetos curiosos (y accesibles) que siempre lleva en su bolsa

El bolso de mano de Kate Middleton es uno de los accesorios más observados del mundo de la moda. Sin embargo, más allá de la firma de alta costura que lleve en el exterior, el contenido de su bolso revela la faceta más práctica, humana y refinada de la futura reina consorte de Inglaterra.

A diferencia de lo que podría pensarse, la princesa de Gales no llena su bolso con objetos inalcanzables. Su selección personal equilibra clásicos de belleza accesibles con tradiciones de la aristocracia británica.

1. Su bálsamo labial favorito de low cost

A pesar de tener a su disposición los cosméticos más exclusivos del mercado, Kate es fiel desde hace años al Instant Light Natural Lip Perfector de la firma Clarins. Este bálsamo en tono rosa empolvado le aporta hidratación constante y un toque de color natural durante los eventos al aire libre. La confirmación definitiva llegó en 2019, cuando fue fotografiada aplicándolo discretamente durante el torneo de Wimbledon, volviendo el producto un éxito de ventas mundial.

2. Pañuelos de hilo bordados a mano

En una era dominada por los pañuelos desechables, la princesa mantiene viva una de las tradiciones más elegantes de la realeza: llevar siempre un pañuelo de tela suave. Elaborados en lino o algodón fino y discretamente bordados con sus iniciales o detalles florales, le sirven para solventar cualquier imprevisto con sus hijos o retocar el sudor con total sobriedad.

Los bolsos que usa Kate en eventos son compactos y contienen lo necesario para el día a día. Getty Images

3. Una cámara de fotos digital compacta

La pasión de Kate por la fotografía no es un secreto —es miembro de honor de la Royal Photographic Society y la fotógrafa oficial de los retratos de cumpleaños de sus hijos—. Por ello, en sus desplazamientos privados o viajes oficiales fuera de protocolo, suele guardar una cámara compacta de alta gama para capturar momentos espontáneos que la prensa no alcanza a registrar.

4. Caramelos de jengibre o menta para el protocolo

Las caminatas de Estado (walkabouts) implican hablar de cerca con cientos de personas durante horas. Para mantener una conversación fresca y una dicción impecable sin romper la etiqueta, la princesa lleva pequeñas pastillas de menta o jengibre (este último, su aliado infalible para combatir los mareos en los traslados en carruaje o auto).

5. Su espejo de bolsillo vintage

Para garantizar que su peinado y maquillaje permanezcan intactos antes de descender de un vehículo ante los fotógrafos, Kate confía en un pequeño espejo de mano compacto con marco dorado. Este objeto, guardado con celo en su bolso, le permite hacer revisiones relámpago en cuestión de segundos antes de iniciar cualquier compromiso oficial.