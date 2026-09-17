Meghan Markle confirma que su querida perra Pula se ha reunido con ellos en el Reino Unido

El regreso del príncipe Harry y Meghan Markle al Reino Unido sigue acumulando titulares internacionales. Sin embargo, más allá de la atención mediática centrada en la logística y la rutina académica de los pequeños Archie y Lilibet, la duquesa de Sussex ha confirmado el emotivo detalle que termina de completar la adaptación de la familia en suelo británico: la presencia de su inseparable labrador negro, Pula.

Para Meghan y Harry, las mascotas de la casa nunca han sido un elemento secundario. La confirmación de que Pula viajó junto a ellos para integrarse de lleno a esta nueva etapa británica demuestra la prioridad que los duques otorgan a mantener la estabilidad emocional de sus hijos en medio de los cambios.

El significado de Pula en la historia de la pareja

La llegada de este miembro de cuatro patas a la vida de los duques guarda una conexión especial con su trayectoria como pareja:

Un nombre con historia: Adoptado poco después de su boda real en 2018, el nombre Pula hace honor a la moneda oficial de Botsuana, el país africano donde Harry y Meghan acamparon bajo las estrellas en las primeras etapas de su noviazgo. En la lengua setsuana, la palabra pula también significa “lluvia” o “bendición”.

Un refugio para los niños: En diversas ocasiones, la pareja ha señalado cómo la convivencia con sus perros rescate ayuda a que Archie y Lilibet desarrollen empatía, responsabilidad y un contacto constante con la naturaleza.

El contraste con el pasado: Este traslado exitoso contrasta con la dolorosa decisión que Meghan tuvo que tomar en 2017 al mudarse a Londres, cuando su perro rescatado Bogart no pudo viajar por motivos de edad y salud, quedando al cuidado de amigos cercanos en Canadá.

Un hogar enfocado en la vida al aire libre

Con la incorporación de Pula a los paseos diarios y a las rutinas de la casa, la familia Sussex reafirma su compromiso con un estilo de vida enfocado en el bienestar animal y el contacto directo con la naturaleza. Para Meghan, asegurar que todos los integrantes del núcleo familiar —incluidas las mascotas de rescate— permanezcan unidos ha sido la pieza clave para convertir este nuevo capítulo en un verdadero hogar.