Suscríbete
Síguenos en:
Realeza

Rania de Jordania lleva el vestido rojo ideal para definir cintura

Rania de Jordania volvió a demostrar por qué sus elecciones de moda suelen convertirse en referencia cuando se trata de vestir para un acto oficial.

Septiembre 18, 2026 • 
Isamar Escobar
Rania de Jordania

Foto de Archivo. Rania de Jordania durante su visita oficial a Praga, donde apostó por un elegante vestido rojo de silueta definida.

Getty Images

Este viernes 18 de septiembre, la reina Rania de Jordania acompañó al rey Abdalá II durante su visita oficial a República Checa y apareció en el Castillo de Praga con un vestido rojo diseñado por Wes Gordon, este vestido de silueta femenina que pone toda la atención en la cintura.

El diseño elegido por Rania destaca por su estructura limpia. Se trata de un vestido midi completamente rojo, de manga tres cuartos abullonada y escote cerrado, cuya principal característica está en la zona de la cintura, el tejido se ajusta y crea un efecto drapeado que marca visualmente esta parte de la silueta antes de continuar hacia una falda recta. El resultado es una figura estilizada sin necesidad de recurrir a un vestido excesivamente ceñido.

Rania de Jordania.jpg

Foto de Archivo. Rania de Jordania cumple 53 años.

Getty Images

El detalle del vestido de Rania que define la cintura

La clave del look está precisamente en cómo está construido el vestido. En lugar de depender de un cinturón o de un corsé visible, la prenda incorpora un detalle de ajuste en la cintura que crea volumen y movimiento en el tejido.

Esta técnica ayuda a establecer una separación clara entre el torso y la falda, haciendo que la cintura se convierta en el punto focal del estilismo.
Es un recurso especialmente interesante para quienes buscan vestidos elegantes que ayuden a estructurar la silueta. Los drapeados, frunces y costuras estratégicamente colocados pueden crear una sensación de cintura más marcada sin necesidad de llevar prendas extremadamente ajustadas. De calzado, usó un par de stilettos blancos de la firma Christian Louboutin.

Reina Rania de Jordania con vestido rojo durante su visita oficial a Praga.

La imagen fue tomada de la cuenta oficial de Instagram de la reina Rania de Jordania (@queenrania), ya que al momento de publicación aún no hay fotografías disponibles de este encuentro en Getty Images.

Instagram @queenrania

También puedes leer:
¿La reina Rania de Jordania es ahora una influencer?
Moda
5 looks de Rania de Jordania que puedes replicar para ir a trabajar
Septiembre 20, 2023
 · 
Shareni Pastrana
Rania de Jordania en vestido camisero.jpeg
Realeza
Rania de Jordania: cómo convertir un vestido camisero en un look todo terreno
Septiembre 13, 2023
 · 
Redacción Vanidades

Rania de Jordania apuesta por el rojo para una visita oficial

El color también tiene un papel protagonista. Rania eligió un rojo intenso que contrasta con los tonos sobrios de los trajes masculinos y con el escenario clásico del Castillo de Praga. La primera dama checa, Eva Pavlová, también apostó por una combinación en tonos rojos durante la recepción del matrimonio real jordano, creando una curiosa coincidencia cromática entre ambas.
La ocasión formó parte de la visita oficial de Rania y el rey Abdalá II a República Checa, donde fueron recibidos por el presidente Petr Pavel y Eva Pavlová en el Castillo de Praga. La agenda incluyó reuniones entre las delegaciones de ambos países.

También puedes leer:
Meghan Markle
Realeza
Meghan Markle reveló cómo luce el príncipe Archie y todos se sorprendieron por su gran parecido a ella
Junio 16, 2025
 · 
Shareni Pastrana
Spanish Royals Host A Lunch For Jordan Royals
Realeza
Rania de Jordania comprobó que los pañuelos sí son elegantes y se sumó a una atrevida tendencia del verano 2025
Junio 12, 2025
 · 
Andrea Columba

Rania de Jordania (2).jpg

Foto de Archivo. El total black también es uno de los estilos preferidos de la reina de Jordania.

Getty Images

Cómo llevar un vestido que marque la cintura después de los 40

El look de Rania también deja una fórmula sencilla para quienes buscan un vestido elegante y favorecedor para una ocasión especial, elegir una prenda que tenga la cintura definida desde su propia construcción. Los modelos con costuras, frunces o drapeados en esta zona pueden aportar estructura sin necesidad de añadir demasiados accesorios.

En este caso, Rania mantuvo el resto del estilismo muy depurado. Combinó el vestido rojo con zapatos blancos de punta, creando un contraste que aligera visualmente el conjunto y mantiene toda la atención sobre la silueta de la prenda. El resultado es un look formal, actual y fácil de adaptar a una comida elegante, una boda de día o un evento especial.

Rania de Jordania Entérate Lo último
Isamar Escobar
Relacionado
uñas-nails-aura.png
Belleza
¿Te quedaste con ganas de hacerte las uñas aura? 10 diseños de manicura en gel o acrílico para probar la tendencia
Septiembre 18, 2026
 · 
Isamar Escobar
Príncipe Harry, duque de Sussex, durante su llegada a los Invictus Spirit Awards 2026 en Londres.
Realeza
Príncipe Harry reaparece en Reino Unido y recauda 2.2 millones de dólares para los Invictus Games
Septiembre 18, 2026
 · 
Isamar Escobar
Uñas cortas y cuadradas (squoval)
Belleza
Uñas cortas cuadradas (squoval): la forma de uña más cómoda y rejuvenecedora para llevar esmaltes oscuros
Septiembre 17, 2026
 · 
Marjorie Daphnis
Street Style - Duesseldorf - September, 2026
Belleza
Los favoritos de las editoras que llegaron con el verano y se quedarán hasta el otoño
Septiembre 17, 2026
 · 
Karen Luna