Rania de Jordania lleva el vestido rojo ideal para definir cintura

Este viernes 18 de septiembre, la reina Rania de Jordania acompañó al rey Abdalá II durante su visita oficial a República Checa y apareció en el Castillo de Praga con un vestido rojo diseñado por Wes Gordon, este vestido de silueta femenina que pone toda la atención en la cintura.

El diseño elegido por Rania destaca por su estructura limpia. Se trata de un vestido midi completamente rojo, de manga tres cuartos abullonada y escote cerrado, cuya principal característica está en la zona de la cintura, el tejido se ajusta y crea un efecto drapeado que marca visualmente esta parte de la silueta antes de continuar hacia una falda recta. El resultado es una figura estilizada sin necesidad de recurrir a un vestido excesivamente ceñido.

Foto de Archivo. Rania de Jordania cumple 53 años. Getty Images

El detalle del vestido de Rania que define la cintura

La clave del look está precisamente en cómo está construido el vestido. En lugar de depender de un cinturón o de un corsé visible, la prenda incorpora un detalle de ajuste en la cintura que crea volumen y movimiento en el tejido.

Esta técnica ayuda a establecer una separación clara entre el torso y la falda, haciendo que la cintura se convierta en el punto focal del estilismo.

Es un recurso especialmente interesante para quienes buscan vestidos elegantes que ayuden a estructurar la silueta. Los drapeados, frunces y costuras estratégicamente colocados pueden crear una sensación de cintura más marcada sin necesidad de llevar prendas extremadamente ajustadas. De calzado, usó un par de stilettos blancos de la firma Christian Louboutin.

La imagen fue tomada de la cuenta oficial de Instagram de la reina Rania de Jordania (@queenrania), ya que al momento de publicación aún no hay fotografías disponibles de este encuentro en Getty Images. Instagram @queenrania



Rania de Jordania apuesta por el rojo para una visita oficial

El color también tiene un papel protagonista. Rania eligió un rojo intenso que contrasta con los tonos sobrios de los trajes masculinos y con el escenario clásico del Castillo de Praga. La primera dama checa, Eva Pavlová, también apostó por una combinación en tonos rojos durante la recepción del matrimonio real jordano, creando una curiosa coincidencia cromática entre ambas.

La ocasión formó parte de la visita oficial de Rania y el rey Abdalá II a República Checa, donde fueron recibidos por el presidente Petr Pavel y Eva Pavlová en el Castillo de Praga. La agenda incluyó reuniones entre las delegaciones de ambos países.

Foto de Archivo. El total black también es uno de los estilos preferidos de la reina de Jordania. Getty Images

Cómo llevar un vestido que marque la cintura después de los 40

El look de Rania también deja una fórmula sencilla para quienes buscan un vestido elegante y favorecedor para una ocasión especial, elegir una prenda que tenga la cintura definida desde su propia construcción. Los modelos con costuras, frunces o drapeados en esta zona pueden aportar estructura sin necesidad de añadir demasiados accesorios.

En este caso, Rania mantuvo el resto del estilismo muy depurado. Combinó el vestido rojo con zapatos blancos de punta, creando un contraste que aligera visualmente el conjunto y mantiene toda la atención sobre la silueta de la prenda. El resultado es un look formal, actual y fácil de adaptar a una comida elegante, una boda de día o un evento especial.