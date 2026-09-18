Los favoritos de las editoras que llegaron con el verano y se quedarán hasta el otoño.

Hay productos que tienen todo el sentido durante el verano y otros que, después de probarlos, simplemente se quedan. No importa que cambie la temperatura o que la rutina pida algunos ajustes: cuando algo funciona, cuesta despedirse de ello. Entre descubrimientos de belleza, prendas cómodas y pequeños cambios en la rutina, estas son algunas de esas compras que encontraron un lugar especial durante los últimos meses.

Le Mini Macaron: la manicure en versión mini

Hacerse una manicure en casa puede sonar como un plan que requiere tiempo y paciencia, pero Le Mini Macaron apuesta justo por lo contrario. Sus kits de manicure en gel están pensados para hacer el proceso más sencillo y compacto, con una lámpara LED pequeña y esmaltes de gel que permiten conseguir el acabado brillante de una manicure en casa. La marca también tiene tonos y efectos que siguen las tendencias actuales, desde aura hasta cat eye.

ISDIN: el paso que no debería terminar con el verano

El protector solar no se guarda con el traje de baño. Fusion Water MAGIC SPF 50 de ISDIN es de esos productos que fácilmente encuentran un lugar fijo en la rutina diaria, incluso cuando termina el verano. Su fórmula está pensada para el rostro y ofrece protección UVB y UVA, mientras que su textura acuosa y ligera se absorbe rápidamente sin dejar una sensación pesada. Además, incorpora ingredientes como ácido hialurónico y vitamina E, por lo que combina el gesto de proteger la piel con el de mantenerla hidratada. Es ese tipo de producto que puedes seguir usando cada mañana, aunque el calendario ya diga otoño.

Float Scoop Bralette de Aerie: comodidad que no pide permiso

El Float Scoop Bralette es de esos básicos que terminan apareciendo mucho más de lo planeado. Aerie lo describe como ligero, transpirable, suave y pensado para ofrecer soporte ligero, características que explican por qué funciona especialmente bien debajo de prendas relajadas o simplemente para esos días en los que la comodidad gana.

Kamo de Drunk Elephant: maquillaje que también piensa en la piel

El nuevo Kamo Triple-Peptide Cover Drops de Drunk Elephant juega en ese territorio donde maquillaje y skincare empiezan a encontrarse. Su fórmula contiene péptidos y pigmentos tratados con aminoácidos, mientras que la cobertura puede ajustarse: unas gotas pueden mezclarse con productos de skincare para conseguir un efecto más ligero o utilizarse directamente para mayor cobertura. Además, ofrece hasta 12 horas de duración resistente a pliegues, transferencia, sudor y humedad.

Labial líquido matte de Natura: color que aguanta el ritmo

El Labial Líquido Matte de Larga Duración Faces de Natura apuesta por colores vibrantes y ultrapigmentados, con una duración de hasta 12 horas. Lo interesante es que, pese a su acabado matte, la marca señala que ayuda a mantener los labios hidratados hasta por ocho horas gracias a la vitamina E. También puede utilizarse en labios y mejillas, así que ocupa poco espacio y resuelve más de un paso de la rutina.

Venus Gillette para área íntima: un básico que también merece atención

La depilación íntima suele ser uno de esos temas que se resuelven en privado y sin demasiado espacio en las conversaciones de belleza. La línea Venus Especial para Área Íntima fue diseñada específicamente para la piel delicada de esta zona. Su rastrillo reutilizable incorpora una barrera protectora para ayudar a reducir la irritación del afeitado y los vellos encarnados, además de doble lubricación y una hoja adicional para mayor precisión.

Porque no todo lo que usamos en verano tiene que quedarse guardado cuando llega el otoño. A veces, los mejores descubrimientos son precisamente esos productos que se integran a la vida cotidiana sin pedir demasiadas explicaciones: una manicure que puedes hacer en casa, un protector solar que sigue siendo necesario, un bralette que resuelve el día o un labial que aguanta desde la mañana hasta la noche.