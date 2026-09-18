‘Cherry cola hair': El matiz castaño con reflejos borgoña y cereza que ilumina las melenas oscuras

Si buscas renovar tu melena oscura sin someterla a procesos de aclarado agresivos, el cherry cola es la tendencia definitiva. Inspirado en los matices efervescentes de la famosa bebida, este tono fusiona una base castaña profunda con velos en borgoña, caoba y cereza, logrando un equilibrio perfecto entre sofisticación y dramatismo.

A diferencia de los cobrizos o los rojos fantasía que requieren una decoloración previa y un mantenimiento constante, el cherry cola aprovecha la pigmentación natural de las melenas morenas para fijar sus reflejos calientes y brillantes.

Dua Lipa fue la gran impulsora de la tendencia al adoptar un borgoña cereza vibrante sobre su melena oscura. Getty Images

Por qué es el tono ideal para melenas oscuras

Cero decoloración agresiva: Se aplica directamente sobre bases castañas o negras mediante baños de color o tintes sin amoníaco, preservando la fibra capilar e hidratando la cutícula.

Efecto de volumen y dimensión: Al alternar reflejos rojizos con la profundidad del café, crea un juego de luces que hace lucir el cabello más denso y con movimiento.

Resalta las pieles cálidas y morenas: Los subtonos cereza neutralizan el aspecto cetrino de la piel y aportan un toque de calidez que ilumina los ojos marrones y oscuros.

Desgaste elegante: A medida que se lava, el matiz no se vuelve anaranjado ni desgastado; simplemente regresa de forma gradual a un castaño cálido muy natural.

Rihanna es un referente histórico en adaptar los reflejos rojos y borgoña sobre bases castañas profundas con total sofisticación. Getty Images

Cómo solicitarlo en el salón y mantenerlo en casa

Pide a tu estilista una base castaña con matices borgoña y violeta-cereza aplicados mediante un glossing o baño de brillo. Si prefieres un acabado dinámico, solicita mechas finas (babylights) concentradas de medios a puntas para que los reflejos rojos se intensifiquen con el movimiento de la luz solar.

Para mantener el pigmento vibrante en casa, lava tu melena con agua tibia o fría, utiliza champús sin sulfatos y aplica una mascarilla depositadora de color en tono caoba o borgoña una vez a la semana.