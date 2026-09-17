Uñas de gel: 10 diseños cat eye, chrome y jelly que serán tendencia este otoño 2026

Para ese cambio de manicura, el otoño 2026 llega con una mezcla de acabados brillantes, efectos magnéticos y tonos profundos que hacen que las uñas de gel se conviertan nuevamente en protagonistas. Entre las tendencias que están ganando fuerza aparecen las cat eye, chrome, jelly y velvet, además de combinaciones que mezclan varios efectos en una misma manicura.

La temporada también trae una paleta mucho más otoñal, con chocolate, borgoña, verde oliva, ciruela, azul medianoche y tonos malva. La diferencia está en la manera de llevarlos: un mismo color puede cambiar por completo cuando se combina con un acabado cromado, magnético o translúcido.

Uñas cat eye: el efecto magnético que sigue conquistando la manicura

Las uñas cat eye se consiguen con un gel que contiene partículas magnéticas. Al acercar un imán antes del curado, estas partículas se desplazan y crean una línea luminosa que cambia según cómo recibe la luz.

Para otoño puedes llevarlas en colores más profundos como chocolate, verde oliva, ciruela o azul medianoche. También existe una versión más sofisticada que combina el efecto magnético con pigmentos cromados, conocida como beetle wing, una de las propuestas que ha ganado atención durante 2026.

Uñas chrome: el brillo metálico cambia de color

El efecto chrome continúa evolucionando y este otoño deja atrás la idea de que solo puede llevarse en plateado. Los tonos cálidos, chocolates, verdes, burgundy y azules también pueden adquirir ese acabado de espejo que hace que la manicura se vea mucho más llamativa.

Una de las versiones que está marcando la temporada es Chrome Sunset, un acabado de reflejos cálidos e iridiscentes inspirado en los colores del atardecer. La manicura fue vista recientemente en celebridades como Selena Gomez y Florence Pugh durante los Emmy 2026.

Uñas jelly: el acabado translúcido que vuelve para otoño

Las jelly nails tienen una apariencia translúcida y brillante que permite que el color conserve cierta profundidad sin verse completamente opaco. Aunque este acabado se hizo especialmente popular durante las temporadas cálidas, también puede adaptarse al otoño utilizando tonos como cereza, chocolate, caramelo o borgoña.

El resultado es una manicura mucho más ligera que una tonalidad completamente sólida, pero con suficiente color para actualizar las manos.

Uñas velvet: el efecto aterciopelado que juega con la luz

Las velvet nails utilizan efectos magnéticos para conseguir una superficie que parece cambiar de textura y luminosidad dependiendo del movimiento de las manos. Para otoño funcionan especialmente bien en tonos oscuros y sofisticados como verde bosque, ciruela, azul marino y chocolate.

El acabado comparte parte de la técnica de las cat eye, pero crea una apariencia más difuminada y envolvente.

Chocolate cat eye

El marrón chocolate se mantiene como uno de los colores importantes del otoño 2026, pero llevarlo en versión cat eye lo convierte en una manicura mucho más especial. El efecto magnético crea destellos sobre la base café y hace que el tono cambie ligeramente dependiendo de la luz.

Es una opción particularmente fácil de combinar porque funciona con prendas en camel, beige, negro, gris y denim.

Verde oliva chrome

El verde oliva también entra en la paleta otoñal y puede llevarse con un acabado cromado para darle una apariencia más moderna. La combinación entre el tono inspirado en la naturaleza y el brillo metálico consigue una manicura que funciona tanto en uñas cortas como en formas almendradas.

Además, el verde oliva aparece entre los tonos destacados para las manicuras de otoño 2026, especialmente en acabados glossy y cat eye.

Burgundy jelly

El borgoña es uno de esos colores que regresan cada otoño, pero la versión jelly consigue que se vea diferente. En lugar de una superficie completamente opaca, el acabado translúcido permite que el rojo profundo tenga una apariencia similar a la de un cristal teñido.

Puedes llevarlo en uñas cortas y redondeadas si buscas una manicura discreta o en forma almendrada si prefieres un resultado más sofisticado.

Azul medianoche cat eye

El azul medianoche está ganando terreno como alternativa al negro para la temporada fría. Su ventaja es que puede parecer casi negro en algunas luces y revelar el azul cuando recibe el reflejo adecuado.

Llevarlo con efecto cat eye añade una dimensión adicional y permite que la manicura cambie visualmente con el movimiento. También puede combinarse con chrome o jelly para conseguir diferentes intensidades.

Chrome Sunset

Si prefieres una manicura más luminosa, el efecto Chrome Sunset mezcla reflejos dorados, rosados y anaranjados sobre una base que recuerda los colores del cielo al atardecer.

La tendencia ha comenzado a verse en versiones almendradas y con acabados iridiscentes, por lo que funciona especialmente bien si buscas unas uñas elegantes pero diferentes al clásico nude de otoño.

Beetle wing: cat eye + chrome

Para quienes quieren llevar más de una tendencia en las manos, el efecto beetle wing combina geles cat eye, cromados y diferentes texturas para crear una superficie que recuerda a las alas iridiscentes de un escarabajo.

La técnica fue señalada por la nail artist Lizzy Trow como una de las propuestas que están tomando fuerza en 2026, precisamente por la manera en que superpone diferentes efectos para crear profundidad.

¿Qué uñas de gel elegir este otoño 2026?

Las tendencias de manicura de esta temporada dejan claro que no existe un solo acabado para llevar las uñas de gel. Los efectos cat eye funcionan si quieres una manicura magnética y sofisticada; el chrome aporta un acabado más futurista, mientras que las jelly ofrecen una alternativa translúcida y brillante.

Si buscas algo más discreto, los tonos chocolate, malva y verde oliva pueden funcionar con acabados glossy. Para una manicura que realmente destaque, los efectos beetle wing, velvet y Chrome Sunset permiten combinar color, brillo y dimensión sin necesidad de recurrir a diseños excesivamente recargados.

La tendencia de otoño 2026, en definitiva, está en jugar con la luz: una misma manicura puede transformarse dependiendo del acabado, el tono y la forma de la uña.