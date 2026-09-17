El último Mercurio retrógrado de 2026 llegará en octubre: estas son las fechas y las recomendaciones para atravesar este periodo de cambios y revisiones

Mercurio retrógrado volverá antes de que termine el año y, aunque en astrología suele relacionarse con confusiones, retrasos y asuntos del pasado que reaparecen, también puede ser una oportunidad para hacer una pausa, revisar pendientes y poner en orden aquello que necesita una segunda mirada.

El último periodo de Mercurio retrógrado de 2026 comenzará el 24 de octubre y terminará el 13 de noviembre, y ocurrirá en el signo de Escorpio. Será el tercer y último ciclo de este planeta en retrogradación durante el año.

¿Cuándo es Mercurio retrógrado en 2026?

El calendario de Mercurio retrógrado de 2026 contempla tres periodos:

26 de febrero al 20 de marzo, en Piscis.

29 de junio al 23 de julio, en Cáncer.

24 de octubre al 13 de noviembre, en Escorpio.

El último será especialmente interesante porque Mercurio retrogradará en Escorpio, un signo que dentro de la astrología se relaciona con temas profundos, conversaciones pendientes, información que permanece oculta y asuntos emocionales que necesitan ser revisados.

Además, el periodo previo de sombra comenzará el 4 de octubre, mientras que la fase posterior se extenderá hasta el 30 de noviembre.

¿Qué significa Mercurio retrógrado?

Desde la astronomía, Mercurio no comienza realmente a desplazarse hacia atrás. Se trata de un movimiento aparente que ocurre debido a la posición y el movimiento relativo de la Tierra y Mercurio alrededor del Sol.

En astrología, Mercurio está asociado con la comunicación, los desplazamientos, la tecnología, los documentos y la manera en que procesamos información. Por eso, durante sus periodos retrógrados se suele recomendar prestar mayor atención a estos temas.

No significa que todo vaya a salir mal ni que sea necesario detener la vida cotidiana. Algunas corrientes astrológicas consideran que es un periodo más apropiado para revisar, corregir, reorganizar y retomar asuntos pendientes que para avanzar sin comprobar los detalles.

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¿Qué puede traer Mercurio retrógrado en Escorpio?

Al estar asociado con Escorpio, este tránsito suele interpretarse desde la astrología como una etapa de mayor introspección y revisión de asuntos que no habían quedado completamente resueltos.

Conversaciones que quedaron pendientes, información que faltaba, relaciones del pasado o decisiones que necesitan ser reconsideradas pueden volver a ocupar espacio.

La recomendación es no asumir que cada mensaje, silencio o cambio de planes tiene un significado oculto. Precisamente una de las sugerencias para este periodo es comprobar la información antes de sacar conclusiones.

Eclipse lunar en Piscis de septiembre Getty Images

Cómo prepararte para Mercurio retrógrado

Revisa tus documentos importantes

Antes de firmar, enviar o entregar algo importante, revisa nombres, fechas, cantidades, archivos adjuntos y cualquier dato que pueda generar confusión.

La idea no es evitar contratos o proyectos a toda costa, sino leer cuidadosamente aquello que estás aceptando.

Haz respaldos de tus archivos

Fotografías, documentos de trabajo y archivos importantes pueden tener una copia de seguridad antes de que comience el periodo.

También es un buen momento para actualizar contraseñas y organizar información digital que llevas meses acumulando.

Confirma vuelos, citas y reservaciones

Si tienes un viaje programado, revisa horarios, fechas, direcciones y confirmaciones. Lo mismo aplica para citas médicas, eventos, restaurantes o compromisos laborales.

Una segunda comprobación puede evitar problemas mucho más allá de cualquier interpretación astrológica.

Piensa antes de responder

Si recibes un mensaje que te molesta o una conversación se vuelve especialmente tensa, intenta no responder desde la primera reacción.

Mercurio retrógrado en Escorpio se interpreta como un periodo especialmente propicio para revisar lo que realmente quieres decir antes de entrar en discusiones.

La meditación es un excelente ritual para poder conciliar el sueño. Pexels

No saques conclusiones precipitadas

Que alguien tarde en responder, cambie un plan o escriba un mensaje diferente no significa necesariamente que exista un problema.

La astrología puede utilizarse como una invitación a observar y reflexionar, pero las situaciones reales requieren información y comunicación directa.

Retoma proyectos pendientes

No todo tiene que ser empezar algo nuevo. Este periodo puede aprovecharse para volver a un proyecto que habías dejado a medias, corregir un texto, reorganizar fotografías, limpiar tu correo electrónico o terminar una tarea que llevas semanas posponiendo.

¿Qué hacer durante Mercurio retrógrado?

En lugar de vivir estas semanas con miedo a que algo salga mal, puedes utilizarlas como una especie de pausa para revisar antes de avanzar.

Ordenar documentos, hacer respaldos, confirmar planes, corregir errores y retomar conversaciones pendientes son acciones prácticas que pueden ayudarte a atravesar este periodo con mayor tranquilidad.

De acuerdo con el calendario astrológico, Mercurio retomará su movimiento directo el 13 de noviembre de 2026. Sin embargo, la llamada sombra post-retrógrada continuará hasta el 30 de noviembre.

Así que si eres de las personas que siguen el calendario astrológico, guarda estas fechas: 24 de octubre al 13 de noviembre. El último Mercurio retrógrado del año llegará justo antes de la recta final de 2026, invitando desde la astrología a revisar, replantear y cerrar pendientes antes de comenzar un nuevo ciclo.