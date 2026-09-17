¿Delinear o no delinear los labios? El truco de maquillaje que cambia tu rostro después de los 40

El delineador de labios se ha convertido nuevamente en uno de los grandes aliados para conseguir una boca definida, pero después de los 40 la clave está en utilizarlo de manera estratégica. Más que marcar una línea evidente, la técnica correcta puede ayudar a estructurar los labios, mejorar la apariencia del maquillaje y conseguir un acabado elegante y natural.

¿Delinear los labios después de los 40?

El delineador ayuda a marcar suavemente la forma de la boca y también puede evitar que el labial se desplace hacia las pequeñas líneas que aparecen alrededor de los labios.

Sin embargo, esto no significa que tengas que dibujar un contorno perfectamente marcado. La tendencia actual apuesta por integrar el lápiz con el resto del maquillaje para que los labios se vean definidos, pero no rígidos.

Los tonos de labios que serán tendencia en otoño 2026: borgoña, rojo cereza, nude rosado, chocolate, malva, terracota y berry para renovar tu maquillaje esta temporada. Getty Images

¿Qué pasa si no delineas los labios?

No todos los maquillajes necesitan delineador. Cuando utilizas un bálsamo con color, un gloss o un labial de acabado ligero, puedes aplicarlo directamente sobre los labios para conseguir un efecto fresco y natural.

El delineador cobra mayor importancia cuando utilizas tonos intensos, fórmulas mate o quieres que el color permanezca en su sitio durante más tiempo. También puede ser útil si buscas equilibrar ligeramente la forma de los labios.

El truco para que el delineador se vea natural

Uno de los secretos para conseguir un resultado sofisticado es elegir correctamente el tono. En lugar de recurrir a un lápiz mucho más oscuro que el labial, busca uno que se parezca al color natural de tus labios o que sea apenas un tono más profundo.

Comienza marcando suavemente el arco de Cupido y continúa hacia las comisuras con trazos pequeños. Después, difumina la línea hacia el interior para que desaparezca cualquier corte evidente entre el delineador y el labial.

Esta técnica resulta especialmente útil si quieres que el maquillaje se vea moderno y favorecedor después de los 40, porque aporta definición sin crear un contorno demasiado marcado.

El delineador puede ser del mismo tono que el labial si buscas un resultado clásico y pulido. Getty Images

¿Delineador del mismo tono que el labial?

El delineador puede ser del mismo tono que el labial si buscas un resultado clásico y pulido. También puedes elegir uno ligeramente más oscuro para aportar profundidad y conseguir que la forma de la boca destaque.

La diferencia debe ser sutil. Cuando existe demasiado contraste entre el lápiz y el labial, el contorno puede convertirse en el protagonista del maquillaje y hacer que el resultado se vea menos natural.

Con la amplia gama de colores disponibles en el mercado, conocer tu tono de labial ideal puede marcar la diferencia entre lucir radiante. Getty Images

¿Cómo delinear los labios para que se vean más grandes?

Para crear visualmente unos labios más voluminosos no es necesario alejarse demasiado de su forma natural. Un pequeño truco consiste en sobrepasar ligeramente el contorno únicamente en el centro del labio superior y del inferior, manteniendo las comisuras dentro de la línea natural.

Después, puedes rellenar los labios con el mismo delineador antes de aplicar el labial. Esta técnica no solo ayuda a crear dimensión, también permite que el color permanezca durante más tiempo. Un toque de gloss en el centro de los labios puede completar el efecto, ya que el reflejo de la luz aporta una sensación de mayor volumen.

¿Delinear los labios antes o después del labial?

Lo más habitual es utilizar el delineador antes del labial. Primero se hidratan los labios y después se define suavemente el contorno. Una vez que la forma está marcada, puedes rellenar ligeramente toda la superficie con el lápiz y aplicar encima el labial.

Rellenar los labios con el delineador antes del color también ayuda a crear una base uniforme y puede mejorar la duración del maquillaje. Si quieres un acabado más suave, puedes difuminar ligeramente los bordes con un pincel.

El error de maquillaje que conviene evitar después de los 40

Uno de los errores más frecuentes es utilizar un delineador demasiado oscuro y dejar únicamente una línea alrededor de los labios. Aunque esta técnica tuvo su momento, actualmente puede hacer que el maquillaje se vea más duro de lo necesario.

La alternativa es trabajar el delineador como una extensión del propio labial. Cuando ambos tonos se funden y el contorno se percibe de manera sutil, los labios adquieren definición sin que el maquillaje parezca excesivamente elaborado.

Pruébalo y disfruta de unos labios suaves, sanos y llenos de vida sin salir de casa. GETTY IMAGES

Entonces, ¿delinear o no delinear los labios?

No existe una única respuesta. Si quieres unos labios más definidos, que el color permanezca en su sitio y un maquillaje más pulido, el delineador puede convertirse en un paso clave de tu rutina. Si prefieres un acabado ligero y natural, puedes prescindir de él y apostar por fórmulas hidratantes, bálsamos con color o gloss. Después de los 40, más que elegir entre delinear o no hacerlo, la diferencia está en cómo aplicas el producto. Un tono bien elegido, un contorno suave y un poco de difuminado pueden transformar por completo el resultado final sin necesidad de recurrir a técnicas complicadas.