¿Te quedaste con ganas de hacerte las uñas aura? 10 diseños de manicura en gel o acrílico para probar la tendencia

Si las uñas aura se quedaron en tu lista de pendientes, este puede ser el momento de darles una oportunidad. El efecto degradado que concentra el color en el centro de la uña y lo difumina hacia los bordes continúa entre las tendencias de manicura, con versiones que van desde combinaciones suaves y elegantes hasta propuestas mucho más intensas.

Ademas no necesitas llevar uñas extremadamente largas para conseguir este efecto. Las aura nails pueden adaptarse a uñas cortas, medianas o largas y realizarse sobre diferentes tipos de manicura, desde gel y gelish hasta estructuras de acrílico. Lo importante está en conseguir ese degradado suave que hace que el centro de la uña parezca iluminado desde dentro.

¿Qué son las uñas aura?

Las uñas aura, también conocidas como aura nails o uñas efecto aerógrafo, se caracterizan por un halo de color que nace en el centro de la uña y se desvanece progresivamente hacia el exterior. A diferencia de un ombré tradicional, el efecto no necesariamente va de la punta hacia la base, sino que crea una especie de círculo difuminado que aporta dimensión a la manicura.

La tendencia se ha reinventado con nuevas combinaciones de colores y acabados. Hay opciones en tonos pastel, diseños cromáticos, versiones con efecto chrome e incluso propuestas más discretas sobre bases nude o milky.

10 diseños de uñas aura para llevar en gel o acrílico

1. Uñas aura rosa y blanco

Una de las combinaciones más delicadas es la que mezcla una base blanca lechosa con un centro rosa difuminado. El resultado es femenino, luminoso y fácil de adaptar tanto a una manicura de gel como a uñas acrílicas.

2. Aura lavanda

El lavanda es perfecto para quienes quieren probar la tendencia sin recurrir a colores demasiado intensos. Sobre una base nude o milky, el pigmento violeta en el centro crea un efecto suave que funciona especialmente bien en uñas almendradas.

3. Uñas aura en tonos nude

Si prefieres una manicura discreta, puedes llevar el efecto aura con una combinación de beige, nude y blanco. El contraste es mucho más sutil, pero conserva la dimensión característica de esta tendencia y resulta ideal para quienes buscan uñas elegantes para cualquier ocasión.

4. Aura rosa y naranja

Para una manicura más llamativa, el rosa y el naranja crean un contraste vibrante. El secreto está en mantener los colores difuminados para que no existan líneas marcadas entre ambos tonos.

5. Uñas aura azul

El azul puede llevarse desde versiones pastel hasta tonos más profundos. Una base translúcida con un centro azul eléctrico genera un efecto de luminosidad muy particular, mientras que un azul marino puede darle un aire más sofisticado a la manicura.

6. Aura chrome

La tendencia también puede combinarse con el acabado chrome. Primero se crea el degradado aura y después se incorpora un pigmento cromado para conseguir una superficie reflectante. El resultado es una manicura con mayor dimensión y brillo.

7. Aura pastel

Rosa, amarillo, lavanda, azul y verde pueden combinarse en versiones pastel para crear una manicura suave y luminosa. Los tonos claros permiten que el efecto degradado sea el protagonista sin que el resultado se vea demasiado recargado.

8. Aura en tonos oscuros

Las aura nails no tienen que ser necesariamente delicadas. Una base negra, café, vino o azul profundo con un centro en un tono contrastante puede transformar completamente el diseño y darle un aire más sofisticado.

9. Aura francesa

Otra manera de actualizar la manicura es combinar el efecto aura con una punta francesa. La base puede llevar un degradado rosa, lila o nude y terminar con una línea blanca o cromada en las puntas. Es una alternativa para quienes quieren experimentar con nail art sin abandonar una manicura clásica.

10. Aura con efecto perlado

Una base milky con un halo de color y acabado perlado consigue una manicura especialmente luminosa. Puedes elegir rosa, durazno, lavanda o incluso azul muy claro y añadir un acabado nacarado para que el efecto cambie ligeramente con la luz.

¿Las uñas aura se pueden hacer en gel o acrílico?

El efecto aura puede adaptarse a diferentes técnicas de manicura, por lo que puedes pedirlo sobre uñas naturales con gelish o gel, o incorporarlo a una estructura de acrílico si prefieres mayor longitud. También existen diferentes métodos para conseguir el degradado, desde aerógrafo hasta técnicas con pigmentos y productos en gel.

Si vas al salón, una buena referencia visual puede ayudar a que la manicurista identifique exactamente qué intensidad y combinación de colores buscas. Y si todavía no sabes cuál elegir, una base nude, un centro luminoso y un acabado glossy son una forma sencilla de comenzar con las aura nails sin llevar un diseño demasiado llamativo.