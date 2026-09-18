Charles Spencer responde a la polémica por sus declaraciones sobre el rey Carlos III y la muerte de Diana

La publicación de las memorias de Charles Spencer, hermano de Diana de Gales, ha provocado una inusual respuesta de Buckingham Palace y ha vuelto a colocar la relación entre la princesa y el actual rey Carlos III en el centro de la conversación.

En su libro Swan Song: Diana, My Sister, Spencer relata una conversación telefónica que, según su versión, mantuvo con el entonces príncipe Carlos pocos días después de la muerte de Diana en 1997.

El adelanto de las memorias provocó que Buckingham Palace emitiera un comunicado poco habitual en el que señaló que el dolor por la pérdida de un familiar puede afectar la razón, el juicio y los recuerdos incluso muchos años después del acontecimiento. La Casa Real no confirmó ni negó directamente las palabras que Spencer atribuye al monarca.

¿Qué dijo Charles Spencer sobre el rey Carlos III?

De acuerdo con el relato de Charles Spencer en Swan Song, la conversación ocurrió en los días posteriores a la muerte de Diana, cuando ambos discutían sobre los preparativos de su funeral. Uno de los puntos de desacuerdo era la participación de los príncipes William y Harry en el cortejo fúnebre detrás del féretro de su madre.

Spencer cuenta que se oponía a que sus sobrinos, que entonces tenían 15 y 12 años, caminaran detrás del ataúd durante la procesión por las calles de Londres. Según su versión, consideraba que Diana no habría querido que sus hijos fueran expuestos a una situación de ese nivel de presión pública.

En medio de aquella discusión, Spencer asegura que recibió una llamada del entonces príncipe Carlos. Según lo que escribió en sus memorias, la conversación se volvió tensa y Carlos habría pronunciado la frase: “Rest assured, we’ll forget her soon enough”, que puede traducirse como “Ten por seguro que la olvidaremos muy pronto”.

La versión de Spencer sostiene que aquellas palabras quedaron grabadas en su memoria debido al contexto en el que fueron pronunciadas. El autor también asegura que habló sobre la conversación con personas cercanas en aquel momento porque, según explica, le había resultado especialmente impactante.

Getty Images

¿Qué respondió Buckingham Palace a Charles Spencer?

La Casa Real británica decidió responder al adelanto del libro a través de un portavoz, algo poco habitual cuando se trata de publicaciones sobre integrantes de la Familia Real.

“Si bien, como cuestión de principio, no hacemos comentarios sobre libros, Su Majestad es consciente de que el dolor por la pérdida de un familiar puede nublar la razón, afectar el juicio y teñir los recuerdos de maneras que otras personas no reconocen, incluso muchos años después de una pérdida semejante”, señaló Buckingham Palace.

El comunicado no menciona directamente la frase que Spencer atribuye a Carlos ni presenta una versión alternativa de aquella conversación. La declaración se centra en el posible efecto que el duelo puede tener sobre la memoria de acontecimientos ocurridos décadas atrás.

Rey Carlos III Getty Images

Charles Spencer mantiene su versión sobre la conversación

Después de la reacción del Palacio de Buckingham, Charles Spencer volvió a hablar públicamente sobre el episodio. En una entrevista con la BBC emitida este viernes 18 de septiembre, el hermano de Diana aseguró que mantiene su recuerdo de aquella conversación y afirmó que las palabras que aparecen en su libro son exactamente las que recuerda haber escuchado.

Spencer también cuestionó la referencia de Buckingham Palace al efecto que el duelo puede tener sobre los recuerdos. Según su versión, la conversación quedó registrada en su memoria porque ocurrió en circunstancias particularmente dolorosas y porque posteriormente comentó lo sucedido con familiares y amigos.

La Casa Real, por su parte, no ha ofrecido una reconstrucción pública de aquella llamada ni ha confirmado que el intercambio ocurriera de la manera descrita por Spencer.

Lady Di y Carlos en el festival de cine de Cannes en 1987. (Getty Images)

¿Qué cuenta Charles Spencer en su nuevo libro sobre Diana?

Swan Song: Diana, My Sister es el libro de memorias en el que Charles Spencer reconstruye la vida de su hermana desde una perspectiva personal y familiar. La publicación aborda distintos momentos de la vida de Diana y su relación con la Familia Real británica, además de los acontecimientos posteriores a su muerte.

La publicación llega cuando se acerca el 30 aniversario de la muerte de Diana, ocurrida el 31 de agosto de 1997 en París. La princesa tenía 36 años y sus hijos William y Harry eran adolescentes.

Spencer ha explicado que su intención al escribir el libro es ofrecer su propia perspectiva sobre la vida de su hermana y preservar sus recuerdos sobre ella. La obra será publicada en septiembre de 2026 y sus primeros extractos han provocado la respuesta pública de Buckingham Palace.

Charles Spencer presenta la portada de Swan Song, el libro en el que reconstruye la vida de su hermana, la princesa Diana, desde una perspectiva íntima y personal. El libro llegará a las librerías el 22 de septiembre de 2026. La foto fue tomada del instagram de Charles Spencer. Instagram @charles.earl.spencer

La muerte de Diana vuelve a ocupar la conversación de la Familia Real

Las declaraciones de Charles Spencer llegan casi tres décadas después de la muerte de Diana y en un momento en el que distintos aspectos de su historia continúan despertando interés público.

La controversia también coincide con la exposición internacional del famoso vestido negro que Diana utilizó en 1994, conocido popularmente como el “revenge dress”, y con la reciente aparición pública del príncipe Harry en Reino Unido. La combinación de estos acontecimientos ha vuelto a colocar la figura de Diana y distintos episodios de su vida dentro de la conversación sobre la Familia Real británica.