¿Sientes el pelo apelmazado, pesado y seco? 7 errores que podrían estar dañándolo y cómo solucionarlo

Tener el pelo limpio no siempre significa que vaya a sentirse ligero. A veces, después de lavarlo, la melena puede quedar pesada, rígida, opaca o con mechones que parecen pegados entre sí. El problema no necesariamente está en la frecuencia con la que lo lavas, la cantidad de producto, la forma de aplicarlo e incluso algunos hábitos cotidianos pueden modificar la apariencia y textura del cabello.

Cuando además de apelmazado el pelo se siente seco, conviene prestar atención a la rutina completa. El exceso de productos puede dejar residuos, mientras que el uso frecuente de herramientas de calor o tratamientos químicos puede contribuir a la resequedad y al daño de la fibra capilar.

1. Usar demasiado shampoo

Más producto no significa una limpieza más profunda. Aplicar una cantidad excesiva de shampoo puede resecar el cuero cabelludo y dejar el cabello áspero, especialmente cuando se utiliza un producto demasiado agresivo para las necesidades de la cabellera.

Lo recomendable es distribuir el shampoo principalmente sobre el cuero cabelludo y masajear suavemente con las yemas de los dedos. Al enjuagar, la espuma que pasa por el resto del cabello suele ser suficiente para limpiar los largos sin necesidad de frotarlos.

Shampoo de cebolla Getty Images

2. Aplicar demasiado acondicionador

El acondicionador es indispensable para suavizar y desenredar el pelo, pero utilizar una cantidad mayor a la necesaria puede provocar que los largos se sientan pesados y pierdan movimiento.

La cantidad dependerá de la longitud y densidad del cabello, pero en general debe aplicarse de medios a puntas, evitando saturar la raíz. Si tu pelo es fino y tiende a apelmazarse, este paso es especialmente importante.

Acondicionador para pelo. Getty Images

3. Acumular productos de styling

Aceites, cremas para peinar, mascarillas sin enjuague, protectores térmicos, sprays y productos para controlar el frizz pueden acumularse cuando se utilizan constantemente. Aunque cada producto tenga una función específica, combinarlos en exceso puede hacer que el cabello luzca pesado y sin volumen.

Si notas que tu pelo está limpio pero continúa apelmazado, revisa cuántos productos estás utilizando diariamente. En ocasiones, reducir la cantidad puede ser suficiente para recuperar movimiento.

Un chongo alto acompañado de una trenza es una opción divertida y femenina para celebrar el 15 de septiembre. El detalle trenzado aporta textura al peinado y permite llevar un look festivo sin recurrir a accesorios demasiado llamativos. Getty Images

4. No enjuagar correctamente el cabello

Uno de los errores más fáciles de pasar por alto es dejar restos de shampoo, acondicionador o mascarilla en el cabello. Los residuos pueden hacer que los mechones se sientan pesados y que la raíz pierda volumen.

Dedica unos segundos adicionales al enjuague y asegúrate de que el agua elimine completamente los productos. Las mascarillas y acondicionadores también deben respetar el tiempo de exposición indicado en el envase.

5. Lavar el cabello con agua demasiado caliente

Una ducha muy caliente puede resultar agradable, pero no es la mejor opción para el cabello. El calor excesivo puede contribuir a la resequedad y dejar la fibra capilar más vulnerable.

Si tu pelo ya se siente seco, intenta utilizar agua tibia durante el lavado. Además, evita permanecer demasiado tiempo bajo el agua caliente, especialmente cuando estás lavando directamente el cuero cabelludo.

Esto dicen los expertos sobre cada cuánto se debe lavar el pelo Freepik

6. Usar herramientas de calor sin protección

La secadora, la plancha y la tenaza pueden ayudarte a conseguir distintos peinados, pero el calor frecuente puede contribuir al deterioro de la fibra capilar. El resultado puede ser un cabello más seco, quebradizo y con puntas abiertas.

Antes de utilizar herramientas térmicas, incorpora un protector de calor adecuado para tu tipo de cabello y evita utilizar temperaturas más altas de las necesarias. También puedes alternar los días de peinado con calor para reducir la exposición.

Vitaminas para el pelo. Getty Images

7. Lavar demasiado o demasiado poco el cabello

No existe una frecuencia universal de lavado que funcione para todas las personas. Depende del tipo de cabello, del cuero cabelludo, del nivel de actividad física y de la cantidad de productos que se utilicen.

Lavar demasiado puede aumentar la sensación de sequedad en algunos tipos de cabello, mientras que espaciar demasiado los lavados puede favorecer la acumulación de grasa, sudor y productos. La clave está en encontrar una frecuencia que mantenga limpio el cuero cabelludo sin resecar los largos.

¿Qué hacer si el pelo está apelmazado, pesado y seco?

Antes de cambiar toda tu rutina, observa qué productos utilizas y cómo los aplicas. Una limpieza adecuada, acondicionador únicamente en medios y puntas y una cantidad moderada de productos de styling pueden marcar una diferencia importante.

También es conveniente incorporar una mascarilla o tratamiento acondicionador cuando el cabello necesita mayor hidratación, pero sin convertir cada lavado en una acumulación de productos. Si la sequedad, el quiebre o los cambios en la textura persisten, lo mejor es consultar con un dermatólogo para determinar qué está ocurriendo con el cuero cabelludo y la fibra capilar.

Una cabellera saludable no necesariamente necesita una rutina complicada. Muchas veces, menos producto, mejor aplicación y una rutina adaptada al tipo de cabello son suficientes para recuperar ligereza, movimiento y brillo.