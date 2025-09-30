¿Pelo fino? 5 cortes de pelo para darle volumen a la melena mientras rejuveneces las facciones

El pelo fino puede ser un reto a la hora de buscar peinados o formas de estilizar nuestra melena. Aunque es una textura que puede adaptarse a estilos como el corte bob, donde suelen lucir impecables, hay momentos en los que desearíamos añadir un poco más de volumen para una apariencia diferente.

Por fortuna, existen cortes de pelo que, además de darle vida a la melena, logran crear un efecto rejuvenecedor sobre el rostro, y estas opciones son las más recomendadas por expertos para transformar nuestro look y sacarle el máximo partido a nuestro pelo.

Corte bob clásico

Este es un corte que nunca falla y es el primero en la lista porque suele ser, dentro de todas las opciones, el más recomendado por estilistas. Gracias a su corte pulido a la altura de la mandíbula, se crea la ilusión visual de un pelo más denso. Este corte enmarca el rostro, suaviza las facciones y aporta un aire juvenil a quien lo porta; es fácil de peinar y en melenas lacias logra un look elegante sin demasiado esfuerzo.

Long bob con capas

Si lo tuyo es apostar por la conservación del largo que tiene tu melena, el lob es la mejor alternativa. Este corte logra un efecto visual más elegante cuando se lleva con capas suaves en la parte baja, es decir, a la altura de las puntas, pues estas aportan movimiento y textura, evitando que el pelo fino se vea sin vida. El lob es un corte versátil y fácil de estilizar; puedes apostar por él en ondas sueltas, tu textura natural o llevarlo lacio.

Corte shaggy

El shaggy, gracias a sus capas desordenadas, es el corte de pelo ideal para dar volumen y un efecto más desenfadado. Apostar por él es un acierto si lo que buscas es lograr que tu melena aporte un aire juvenil sobre tu rostro, así como una imagen moderna y llena de personalidad. Este corte es perfecto para la tendencia “effortless” o desenfadada que tanto está de moda en estos días.

Corte pixie

El corte pixie sigue siendo uno de los estilos más rejuvenecedores, especialmente cuando se trabaja con capas que aportan volumen en la parte superior. Es una opción fresca, superpráctica y que aporta mucha sofisticación a quien la lleva; con este corte de pelo tus rasgos faciales se verán realzados y es tu opción si lo tuyo es apostar por un cambio radical.

Corte midi con fleco cortina

Un corte de pelo a media melena es ideal para añadir densidad y enmarcar el rostro, especialmente si este se acompaña con un flequillo tipo cortina. El fleco es capaz de suavizar las líneas finas de expresión y aporta un aire fresco, así como juvenil, mientras que la longitud midi permite que te sea sencillo estilizar con ondas o peinados que apuesten por el movimiento.

El secreto para darle vida al pelo fino está en elegir cortes de pelo que aporten movimiento y textura. Ya sea que optes por melenas con estilo corto o aquellas con capas que darán dinamismo a tu pelo, estas cinco opciones también resultarán altamente rejuvenecedoras.