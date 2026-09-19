“Me preocupaba volarle los dientes a alguien": El espontáneo momento de Kate Middleton en Escocia

La cercanía y espontaneidad de Kate Middleton son, sin duda, dos de sus cualidades más valoradas por el público. Amante confesa del deporte y de la vida al aire libre, la princesa de Gales no duda en sumarse a cualquier disciplina o juego tradicional durante sus compromisos oficiales, regalando habitualmente momentos memorables y llenos de frescura.

Uno de los episodios más divertidos y comentados de sus giras por Escocia ocurrió durante una demostración de deportes tradicionales. Tras tomar impulso para lanzar un objeto de gran peso como parte de las dinámicas de la jornada, el tiro de la princesa no salió exactamente según lo planeado, pasando peligrosamente cerca de la multitud y del equipo de protocolo presente.

Lejos de intimidarse o romper la etiqueta con frialdad, Kate reaccionó con una carcajada contagiosa y una frase que se volvió viral de inmediato:

"¡Vaya! Me preocupaba de verdad volarle los dientes a alguien”, confesó entre risas mientras se llevaba las manos al rostro en señal de alivio.

La reina de la competitividad y la naturalidad

El comentario fue recibido con risas y aplausos por los asistentes, reafirmando por qué la esposa del príncipe William logra conectar de forma tan directa con la gente. Lejos de buscar la perfección estética en cada movimiento, la princesa de Gales prioriza la autenticidad, mostrando su lado más competitivo pero también su capacidad para reírse de sí misma cuando las cosas no salen a la perfección.

Este tipo de anécdotas no solo aligeran la rigidez del protocolo palaciego, sino que confirman que, cuando se trata de eventos comunitarios y deportivos, Kate Middleton sigue siendo la carta más cercana y carismática de la monarquía británica.